Фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей за съемку надписи «Я русский»

Сразу после этого арзамасская полиция начала проверку. В управлении отметили, что никаких заявлений по этому поводу в органы внутренних дел не поступали. Проверка же была связана с запретом на использование беспилотников.

Мне назначили штраф около 40 000 рублей. Я его сразу и погасил. К сожалению, я не знал о запрете на запуск дронов. Кстати, полицейские меня тоже поддержали. Когда приходил в отдел, мне все жали руки. Сказали, что классно было наблюдать за такой акцией и район прославил. Но сказали, что без штрафа не обойтись, потому что резонанс, — рассказал Николай.