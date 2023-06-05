В Индии во второй раз рухнул один и тот же недостроенный мост

В штате Бихар обрушилась часть недостроенного моста. На его строительство было потрачено более $208 млн.
Что-то не везёт индийцам с этим мостом «Агувани-Султангандж!. Он был задуман для связи между районами Хагария и Бхагалпур, однако в ноябре 2022 года во время шторма он уже частично рушился. И вот новое ЧП. На 206-метровом мосту образовались трещины, и его передняяя часть между опорами 2 и 3 без какого-либо дополнительного воздействия 4 июня рухнула на глазах очевидцев.
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О пострадавших пока ничего не известно. Сообщается, что будет создана комиссия, которая займётся выяснением причин обрушения моста. Виновных обещают наказать.
Между тем, мосты в Индии - какая-то больная тема. И не всегда удаётся обойтись без жертв. Так, в октябре 2022 года погибло свыше 150 человек, пришедших на Фестиваль Огней. Мост через реку Мачху в штате Гуджарат на западе Индии не выдержал массового скопления людей и рухнул из-за перегрузки.
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Примечательно, что конструкция долго находилась на ремонте и была открыта за несколько дней до праздника.
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