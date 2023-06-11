Три забавные советские фишки в современной Германии

— Гаражи? Реально гаражи? Реально гаражи!
Такой была реакция моего друга, которому я отправил эти фото с припиской, «Смотри, это Германия».
Честно говоря, я тоже всегда думал, что это исключительно отечественная фишка, и кроме стран бывшего Союза больше нигде этого явления не встретить. Ошибся!
В Германии, оказывается, тоже есть это «чудо».
Правда, стоит оговориться, что эти фото сделаны в Восточной Германии, т.е. в бывшей ГДР.
И люди ими активно пользуются, причем по назначению: ставят машины, хранят резину, и даже сами ремонтируют свои автомобили!
Второе советское явление, которое я встретил в Восточной Германии — скворечники.
Такие же, как мы делали на уроках труда в 89-м!
И как на картинках в детских книжках.
Ну и третий советский рудимент, о котором я уже отдельно рассказывал — сушка белья под подъездами на сушилках из металлических труб и натянутых между ними веревок.
Источник:
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Прикинь! "У них" есть не только гаражи, запасная резина, многоэтажки с лоджиями и бельё на верёвках. "У них" даже люди не с двумя головами и так же бухают по праздникам!
А в нём семейство трясогузок поселилось. :)
У нас всё натуральное. С размахом! ;)
Скворечники тоже практично : скворцы сруть только с них , а не из-под крыши (где сами свили гнездо) на голову.
Вот только все ИБД. В СССР возвратная тара была стеклянной и могла использоваться чуть ли не бесконечно. А пластик, как был одноразовым, так и остался.
В Швеции в 1885 году была введена система возвратного депозита для стеклянных бутылок емкостью 330 мл, что сделало ее старейшей депозитной системой в мире.
На западе проблему пластиковых бутылок решили проще, они стоят 25 центов, что невыгодно выкидывать, если кто и выкинет, то подберут и сдадут.
Сам , лично .
ГДР - это был лучший наш союзник. А мое сами - сами! - отдали пиндосам. Это позор, и автор этого позора сука-Горби.