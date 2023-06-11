Три забавные советские фишки в современной Германии

Честно говоря, я тоже всегда думал, что это исключительно отечественная фишка, и кроме стран бывшего Союза больше нигде этого явления не встретить. Ошибся!

В Германии, оказывается, тоже есть это «чудо».

Правда, стоит оговориться, что эти фото сделаны в Восточной Германии, т.е. в бывшей ГДР.