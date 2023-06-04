16 человек, которые подняли своё хобби на новый уровень

Почти у каждого человека есть любимое хобби, от которого его не оторвать за уши. Своей увлечённостью они вдохновляют окружающих на развитие своих способностей. В этом посте вы увидите чудеса, которые создали люди своими руками, или по крупицам собрали свои коллекции. Взгляните!



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1. Я очень люблю Вселенную Гарри Поттера 0 Источник:

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2. Правдоподобный косплей 0 Источник:

3. Мой отец иллюстратор, это его коллекция карандашей 0 Источник:

4. Вот как работает магия отредактированных фотографий 0 Источник:

5. Я пишу миниатюрные пейзажи 0 Источник:

6. Моя дочь нарисовала таблицу Менделеева в душе. Похоже, она любит химию 0 Источник:

7. Я расписал стены и потолок в ванной 0 Источник:

8. Моя коллекция шлемов из” Звездных войн" 0 Источник:

9. Коллекция кубиков 0 Источник:

10. Коллекция инструментов 0 Источник:

11. Специальное платье, которое сочетается с коллекцией метеоритов 0 Источник:

12. Моей маме потребовался год, чтобы закончить эту вышивку крестиком 0 Источник:

13. Город, сделанный из скрепок 0 Источник:

14. Мне нравится рисовать миниатюрных кошек 0 Источник:

15. Моя жена делает свадебные букеты из старых комиксов 0 Источник: