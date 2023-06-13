Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 июня

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В мире отмечают День швейной машинки... и всё. 13 июля — самый скучный день во всём году. Поэтому держите подборку мемов.
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Ну-ну. Расскажи это сдельщикам и процентникам.
Или начинаешь рассказывать, что у тебя реально происходит?