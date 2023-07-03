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10+ обычных на первый взгляд фото, способных удивить

10+ обычных на первый взгляд фото, способных удивить

Автор:
03 июля 2023 07:27
Метки: Вещи   Предметы   в мире   интересно   история   подборка   
1652
13

Подборка фотографий, истории которых могут удивить, опечалить, а порой и шокировать.


Французский серийный убийца Чарльз Змей Собхрадж возвращается домой после освобождения в Непале.

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«Сегодня вечером обнаружил эти отпечатки пальцев на нашем потолке. Без понятия, как и когда они туда попали. Никто в нашей семье не может достать до потолка».


«Недавно я начал играть на сямисэне, традиционном японском инструменте. Я спросил, что это за черные точки на коже, думая, что это какое-то измерение. Оказывается, это соски на коже кошачьего живота, из которого сделан инструмент».

Поверхность камня в почках под электронным микроскопом.

«Несколько ночей назад слышал шум из-за окна, но не обратил на него внимания. Заметил это сегодня утром».

Когда кенгуру чувствует угрозу, он погружается в водоем по плечи, чтобы заманить туда своего преследователя, затем яростно топит его, удерживая голову под водой и кусая его, пока он не перестанет сопротивляться.

Мантия и топор Джованни Баттисты Бугатти, который был официальным палачом Папской области с 1796 по 1864 год. За время своего пребывания в должности он казнил 514 человек.

Chicago Metra Up-N перевозит 34 000 пассажиров на 70 поездах по этому мосту каждый день.

Мирные жители заботятся о животных зоопарка в своих домах во время Второй мировой войны.

Деградация подписи при болезни Альцгеймера.

«Снег» в фильме «Волшебник страны Оз» был на 100% чистым асбестом.

Астронавт Брюс Маккандлесс II парит в открытом космосе совершенно без привязи, вдали от космического челнока, и только его пилотируемый маневренный блок поддерживает его жизнь. Первый человек в истории, сделавший это,

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Еще крутые истории!
Метки: Вещи   Предметы   в мире   интересно   история   подборка   
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7  комментариев
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405
Dsident Час назад
А ведь стоит лишь чуток поддать газку в неправильном направлении, и можно лично отправиться изучать вселенную
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11k
Властелин 15 минут назад
Очень круто. им ни кто не рассказал про асбест.

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11k
поручик Ржевский 18 минут назад
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