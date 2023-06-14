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Красноярец смонтировал видео о краже своего велосипеда в стиле Гая Ричи и передал его полиции

Красноярец смонтировал видео о краже своего велосипеда в стиле Гая Ричи и передал его полиции

Автор:
14 июня 2023 16:34
Сообщество : Криминал
Метки: Гай Ричи   велосипед   видео   кража   красноярск   курьёз   полиция   
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Благодаря вирусному ролику нескольких преступников уже опознали местные жители. Вот она, сила искусства!

Четверо неизвестных подростков-балбесов в ночь на 11 июня украли в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Кирова в Красноярске велосипед. Про установленную в подъезде камеру они знали, но не знали, что попадут в художественный фильм "Сп**ли".

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Владелец украденного велосипеда, Игорь Сотников, занимается видеомонтажом. По поводу пропажи велика он не сильно расстроился, но решил шутки ради сделать из записи с камеры ролик в стиле известного фильма Гая Ричи. Он распространил видео среди жильцов дома и приложил его к своему заявлению в полицию.

Стражи порядка уже два дня пытаются найти воришек. За это время ролик Сотникова стал вирусным и жители Красноярска успели самостоятельно опознать нескольких малолетних преступников.

Очень много людей писали с поддержкой, вот именно этого я не ожидал. Это же всего лишь велосипед. Я не знаю, как на это отреагировала полиция и в курсе ли она вообще, но люди уже скинули пару подозреваемых, фотографии и имена которых мы передали в полицию


По словам Сотникова, ему не так важен велосипед, как наказание для четверых "бродяг", которые ночью выломали дверь подъезда в приличном районе и совершили кражу.


Да и в целом мне не столь важен велик, как сам факт, что они пришли к нам в дом, поднялись на этаж и украли его почти из-под носа, когда я спал. Я живу в центре, у нас очень хороший дом, отличные соседи, все всегда тихо, мирно, все друг другу помогают, а тут такие четыре «бродяги» выломали дверь, зашли в дом и самым тупейшим образом украли велосипед. Я хочу, чтобы именно за этот поступок они понесли заслуженное наказание

Источник:

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Метки: Гай Ричи   велосипед   видео   кража   красноярск   курьёз   полиция   
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47  комментариев
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16k
Голос Вселенной 5 часов назад
Прям фильмец пересмотреть захотелось .... ))
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3
yakovenko.v.l Полчаса назад
парнишке респект)
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6k
vasilykopkov 47 минут назад
Три плюса!!!
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16k
Альф 57 Час назад
"Джентельмены, вы ходите по окуенно тонкому льду" (С)
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2k
Vadim Balabanov Час назад
Дайте "Оскара" уже....
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13k
Рафаэль Закиров 2 часа назад
Класс!!! Мне понравился ролик!
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128
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
жду вторую часть этого шедевра
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1k
Никита Сергеевич 2 часа назад
Посмеялся от души. Особенно с Фрэнки - 4 пальца)) Молодец мужик, прикольно смонтировал.
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15k
жорик 2 часа назад
я знаю многих мydaков, но таких оhyенно тупых не видал ни разу
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49k
Сергей 2 часа назад
Прям поржал. Вопрос один - этих ганстеров велик просто стоял и ждал? Тема как он им дался в руки совсем не отражена
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229
устал я от вас 2 часа назад
По предварительному сговору группой лиц... за так себе велик...
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32k
Kladbische 3 часа назад
Осталось вставить рекламу и отбить велик.
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33k
Fat Lynx 3 часа назад
Ну... у Фрэнки все таки пять пальцев. Пока пять...
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14k
KotSkripaley 3 часа назад
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7k
Maximvs 3 часа назад
Борис, не нанимай на работу идиотов
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10k
Dabus 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
Pravednik84 4 часа назад
За монтаж ставлю лайк, за идею тоже. Шедевр!
Но вот что за фраза "...подъезда в приличном районе..."? У нас в стране появились гетто (ну кроме колоний-поселения)? Я что то пропустил?
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55k
Олег 4 часа назад
за какой-то сраный велосипед, цена которому от силы 7т.р заедут вчетвером на зону. В очень хорошем случае будет условка. Оно того стОило?
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460
Александр Олег 3 часа назад
Да нет за 7 т.р велосипедов, если только детский и БУшный
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3k
Semёn 4 часа назад
Поколение ЕГЭ))))))))
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10k
wilddewill 4 часа назад
Очень плохо, что-"мне всё равно, что они пришли в наш дом, выломали дверь в подъезде, я спал, я живу в центре...." и т.д. однажды могут прийдти не за велосипедом....
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314
BOBeR wilddewill 4 часа назад
Вы как читаете? Человек как раз и пишет что ему не важен велик, а важно что бы ребятки понесли наказание за то что пришли, выломали дверь и т.д., но вы все переврали, "чукча писатель"
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Дмитрий 4 часа назад
Красавчег!
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