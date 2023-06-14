В Японии представили новое поколение «Тамагочи»

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Японская компания Bandai Namco анонсировала Tamagotchi Uni с цветным дисплеем, доступом к фирменной метавселенной Tamaverse и поддержкой Wi-Fi.
Продажи «тамагочи на максималках» начнутся 15 июля в Японии, Китае и США. Чтобы стать обладателем устройства с виртуальным домашним питомцем, нужно будет заплатить $60
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Помните как народ психовал с первыми "питомцами", когда они в 1 в 2 ночи жрать просили? А когда подыхали?
Так что ну их куда подальше. В америку например.