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В Индии во второй раз рухнул один и тот же недостроенный мост

В Индии во второй раз рухнул один и тот же недостроенный мост

Автор:
05 июня 2023 09:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Индия   видео   мост   недострой   обрушение моста   рухнул мост   
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В штате Бихар обрушилась часть недостроенного моста. На его строительство было потрачено более $208 млн.



Что-то не везёт индийцам с этим мостом «Агувани-Султангандж!. Он был задуман для связи между районами Хагария и Бхагалпур, однако в ноябре 2022 года во время шторма он уже частично рушился. И вот новое ЧП. На 206-метровом мосту образовались трещины, и его передняяя часть между опорами 2 и 3 без какого-либо дополнительного воздействия 4 июня рухнула на глазах очевидцев.

О пострадавших пока ничего не известно. Сообщается, что будет создана комиссия, которая займётся выяснением причин обрушения моста. Виновных обещают наказать.


Между тем, мосты в Индии - какая-то больная тема. И не всегда удаётся обойтись без жертв. Так, в октябре 2022 года погибло свыше 150 человек, пришедших на Фестиваль Огней. Мост через реку Мачху в штате Гуджарат на западе Индии не выдержал массового скопления людей и рухнул из-за перегрузки.


Примечательно, что конструкция долго находилась на ремонте и была открыта за несколько дней до праздника.


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Метки: Индия   видео   мост   недострой   обрушение моста   рухнул мост   
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9  комментариев
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2k
Alex 2 часа назад
Просто их чиновники, как и наши, очень любят воровать деньги на распилах бюджетов.
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Patmaz 3 минуты назад
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67
Андрей Кузнецов Полчаса назад
Чиновники в сговоре со строителями себя не обидят и без денег не оставят. А виноватый всегда найдется.
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Дмитрий Час назад
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4k
Слава Час назад
Ссылка youtu.be
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45k
Aleksandr Час назад
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21k
Davy Jones 2 часа назад
То ли карма подпорчена, то ли инженеры-проектировщики говно
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