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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 июня

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 июня

Автор:
13 июня 2023 17:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4329
20
В мире отмечают День швейной машинки... и всё. 13 июля — самый скучный день во всём году. Поэтому держите подборку мемов.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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9  комментариев
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24k
Сталкер 2 часа назад
ТС, присунул восковой фигуре?


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6k
Умница-красавица 39 минут назад
Объясните мне, кто эти 100 тыщ дебилов, которые нагнали ему такой рейтинг? Или у Никифора пост-ковидные осложнения?
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14k
Мистер Фикс Час назад
"Сделав больше, ты больше не заработаешь."

Ну-ну. Расскажи это сдельщикам и процентникам.
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30k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
Ага. Зубик тут удалял недавно. 5 тысяч..
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24k
Сталкер 2 часа назад
Никифор, а ты обычно жаловаться и ныть начинаешь, когда тебе задают этот же вопрос?
Или начинаешь рассказывать, что у тебя реально происходит?


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Никифоридис

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