В Индии во второй раз рухнул один и тот же недостроенный мост

О пострадавших пока ничего не известно. Сообщается, что будет создана комиссия, которая займётся выяснением причин обрушения моста. Виновных обещают наказать.





Между тем, мосты в Индии - какая-то больная тема. И не всегда удаётся обойтись без жертв. Так, в октябре 2022 года погибло свыше 150 человек, пришедших на Фестиваль Огней. Мост через реку Мачху в штате Гуджарат на западе Индии не выдержал массового скопления людей и рухнул из-за перегрузки.



