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В Калининградской области пьяный турист из Москвы поджёг хозяина магазина, сделавшего ему замечание

В Калининградской области пьяный турист из Москвы поджёг хозяина магазина, сделавшего ему замечание

Автор:
16 июня 2023 10:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Зеленоградск   Калининградская область   видео   замечание   магазин   ожоги   поджёг   пожар   турист   
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Мужчину доставили в больницу с серьёзными ожогами.

В Зеленоградске (Калининградская область) владелец магазина обратил внимание на кучу пивных бутылок у входа. Рядом тусовался выпивоха. Хозяин отчитал пьяницу и прогнал его от торговой точки. Тот ушёл, но через время вернулся, чтобы расквитаться за обиду.


Выяснилось, что днём он отправился на автозаправку, где купил канистру бензина, а потом снова наведался в магазин с неприветливым хозяином. Мститель облил горючей жидкостью мужчину и поджёг его, щёлкнув зажигалкой.


Несчастный вспыхнул как факел и бросился на улицу. Очевидцы трагедии вызвали полицию, скорую помощь: врачи госпитализировали 56-летнего владельца магазина с ожогами более 50% тела, а злоумышленника задержали.


Досталось и магазину - по видео можно оценить масштабы трагедии.


По сообщению местной прокуратуры задержанным оказался 43-летний турист из Московской области.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Источник:

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Метки: Ynews   Зеленоградск   Калининградская область   видео   замечание   магазин   ожоги   поджёг   пожар   турист   
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10  комментариев
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10k
Том Сойер 2 часа назад
Вот так взять и заработать себе срок.....
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25k
Slawa49 2 минуты назад
да уж, в Калининграде давно пора ограничивать количество туристов!!! ну реально из за них там одни проблемы!
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334
Александр Сергеев 59 минут назад
Интересно,что 20 лайков уже налепили этой новости! Засилие хохлов-любителей египетских акул?
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7
Илья Час назад
Как же люде не ценят свободу...
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9k
Борис Карабанов Час назад
Глаз режет! На языке "95-го квартала", который преимущественно используется на Фишках, правильно следует писать не "турист ИЗ Москвы", а "турист С Москвы". (пришёл СО школы, покупка С магазина, удар С ноги, смеюсь С него).
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9k
МихА Час назад
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