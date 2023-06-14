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Наталья Хорохорина: её дважды предали, но она не сломалась

Наталья Хорохорина: её дважды предали, но она не сломалась

Автор:
14 июня 2023 18:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   актриса   биография   интересное   история   отношения   предательство   
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Наталья Хорохорина – известная актриса театра и кино, прославившаяся ещё в советскую эпоху. В карьере актрисы было много радостей и печалей, но, несмотря на все трудности, Наталья всегда оставалась жизнерадостной и двигалась только вперед!

Будущая актриса родилась в 1954 году в обычной семье в Московской области. Уже с самого раннего детства Наталья мечтала о сцене и решила посвятить свою жизнь актёрскому мастерству. С первой попытки Наталье не удалось поступить в театральный, но она не желала сидеть без дела и устроилась на временную работу в библиотеку, чтобы через год попытать счастье сразу в Щуке и Щепке. На этот раз поступила в оба и выбрала Щепкинское.


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По окончании учёбы Хорохорина начала свою актёрскую карьеру в Московской камерной труппе и затем перешла в театр "Сфера", где прослужила более 10 лет. В кино она дебютировала в фильме "Предательница" и затем снялась в таких известных картинах, как "Пираты ХХ века" и "Белые росы". Её талант признали и режиссёры, и зрители, и актрису много приглашали сниматься.

Но личная жизнь Натальи была не такой успешной.


Она вышла замуж ещё во время учебы в театральном училище - за студента Виктора Корешкова, учившегося на курс младше. У студентов был страстный роман, и они решили пожениться. Но счастье не продлилось долго - Хорохорина узнала, что муж изменяет ей с актрисой Натальей Гундаревой. Это стало для неё серьезным ударом. Она не стала терпеть предательства и подала на развод.


Чтобы забыть о прошлом, актриса полностью погрузилась в работу. Вскоре Хорохорина встретила медика Владимира Соболева, совершенно несвязанного с кинематографом. Несмотря на различия в профессиях, у них быстро возникло много общих интересов, и они довольно скоро поженились. У пары родилась дочь Аня. Девочка выросла и пошла по стопам матери, окончив театральное училище.


Супруги прожили вместе 12 лет, но потом Наталья узнала, что Владимир присвоил её накопления, предназначенные для приобретения квартиры. Это стало ещё одним серьёзным ударом для актрисы. Но она не сдалась. Наталья продолжала упорно работать и отдавала всю свою любовь и заботу своей дочери.


Сейчас Наталье уже 69 лет, но она остаётся активной и энергичной. Она продолжает сниматься в кино, играет в театре, а также часто мелькает в разных в ток-шоу и интервью. Несмотря на все трудности, которые ей пришлось пережить, актриса всегда настроена оптимистично.

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Метки: Жизнь   актриса   биография   интересное   история   отношения   предательство   
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3  комментария
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zloykoyot Час назад
Ей сейчас 69 лет, автор. Статье 2 года уже, хоть бы на даты смотрел когда публикуешь.
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