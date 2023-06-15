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Надышавшуюся дымом кошку спасли из пожара в Йошкар-Оле

Надышавшуюся дымом кошку спасли из пожара в Йошкар-Оле

Автор:
15 июня 2023 09:28
Сообщество : Животные
Метки: видео   дым   животные   йошкар-ола   кошка   спасение   фото   
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«Кошка была обнаружена в бессознательном состоянии», — сообщили огнеборцы. Они вынесли её на воздух и напоили водой, после чего отвезли в ветклинику.

После оказания профессиональной помощи кошка пришла в сознание.

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Метки: видео   дым   животные   йошкар-ола   кошка   спасение   фото   
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Viktor Полчаса назад
Ну что тут скажешь -МОЛОДЦЫ!
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5k
Горожанин 21 минуту назад
Опять пиарятся. В сельской местности уничтоженную нормальную пожарную службу создать - сложно и дорого. Зато устроить пиар на котах - дешего и сердито. Специалисты общественных связей в МЧС долго, видать, думали, чтобы создать очередной шедевр.
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