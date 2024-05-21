Жителю Нью-Йорка пришлось расстаться с любимцем - 340-килограммовым аллигатором

"Я знаю, как он выглядит, когда счастлив, но этого больше нет, - рассказал Тони. - Он выглядит потерянным и расстроенным.

"Я вижу его эмоции. У рептилий столько же экспрессии, сколько и у людей, просто это не так заметно из-за чешуи".