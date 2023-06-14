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В&nbsp;Японии представили новое поколение «Тамагочи»

В Японии представили новое поколение «Тамагочи»

Автор:
14 июня 2023 08:29
Метки: видео   дети   деттво   забавно   игрушка   пони   тамагочи   
966
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Японская компания Bandai Namco анонсировала Tamagotchi Uni с цветным дисплеем, доступом к фирменной метавселенной Tamaverse и поддержкой Wi-Fi.

Продажи «тамагочи на максималках» начнутся 15 июля в Японии, Китае и США. Чтобы стать обладателем устройства с виртуальным домашним питомцем, нужно будет заплатить $60

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Метки: видео   дети   деттво   забавно   игрушка   пони   тамагочи   
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5  комментариев
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60k
pynh 39 минут назад
Больше похоже на рекламу элэсдэ
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7k
perekrestok 9 минут назад
Когда сын был маленьким попросил тамагочи. Купил в подарок. Сын поигрался и ему это надоело. Пришлось мне донашивать этот подарок. Прикольно было поиграться. Но терпения потребовалось море. Новый покупать точно не буду - сын вырос, мне точно это не надо. Соболезную родителям новых владельцев тамагочи.
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8k
Роман 13 минут назад
А че в виде приложение для телефона это нельзя выпустить? А нет, так бабок недостаточно получится поднять, нужен отдельный девайс. =))
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8k
Trenzel2003 14 минут назад
Сколько психов потом будет!??
Помните как народ психовал с первыми "питомцами", когда они в 1 в 2 ночи жрать просили? А когда подыхали?
Так что ну их куда подальше. В америку например.
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
нафиг нафиг !!!
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