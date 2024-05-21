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Жителю Нью-Йорка пришлось расстаться с любимцем - 340-килограммовым аллигатором

Жителю Нью-Йорка пришлось расстаться с любимцем - 340-килограммовым аллигатором

Автор:
21 мая 2024 10:17
Сообщество : Животные
Метки: Альберт   Питомец   США   аллигатор   животные   история   
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Тони Кавалларо из Гамбурга, штат Нью-Йорк, поселил в своём дворе аллигатора ещё в 1990-х. Однако в марте этого года власти решили изъять 34-летнего слепого питомца по кличке Альберт. Мужчина тяжело переживает разлуку и уверяет, что его любимец тоже испытывает душевную боль.

"Я знаю, как он выглядит, когда счастлив, но этого больше нет, - рассказал Тони. - Он выглядит потерянным и расстроенным.

"Я вижу его эмоции. У рептилий столько же экспрессии, сколько и у людей, просто это не так заметно из-за чешуи".

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Альберт жил в вольере, установка которого обошлась Кавалларо более чем в 120000 долларов. Департамент охраны окружающей среды (DEC) изъял животное после анонимного сообщения о том, что заводчик разрешает гостям купаться с рептилией. Более того, срок действия лицензии на содержание аллигатора истёк ещё в 2021 году.

Из выпуска новостей Тони узнал, что его питомца отправили в Бомонт, штат Техас, в парк приключений Gator Country, где, как опасается мужчина, Альберта превратят в цирковое животное.

Кавалларо пожаловался: "Они используют его ради наживы. Зарабатывают деньги, это просто отвратительно".

Gator Country заявляет о себе как о приюте, где содержатся более 450 спасённых аллигаторов. Представители природоохранной службы сообщили, что у Альберта развились серьезные заболевания, такие как деформация позвоночника, из-за жизни в Нью-Йорке. Он прошёл тщательное обследование и реабилитацию в Массачусетсе.


В Gator Country заявили, что Альберт жил в подвальном пруду с водой, которую не меняли почти 10 лет.

Но Кавалларо считает эти заявления ложью.

"Здоровье животного значительно улучшилось после нескольких недель медицинского ухода, благодаря соответствующей диете и необходимому ультрафиолетовому излучению", - заявили в DEC.

В настоящее время аллигатор находится в огороженном вольере, изготовленном по индивидуальному заказу, и за животным можно наблюдать издалека.

Тони подумывает о том, чтобы отправиться в Техас к своему старому другу.

"Он увидит меня, а потом мне придётся уйти, и это ещё больше расстроит его. Я бы просто подошёл к нему и сказал: "Привет, дружище". Я бы разрыдался. Уверен в этом. Это будет ужасно. Я увижу его и просто с ума сойду. Он такой дружелюбный аллигатор", - сказал мужчина дрожащим голосом.

Тони намерен вернуть питомца и обратился за юридической помощью. Его команда подаст иск за клевету, а также выяснит, имела ли DEC право забрать Альберта, ведь Кавалларо пытался продлить лицензию в 2021 году, но его обращения игнорировались.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Альберт   Питомец   США   аллигатор   животные   история   
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Владимир Час назад
Хладнокровные не могут быть домашними животными. Ну в смысле в привычном понимании, другом как кошка или собака.
"В отличие от большинства птиц и млекопитающих, собирающихся в стаи, рептилии территориальны и предпочитают вести одиночный образ жизни, лишь изредка объединяясь в непостоянные группы для кормежки или спаривания. Отсутствие тесных и частых контактов с соплеменниками сильно сказалось на эмоциональном развитии пресмыкающихся в ходе эволюции.

Безусловно, пресмыкающиеся способны испытывать такие примитивные эмоции как страх, удовольствие или неудовольствие. Но многогранные, положительно окрашенные чувства, вроде симпатии и преданности рептилиям незнакомы. Эти животные попросту не нуждаются в этих эмоциях, ведь они не приносят им никакой пользы с эволюционной точки зрения."
Так что нытье дядьки непонятно.
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Fuchsia
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