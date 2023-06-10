В каких странах производится бытовая техника. Инфографика

То же самое относится к российскому производителю портативной электроники и аудиосистем для автомобиля Prology, аудио- и видеооборудованию Rolsen, а также бытовой технике и электронике под маркой Vitek, зарегистрированной россиянами в Австрии и выпускаемой в Китае. Они же владеют брендами Maxwell, Rondell и Collfort.

Но в последнее время сама жизнь заставляет предпринимателей переносить производство в Россию, пусть и под «импортными» брендами. Например, умные телевизоры Hartnes собирают на заводе «Квант» в Воронеже, а Яндекс запустил сквозной бренд бытовой техники Tuvio, включая умные телевизоры «с Алисой». Производят технику под этой маркой и в Китае, и в России. Выпуск умных телевизоров «Сбер» с голосовым ассистентом «Салют» налажен в Белоруссии.

Русификация возможна

Возможно, в будущем наше восприятие российских брендов бытовой техники улучшится, и полки магазинов будут заполнены стиральными машинами, холодильниками, кофеварками и фенами с названиями на русском языке. Тем более что в других сегментах потребительского рынка это уже произошло. «В секторе продовольственных товаров отечественная продукция пользуется устойчивым спросом, — отмечает Андрей Карпов. — Ее не нужно “маскировать” под зарубежную. Санкции и многочисленные международные ограничения не оказали серьезного воздействия на наш продовольственный рынок в том числе и потому, что потребители в основном отдают предпочтение отечественным продуктам питания, произведенным внутри России. Потребители доверяют местным брендам, поэтому большинство из них не маскируются под иностранные, а, наоборот, акцентируются на российском происхождении».