Фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей за съемку надписи «Я русский»

FISHKINET
Люди, которые решились на операцию по смене пола Люди, которые решились на операцию по смене пола 15 загадочных объектов, разгадать назначение которых помог Интернет 15 загадочных объектов, разгадать назначение которых помог Интернет Знаменитая троица: Трус, Балбес и Бывалый - они могли быть совсем другими Знаменитая троица: Трус, Балбес и Бывалый - они могли быть совсем... "Парень использует раковину как унитаз": туалетные привычки, которые девушек выводят из себя "Парень использует раковину как унитаз": туалетные привычки,... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки 30 раз, когда дизайнеры с блеском воплотили свои гениальные идеи 30 раз, когда дизайнеры с блеском воплотили свои гениальные идеи Кот ошибся этажом Кот ошибся этажом Особенности жизни в Китае, о которых не рассказывают в новостях Особенности жизни в Китае, о которых не рассказывают в новостях Общедомовые чаты во всей красе: юмор и соседская боль Общедомовые чаты во всей красе: юмор и соседская боль Тупой и ещё тупее: коллекторы перепутали адрес и подожгли дверь чужой квартиры Тупой и ещё тупее: коллекторы перепутали адрес и подожгли дверь... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 июня Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 июня Орихалк - удивительный металл Атлантиды Орихалк - удивительный металл Атлантиды «Фу, уйди!»: житель Дагестана разнял драку собаки и медведя «Фу, уйди!»: житель Дагестана разнял драку собаки и медведя Как личная трагедия одного человека стала отправной точкой создания устройства, которым пользовался весь мир Как личная трагедия одного человека стала отправной точкой... Родительские чаты, в которых и чёрт ногу сломит Родительские чаты, в которых и чёрт ногу сломит До и после: 30 чудес, которые сотворила мойка высокого давления До и после: 30 чудес, которые сотворила мойка высокого давления В Новосибирске гопник отобрал у незрячего мужчины телефон В Новосибирске гопник отобрал у незрячего мужчины телефон Продолжаем барражировать соцсети Продолжаем барражировать соцсети Пост за триста: необычные тракторы, которые стоит увидеть Пост за триста: необычные тракторы, которые стоит увидеть
Фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей за съемку надписи «Я русский»

Фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей за съемку надписи «Я русский»

Автор:
14 июня 2023 09:35
Метки: в мире   видео   новости   трактор   фермер   фото   штраф   я русский   
1334
2
1

Молодой человек оштрафован не за надпись, а за запуск беспилотника. Напомним, сельхозработник снял на видео, как он вспахал на поле огромную надпись в конце мая текущего года.

Сразу после этого арзамасская полиция начала проверку. В управлении отметили, что никаких заявлений по этому поводу в органы внутренних дел не поступали. Проверка же была связана с запретом на использование беспилотников. 

Мне назначили штраф около 40 000 рублей. Я его сразу и погасил. К сожалению, я не знал о запрете на запуск дронов. Кстати, полицейские меня тоже поддержали. Когда приходил в отдел, мне все жали руки. Сказали, что классно было наблюдать за такой акцией и район прославил. Но сказали, что без штрафа не обойтись, потому что резонанс, — рассказал Николай.

Агороном добавил, что подготовит еще какой-нибудь перформанс, но уже без применения дрон

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: в мире   видео   новости   трактор   фермер   фото   штраф   я русский   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Kucher 15 минут назад
Сет лекс, дура лекс!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 2 минуты назад
интересно, а если бы он не беспилотник запустил, а воздушный змей например, на веревочке, с привязанной к нему камерой для съемки? Его бы тоже наказали штрафом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Олег Полчаса назад
Уже и скидку сделали ))))

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Капитошка Час назад
Молодец,но оштрафовать надо.Интересная у них логика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов Час назад
В принципе, теперь из коптеров можно смело делать прелестную колхозную сноповязалку. Продать уже вряд ли получится. Можно на СВО подарить. Боюсь, что даже минимальная свобода пользования шайтан-орлами уже не будет больше восстановлена никогда. А зачем? Потенциальное орудие теракта. Это также, как получилось металлоискателями. Они, вроде, есть, купить можно, хранить можно, но пользоваться ими, фактически, нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ruslan d Час назад
Красиво написал ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1326860



Другие посты автора
Популярное
Три забавные советские фишки в современной Германии
Три забавные советские фишки в современной Германии
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 июня
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 июня
Набирающие популярность
Стрит-арт
Стрит-арт
Прошёл год после громкого суда с Эмбер Херд и Джонни Депп снова на высоте⁠⁠
Прошёл год после громкого суда с Эмбер Херд и Джонни Депп снова на высоте⁠⁠
Как купить дом и не остаться в лопухах
Как купить дом и не остаться в лопухах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#позитив#машина#Прикол#Россия#аварии#Автовсячина#знаменитости#Приколы
#в мире#интересно#автомир#животные#СССР#дети#ДТП#интересное#картинки#улыбнуло
#Юмор#автомобили#история#новости#факты#кино#авто аварии#ученые#Китай#познавательно
Как купить дом и не остаться в лопухах Как купить дом и не остаться в лопухах Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться