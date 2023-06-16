В Калининградской области пьяный турист из Москвы поджёг хозяина магазина, сделавшего ему замечание

Мужчину доставили в больницу с серьёзными ожогами.
В Зеленоградске (Калининградская область) владелец магазина обратил внимание на кучу пивных бутылок у входа. Рядом тусовался выпивоха. Хозяин отчитал пьяницу и прогнал его от торговой точки. Тот ушёл, но через время вернулся, чтобы расквитаться за обиду.
Выяснилось, что днём он отправился на автозаправку, где купил канистру бензина, а потом снова наведался в магазин с неприветливым хозяином. Мститель облил горючей жидкостью мужчину и поджёг его, щёлкнув зажигалкой.
Несчастный вспыхнул как факел и бросился на улицу. Очевидцы трагедии вызвали полицию, скорую помощь: врачи госпитализировали 56-летнего владельца магазина с ожогами более 50% тела, а злоумышленника задержали.
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра впечатлительным и беременным!
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Досталось и магазину - по видео можно оценить масштабы трагедии.
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По сообщению местной прокуратуры задержанным оказался 43-летний турист из Московской области.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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