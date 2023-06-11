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Три забавные советские фишки в современной Германии

Три забавные советские фишки в современной Германии

Автор:
11 июня 2023 09:33
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Германия   в мире   гаражи   интересно   люди   советский рудимент   фото   
6335
7

— Гаражи? Реально гаражи? Реально гаражи!

Такой была реакция моего друга, которому я отправил эти фото с припиской, «Смотри, это Германия».

Честно говоря, я тоже всегда думал, что это исключительно отечественная фишка, и кроме стран бывшего Союза больше нигде этого явления не встретить. Ошибся!

В Германии, оказывается, тоже есть это «чудо».

Правда, стоит оговориться, что эти фото сделаны в Восточной Германии, т.е. в бывшей ГДР.

×
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И люди ими активно пользуются, причем по назначению: ставят машины, хранят резину, и даже сами ремонтируют свои автомобили!

Второе советское явление, которое я встретил в Восточной Германии — скворечники.

Такие же, как мы делали на уроках труда в 89-м!

И как на картинках в детских книжках.

Ну и третий советский рудимент, о котором я уже отдельно рассказывал — сушка белья под подъездами на сушилках из металлических труб и натянутых между ними веревок.

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Метки: Германия   в мире   гаражи   интересно   люди   советский рудимент   фото   
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40  комментариев
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9k
Борис Карабанов 7 часов назад
"Рудимент", конечно, слово богатое, но оно имеет совсем иной смысл, нежели тот, который придаёт ему автор.
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2k
nikam 20 минут назад
за картинки спасибо, но комментирии к картинкам ппц. рудимент. да везде люди и везде живут и нормально. создали образ что ыропа в замках живет, вот и кажется диким нормальное.
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17k
Vital Idol 20 минут назад
а оленевод гаражи сносит, а НОВЫЕ - НЕ СТРОИТ!!! хотя земли из под гаражей освобождается в 5 раз больше! но скоро там будут стоять очередные ЧЕЛОВЕЙНИКИ... на суженных улицах в окружении платных парковок, даже в замкадье!
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425
Инеса Гедуш 2 часа назад
ну не только в бывшем ГДР это прижилось, в ФРГ тоже. К примеру в Баварии. Везде есть гаражи, только очень маленькие, кроме машины ничего лишнего не поставишь. Что касается веревок для сушки белья, тоже везде есть, но немного в другом виде. Сама летом пользуюсь такой. Скворечники тоже есть, но не так часто, больше просто еду для птиц вешают на кусты-деревья. И дачи есть. НО! Это не совсем то, что мы подразумеваем. Ночевать в них нельзя, часто даже туалета нет. Выращивать можно только то, что разрешает кооператив. Все должно быть не выше и не ниже установленных правил и т.д.
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1k
kehlalex 3 часа назад
В Берлине много вот таких гаражей, но и в самом деле только в той части, которая ГДР была, скворечников много, их городские служащие развешивают. А вот белья на верёвках ни разу не видел, может это в деревнях только
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15k
ss 3 часа назад
Автор, ты жертва стереотипов и тебя ещё ждёт в жизни много удивительного!


Прикинь! "У них" есть не только гаражи, запасная резина, многоэтажки с лоджиями и бельё на верёвках. "У них" даже люди не с двумя головами и так же бухают по праздникам!
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5k
Ал Ри 3 часа назад
Фишек больше...
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3k
Aleks 3 часа назад
Гаражи они почти во всех странах, потому что практично, да и по другому никак, не все многоэтажки например имеют подземные парковки ввиду ранней постройки.
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110
Мандалай Иванович 4 часа назад
Своим происхождением скворечник обязан европейцам, именно в Западной Европе появились первые скворечники. Но там рукотворные домики для скворцов строились в угоду гастрономическим предпочтениям горожан - скворцы были любимым лакомством, и поварам было удобно всегда иметь под рукой свежую дичь и яйца. В Российском государстве, как и многие другие нововведения, скворечники появились в эпоху правления Петра I Великого.
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19k
Александр 5 часов назад
Сушка белья это советский рудимент. Автор мал и глуп и не видал больших *****.
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48k
turyst 5 часов назад
Повесили скворечник, как декоративный.
А в нём семейство трясогузок поселилось. :)
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2k
Виталий Васильев 6 часов назад
Ну так-то и в Австрии есть «гаражи», и в Венгрии, и в Западной Германии видел. Так у них еще и дачи есть )))) Т.е. есть вообще приколы, у семьи дом с землей, но там только цветочки, а в нескольких километрах дача, где они что-то выращивают
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211
Дело Виталий Васильев 5 часов назад
Скорее всего, рассаду для этих "домашних" цветочков)))
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−16
Туся 6 часов назад
Сразу видно. По-немецки. Аккуратненько так. Хоть гаражи, хоть сквореШники... Хоть бельё!
У нас всё натуральное. С размахом! ;)
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−16
Туся 6 часов назад
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1k
Сергей Борисов 6 часов назад
Ну, что сказать. Мне, как родившемся в Советском союзе, приятно, что такие вещи как гаражи, имеются в других странах и создают некую атмосферу. Однако, если поискать информацию о том, где еще, в каких странах существуют гаражные боксы, стоящие отдельными строениями, то оказывается много где. Даже в таких странах, которые очень далеки территориально от стран бывшего Советского союза.
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487
Murych 6 часов назад
Обратите внимание на стеклянные окна. Представьте такое на наших гаражах
.
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2k
vijilante 6 часов назад
Патамушта это всё практично. Вот и пользуются.
Скворечники тоже практично : скворцы сруть только с них , а не из-под крыши (где сами свили гнездо) на голову.
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9k
Борис Карабанов 6 часов назад
Раз уж зашла речь о "позорных советских" рудиментах, то нельзя не вспомнить (кстати, бесплатные) бумажные кульки для упаковки продаваемых товаров, бидончики под молоко, таровозврат и т.д.. весь "цивилизованный" мир дружно смеялся над отсталостью СССР, бахвалясь своими цветастыми пластиковыми пакетами и упаковками, а теперь натужно пытаются научиться пользоваться этими "совковыми рудиментами" и выдают это за невиданный западный экологический прогресс. Только не всегда получается.
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174
Андрей Борис Карабанов 6 часов назад
то есть вы намекаете что нигде в мире не упаковывают в бумагу продукты ,нет возвратной тары и тд,и тп ?
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2k
Hans 6 часов назад
Вот это да! Просто невероятно! Скворечники как в Союзе! Кто сказал, что скворечники это советское явление правда не уточняется. Хорошо хоть написал, что гаражи и бельевые верёвки на территории бывшей ГДР. Только-только не рудименты, а наследие.
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31k
Ashabad 6 часов назад
То, что Горби сдал Восточную Германию - это его один из самых страшных грехов, за что я лично его вспоминаю только проклятиями.
ГДР - это был лучший наш союзник. А мое сами - сами! - отдали пиндосам. Это позор, и автор этого позора сука-Горби.
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7k
newegg 6 часов назад
Плохо когда вместо мозгов вата.

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3k
Ухалус Посовиномус 6 часов назад
Аффтырь нупЪ и опозорилсо.
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