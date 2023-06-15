Как выглядели бы знаменитые города без своих главных достопримечательностей

Нельзя сказать, что получившиеся изображения оказались особо качественными, однако все проекты на этом сайте имеют развлекательно-комическую цель. Зато у нас появилась возможность хоть на секунду задуматься, как бы выглядели знаменитые города без своих рукотворных изюминок. К счастью, увидеть такое мы можем только на картинке.