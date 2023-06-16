В Калининградской области пьяный турист из Москвы поджёг хозяина магазина, сделавшего ему замечание

В Зеленоградске (Калининградская область) владелец магазина обратил внимание на кучу пивных бутылок у входа. Рядом тусовался выпивоха. Хозяин отчитал пьяницу и прогнал его от торговой точки. Тот ушёл, но через время вернулся, чтобы расквитаться за обиду.

Выяснилось, что днём он отправился на автозаправку, где купил канистру бензина, а потом снова наведался в магазин с неприветливым хозяином. Мститель облил горючей жидкостью мужчину и поджёг его, щёлкнув зажигалкой.

Несчастный вспыхнул как факел и бросился на улицу. Очевидцы трагедии вызвали полицию, скорую помощь: врачи госпитализировали 56-летнего владельца магазина с ожогами более 50% тела, а злоумышленника задержали.