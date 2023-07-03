10+ обычных на первый взгляд фото, способных удивить

Подборка фотографий, истории которых могут удивить, опечалить, а порой и шокировать.
Французский серийный убийца Чарльз Змей Собхрадж возвращается домой после освобождения в Непале.
«Сегодня вечером обнаружил эти отпечатки пальцев на нашем потолке. Без понятия, как и когда они туда попали. Никто в нашей семье не может достать до потолка».
«Недавно я начал играть на сямисэне, традиционном японском инструменте. Я спросил, что это за черные точки на коже, думая, что это какое-то измерение. Оказывается, это соски на коже кошачьего живота, из которого сделан инструмент».
Поверхность камня в почках под электронным микроскопом.
«Несколько ночей назад слышал шум из-за окна, но не обратил на него внимания. Заметил это сегодня утром».
Когда кенгуру чувствует угрозу, он погружается в водоем по плечи, чтобы заманить туда своего преследователя, затем яростно топит его, удерживая голову под водой и кусая его, пока он не перестанет сопротивляться.
Мантия и топор Джованни Баттисты Бугатти, который был официальным палачом Папской области с 1796 по 1864 год. За время своего пребывания в должности он казнил 514 человек.
Chicago Metra Up-N перевозит 34 000 пассажиров на 70 поездах по этому мосту каждый день.
Мирные жители заботятся о животных зоопарка в своих домах во время Второй мировой войны.
Деградация подписи при болезни Альцгеймера.
«Снег» в фильме «Волшебник страны Оз» был на 100% чистым асбестом.
Астронавт Брюс Маккандлесс II парит в открытом космосе совершенно без привязи, вдали от космического челнока, и только его пилотируемый маневренный блок поддерживает его жизнь. Первый человек в истории, сделавший это,
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