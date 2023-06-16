17 эмоциональных питомцев, у которых не жизнь, а сплошная драма

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Когда некоторые утверждают, что у животных отсутствуют эмоции, они глубоко заблуждаются. В этом посте вы станете свидетелями театральных представлений и незаурядной игры, достойной самой высокой оценки критиков. Взгляните на этих выдающихся пушистых актёров.
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