Наталья Хорохорина: её дважды предали, но она не сломалась

По окончании учёбы Хорохорина начала свою актёрскую карьеру в Московской камерной труппе и затем перешла в театр "Сфера", где прослужила более 10 лет. В кино она дебютировала в фильме "Предательница" и затем снялась в таких известных картинах, как "Пираты ХХ века" и "Белые росы". Её талант признали и режиссёры, и зрители, и актрису много приглашали сниматься.

Но личная жизнь Натальи была не такой успешной.



