В каких странах производится бытовая техника. Инфографика

Многие марки бытовой техники, несмотря на свое «иностранное» звучание, имеют прямое отношение к российским производителям, а сама продукция — стиральные машины, холодильники, телевизоры, мультиварки, миксеры и фены — собирается в Китае, Турции, Польше, Белоруссии и России.
«Так сложилось, что у наших сограждан доверия к российскому бренду в сфере бытовой техники и электроники меньше, чем к иностранному, — говорит председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Чтобы переломить эту тенденцию, необходимо время и серьезные инвестиции в рекламную кампанию, разъясняющую, что наши производители достигли качества, не уступающего зарубежному. Кроме того, в маркетинге опасно экспериментировать, любая ошибка стоит больших денег, поэтому все идут по уже многократно опробованному пути, используют наработанный опыт. Возможно, латинизация брендов бытовой техники является стереотипом, устоявшимся подходом, но пока стараются его придерживаться».
«Многие российские компании выводили свою продукцию на рынок достаточно давно, некоторые еще в самом начале 2000-х годов, — напоминает исполнительный директор ассоциации РусБренд Алексей Поповичев. — Тогда у наших людей восприятие отечественной бытовой техники, ее качества и дизайна было, мягко говоря, не очень позитивно. В глазах бывших советских граждан бытовая техника местного производства не имела того авторитета, что был у зарубежной продукции. Поэтому российские производители стали “мимикрировать” под иностранных, пытаясь тем самым привлечь внимание к своим товарам. В то время это был более простой способ выхода на рынок, сейчас такая практика существенно сократилась».
Российские иностранцы
Например, очень по-немецки звучит название холодильников и встраиваемой техники Kaiser, но это солидное звучание является хитрым маркетинговым ходом креативных российских предпринимателей. Производство бытовой техники под этой маркой налажено в Китае, Малайзии и частично в Польше.
Также ассоциация с Германией у разнообразной бытовой техники Bork может быть оправдана только местом регистрации компании BORK Electronic Gmbh, но львиная часть продукции под этой маркой производится в Китае, а владельцем является российское предприятие «Технопарк».
Элегантный дизайн, чарующе низкие цены и стильное название Elenberg обеспечили коммерческий успех пылесосам, микроволновкам и тостерам, продающимся под этим зарегистрированным в Великобритании брендом. На самом деле торговая марка Elenberg принадлежит крупной сети магазинов электроники «Эльдорадо», выпуск продукции осуществляется в основном в Китае и частично в Турции.
Торговая марка мелкой и средней бытовой техники Scarlett была зарегистрирована еще в 1996 году в Великобритании, но также имеет русские корни, а производство заказывает в Китае.
«Итальянские» стиральные машины Candy производят в Кирове на заводе, принадлежащем китайской Haier.
Технику другого итальянского бренда — Indesit — выпускает турецкий Arcelik на фабрике в Липецке. Туркам же принадлежат бренды Grundig, Blomberg и флагманский Beko, выпускаемый на заводе в г. Киржач Владимирской области.
Экспортные резоны
Кроме завоевания доверия потребителей, многие отечественные бизнесмены «крестили» свои товары иностранными именами с прицелом на будущее. «Запуская какую-то новую марку, производители сразу закладывают возможность экспорта в третьи страны, — указывает Алексей Поповичев. — Но бренд, написанный на кириллице, имеет ограниченный рынок продаж. Используя традиционные российские названия, можно претендовать только на локальный сбыт внутри России, максимум — стран СНГ, поэтому те компании, которые в перспективе претендуют на экспортную экспансию, сразу используют какие-то броские бренды на латинице».
Поэтому маркой Redmond владеет компания из Санкт-Петербурга, а продукция под этим брендом продается не только в странах СНГ, но и в Восточной и Западной Европе, Израиле, Турции, Индии и даже в США, а производится все в том же Китае и отчасти Турции.
То же самое относится к российскому производителю портативной электроники и аудиосистем для автомобиля Prology, аудио- и видеооборудованию Rolsen, а также бытовой технике и электронике под маркой Vitek, зарегистрированной россиянами в Австрии и выпускаемой в Китае. Они же владеют брендами Maxwell, Rondell и Collfort.
Но в последнее время сама жизнь заставляет предпринимателей переносить производство в Россию, пусть и под «импортными» брендами. Например, умные телевизоры Hartnes собирают на заводе «Квант» в Воронеже, а Яндекс запустил сквозной бренд бытовой техники Tuvio, включая умные телевизоры «с Алисой». Производят технику под этой маркой и в Китае, и в России. Выпуск умных телевизоров «Сбер» с голосовым ассистентом «Салют» налажен в Белоруссии.
Русификация возможна
Возможно, в будущем наше восприятие российских брендов бытовой техники улучшится, и полки магазинов будут заполнены стиральными машинами, холодильниками, кофеварками и фенами с названиями на русском языке. Тем более что в других сегментах потребительского рынка это уже произошло. «В секторе продовольственных товаров отечественная продукция пользуется устойчивым спросом, — отмечает Андрей Карпов. — Ее не нужно “маскировать” под зарубежную. Санкции и многочисленные международные ограничения не оказали серьезного воздействия на наш продовольственный рынок в том числе и потому, что потребители в основном отдают предпочтение отечественным продуктам питания, произведенным внутри России. Потребители доверяют местным брендам, поэтому большинство из них не маскируются под иностранные, а, наоборот, акцентируются на российском происхождении».
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Candy и Indesit изначально были итальянскими производителями бытовой техники с фабриками в Италии. Но не вывезли и все права на торговые марки были проданы туркам.
Как и GRUNDIG - в свое время это был очень уважаемый производитель радиотехники из ФРГ. Но высокие цены и относительно небольшие объемы продаж привели к тому, что подразделение бытовой техники было продано туркам.
Во-вторых, Грундиг купила турецкая компания, потому она вроде бы теперь не немецкая, а турецкая. Но и тут интересный момент. Турки купили все с потрохами. Все патенты, лицензии и сборочные линии, дизайнерские бюро. Прямо как китайцы и американцы купили Вольво, а индусы Ягуар. А немцы (БМВ) купили Мини в Англии.
Все остальное - шлак без истории.
Покупают молодые семьи и они про Грундиг и не слышали. Даже я его знаю только по куплету "у него приёмник грюндик он его ночами крутит" .
Так что история это для музеев .Для продаж грамотный маркетинг и реклама.
Просто есть реальность, а есть твоё самоуспокоение.
Я тебя прямо спросила, ты понимаешь смысл слова "широкий"?
Если ты общаешься только с мамой и котом, то у тебя такой же широкий круг общения, как премиум марки это товары широкого потребления.
"Бытовая техника Miele продукция премиум-класса."
Продукция с высокой ценой не перестаёт быть ширпотребом.
Просто прими это и не спорь