Интересные и малоизвестные факты о фильме "Чужой"

11. Изначально, роль капитана Далласа предлагали Харрисону Форду, и тому даже понравилась идея фильма, а также сам персонаж. Но в итоге он все равно отказался от роли, даже несмотря на повышенный гонорар. Свой отказ он объяснил тем, что не хотел играть космического капитана в двух фильмах подряд, ведь за 2 года до выхода "Чужого" он уже сыграл капитана Хана Соло в фильме "Звездные войны IV: Новая надежда".