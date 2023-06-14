Фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей за съемку надписи «Я русский»

Молодой человек оштрафован не за надпись, а за запуск беспилотника. Напомним, сельхозработник снял на видео, как он вспахал на поле огромную надпись в конце мая текущего года.
Сразу после этого арзамасская полиция начала проверку. В управлении отметили, что никаких заявлений по этому поводу в органы внутренних дел не поступали. Проверка же была связана с запретом на использование беспилотников.
Мне назначили штраф около 40 000 рублей. Я его сразу и погасил. К сожалению, я не знал о запрете на запуск дронов. Кстати, полицейские меня тоже поддержали. Когда приходил в отдел, мне все жали руки. Сказали, что классно было наблюдать за такой акцией и район прославил. Но сказали, что без штрафа не обойтись, потому что резонанс, — рассказал Николай.
Агороном добавил, что подготовит еще какой-нибудь перформанс, но уже без применения дрон
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы