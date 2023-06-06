Тоже кошка, но только большая: необычная история ягуара в бразильской армии

Говорят, что отношение к животным в целом показывает состояние всего общества. Ведь безразличие и жестокость проявляются, в первую очередь, по отношению к тем, кто не может себя защитить. К счастью, а нашем мире есть еще добро и сочувствие. Только вот находится оно порой в очень неожиданных местах. Например... В Бразильской армии, где на службе находился... ягуар.
Началось все несколько лет назад: пограничники патрулировали территорию вдоль Амазонки. Был период дождей, река сильно разлилась, течение было быстрым и очень холодным. И посреди всего этого находился ягуар, который уже начинал тонуть, выбившись из сил.
Животное было молодым, еще и не совсем здоровым. Бороться со стихией большой кот уже больше не мог. Сжалившись над животным, один из пограничников вытащил ягуара на берег. Его подлатали, откормили, а потом решили отпустить обратно в дикую природу, но... не вышло. Ягуар просто отказался уходить.
Ему настолько понравилось, что его кормят, с ним гуляют и играют, что он просто отказывался возвращаться в дикую природу. Тогда командование разрешило оставить животное. Теперь он ходит с пограничниками в патруль и радуется жизни.
Сами пограничники говорят, что ягуар ведет себя с ними, как большая кошка. Он не проявляет агрессию, любит гулять и в целом в любой момент может уйти, но ему это не надо. Зачем? Ведь тут его кормят!
И хотя я разделяю позицию людей, считающих, что дикое животное - не игрушка, надо признать: судя по всему этому красавчику там хорошо. Его не держат в клетке, его кормят, с ним много гуляют. Вероятно, ему и правда живется неплохо.
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