Тоже кошка, но только большая: необычная история ягуара в бразильской армии

Началось все несколько лет назад: пограничники патрулировали территорию вдоль Амазонки. Был период дождей, река сильно разлилась, течение было быстрым и очень холодным. И посреди всего этого находился ягуар, который уже начинал тонуть, выбившись из сил.

Животное было молодым, еще и не совсем здоровым. Бороться со стихией большой кот уже больше не мог. Сжалившись над животным, один из пограничников вытащил ягуара на берег. Его подлатали, откормили, а потом решили отпустить обратно в дикую природу, но... не вышло. Ягуар просто отказался уходить.