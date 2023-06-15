Как выглядели бы знаменитые города без своих главных достопримечательностей

Нельзя сказать, что получившиеся изображения оказались особо качественными, однако все проекты на этом сайте имеют развлекательно-комическую цель. Зато у нас появилась возможность хоть на секунду задуматься, как бы выглядели знаменитые города без своих рукотворных изюминок. К счастью, увидеть такое мы можем только на картинке.
Известная австралийская онлайн-платформа под названием DesignCrowd придумала для дизайнеров-фрилансеров интересный проект. Перед мастерами фотошопа поставили задачу: убрать с фото, где запечатлены знаменитые достопримечательности разных стран, самое ценное — саму достопримечательность. Париж без Эйфелевой башни, Лондон без Биг-Бена и Рим без Колизей, вот неполный список того, что мы увидели среди работ участников.
Мачу Пикчу без древних построек
Париж без Эйфелевой башни
Рио-де-Жанейро без статуи Христа-Искупителя
Афинский Акрополь без Парфенона
Сидней без оперного театра
Лондон без Биг-Бена и Вестминстерского дворца
Нью-Йорк без Статуи Свободы
Знали ли вы, что между окончанием строительства Статуи Свободы и началом строительства Эйфелевой башни прошло чуть больше трёх месяцев? Обе эти туристические жемчужины и символы своих стран появились на свет друг за другом с разницей в три года.
Агра без Тадж-Махала
Лондон без Тауэрского моста
Гора Рашмор без барельефа с лицами американских президентов
Петра без храма Эль-Хазне
Пиза без пизанской башни
Знали ли вы, что строительство башни шло (хоть и с большими перерывами) на протяжении 200 лет?! И то ведь ровной не получилась.
Рим без Колизея
Бонус: Ниагарский водопад без воды
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