Надышавшуюся дымом кошку спасли из пожара в Йошкар-Оле

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«Кошка была обнаружена в бессознательном состоянии», — сообщили огнеборцы. Они вынесли её на воздух и напоили водой, после чего отвезли в ветклинику.
После оказания профессиональной помощи кошка пришла в сознание.
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