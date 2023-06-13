Интересные и малоизвестные факты о фильме "Чужой"

Фотографии со съёмок и интересные факты о шедевральном научно-фантастическом фильме ужасов "Чужой" режиссера Ридли Скотта.
Фильм Ридли Скотта "Чужой" вышел в далеком 1979 году. И несмотря на то, что картина вышла уже 44 года назад, она все равно отлично смотрится.
1. Помните момент, когда кот зашипел, впервые увидев Чужого? На самом деле возле кота поставили зеркало, за которым скрывалась немецкая овчарка. Когда зеркало убрали, кот увидел собаку и мгновенно зашипел.
2. Скафандры, в которых находились члены экипажа, были громоздкими и тяжелыми. Более того, в них отсутствовала система вентиляции, из-за чего актерам было тяжело и они чуть ли не падали в обморок. Для этого на съемочной площадке постоянно дежурила медсестра. Помимо этого, актерам частенько подносили баллоны с кислородом, чтобы они могли делать передышку.
В сцене, когда члены экипажа нашли огромного мертвого инопланетянина, снимались дети режиссера и оператора в скафандрах, чтобы инопланетянин выглядел еще больше по сравнению с людьми. Правда, дети, в отличие от взрослых, начали падать в обморок, из-за чего в костюмы наконец додумались провести систему вентиляции.
3. Сцена, когда грудолом вылезает из груди Кейна, была снята с первого дубля с нескольких камер. Ходят слухи, что сами актеры кроме Джона Херта, который сыграл Кейна, не знали про разрыв груди, поэтому их реакция была настоящей, особенно у актрисы Вероники Картрайт, которая впала в истерику после того, как ее забрызгало искусственной кровью.
4. Ридли Скотт хотел, чтобы у зрителя не возникало ощущения, что Чужой - это человек в костюме, поэтому он старался не снимать монстра, смотрящего прямо в камеру, а сфокусироваться на устрашающих профилях. Также, именно по этой причине взрослому ксеноморфу было отведено всего 4 минуты экранного времени.
5. По изначальной задумке у Чужого должны были быть глаза, но во время создания фильма монстра решили сделать безглазым, дабы придать ему более устрашающий вид.
6. Рипли не хотела пускать Кейна на борт после того, как к нему прилепился лицехват, но Эш настоял на том, чтобы открыть дверь. Но из фильма была вырезана сцена, где Ламберт врезала Рипли по лицу, из-за того, что та не хотела пускать Кейна.
После нескольких неудачных дублей с пощечинами Ридли Скотт сказал актрисе Веронике Картрайт, чтобы та врезала Сигурни Уивер как следует. После этого последовал настоящий удар, который стал полной неожиданностью для Сигурни.
7. По изначальной задумке актрисы Сигурни Уивер и Вероника Картрайт должны были находиться в гиперсне с голой грудью, но в итоге от этой идеи отказались, чтобы не повышать возрастной рейтинг и не оскорблять чувства зрителей из некоторых других стран. Поэтому груди решено было прикрыть медицинскими повязками.
8. Изначально, Рипли задумывался как мужской персонаж, но Ридли Скотт решил пригласить на пробы несколько девушек. В итоге, он убедился, что главной героиней должна быть именно женщина.
9. Самого Чужого сыграл неизвестный художник Боладжо Бодейо, которого случайно нашел в пабе директор по кастингу. Боладжо обладал высоким ростом (210 см) и довольно тонкими руками, из-за чего он стал идеальным кандидатом на эту роль. После утверждения Боладжо он прошел специальную подготовку в школе мимов, чтобы тот мог сделать движения монстра плавными и замедленными.
10. Идея того, что Чужой должен кровоточить кислотой, родилась уже во время съемок фильма. Таким образом создатели фильма хотели объяснить, почему экипаж просто не пристрелит инопланетянина.
11. Изначально, роль капитана Далласа предлагали Харрисону Форду, и тому даже понравилась идея фильма, а также сам персонаж. Но в итоге он все равно отказался от роли, даже несмотря на повышенный гонорар. Свой отказ он объяснил тем, что не хотел играть космического капитана в двух фильмах подряд, ведь за 2 года до выхода "Чужого" он уже сыграл капитана Хана Соло в фильме "Звездные войны IV: Новая надежда".
12. Идея создания лицехвата появилась после того, как создатели стали думать над тем, как пронести Чужого на корабль без каких-либо подозрений. Причем, чтобы не обижать слабый пол, создатели твердо решили, что лицехват должен прицепиться именно к персонажу мужского пола.
13. В фильме должна была присутствовать постельная сцена между Рипли и капитаном Далласом. Но актер Том Скеррит, сыгравший Далласа, лично подошел к Ридли Скотту и спросил, зачем нужна постельная сцена, если она ни на что не влияет, а лишь тормозит повествование. Скотт решил, что Скеррит прав и вычеркнул постельную сцену из сюжета.
14. Ридли Скотт хотел сделать коридор корабля "Ностромо" более длинным, но студийные боссы отказались давать дополнительное финансирование с учетом того, что они и так повысили бюджет фильма. Тогда Ридли Скотт пошел на хитрость и установил в коридоре зеркала, чтобы создать иллюзию длины. Кстати, в одном моменте даже можно заметить отражение членов экипажа.
15. Чтобы создать иллюзию оторванной головы андроида Эша, актер Иен Холм сидел под столом, тогда как его голова была снаружи.
Ну а чтобы создать внутренности андроида, создатели использовали макароны, икру, молоко и некоторые другие мелкие предметы. Кроме того, перед каждым дублем, когда голова андроида должна была говорить, Иену Холму наливали в рот молоко.
16. По мотивам фильма "Чужой" выходило немало игр, но наверняка многие из вас вспомнят игру "Alien 3" на приставке "Dendy" (NES) с ужасающим и прекрасным музыкальным оформлением.
Источник:
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А как тогда актёры в космосе дышали ?
Не понятно...
ну я посмотрю, наверно это какая то стандартная формулировка вежливости когда пишешь пост\статью про старый фильм что бы ни кого не обидеть... я пересматривал все фильмы по чужим и хищникам месяца 4 наверно назад, и вот первая часть довольно плохо состарилась, например кукла чужого выглядит довольно нелепо, в более поздних частях уже лучше смотрится, а там ну во первых очень темно, и из-за того что ты видишь что ну это реально человек в костюме и он с трудом в нем передвигается, тебя это не особо то и пугает