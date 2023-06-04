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16 человек, которые подняли своё хобби на новый уровень

16 человек, которые подняли своё хобби на новый уровень

Автор:
04 июня 2023 22:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вдохновляют   Уровень   любимое   люди   подняли   хобби   
2013
17
Почти у каждого человека есть любимое хобби, от которого его не оторвать за уши. Своей увлечённостью они вдохновляют окружающих на развитие своих способностей. В этом посте вы увидите чудеса, которые создали люди своими руками, или по крупицам собрали свои коллекции. Взгляните!
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Метки: Вдохновляют   Уровень   любимое   люди   подняли   хобби   
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1  комментарий
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BenderRodriguez 2 часа назад
На 3ем фото, это не коллекция, а куча огрызков.
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