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Китай приступил к&nbsp;бурению 10-километровой скважины в&nbsp;Земле

Китай приступил к бурению 10-километровой скважины в Земле

Автор:
02 июня 2023 10:16
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Земля   Китай   в мире   новости   скважина   фото   
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Китайские ученые начали бурение скважины глубиной 10 000 метров в земной коре в регионе Синьцзян. Этот амбициозный проект позволит провести разведку недр и более детально изучить сейсмическую активность региона.

Он также будет использован для отработки уникальных технологий бурения, которые могут применяться в будущих проектах, включая глубоководное бурение дна океана. Советский рекорд глубокого бурения китайцы пока не побьют.

По сообщению официального информационного агентства «Синьхуа», во вторник, 30 мая, в богатом нефтью регионе страны Синьцзян началось бурение самой глубокой скважины в истории Китая. Согласно отчету, шахта должна пройти через десяток или даже больше континентальных пластов или слоев горных пород и достигнет меловой системы в земной коре, в которой есть породы возрастом 145 миллионов лет.

«Сложность строительства бурового проекта можно сравнить с движением большого грузовика по двум тонким стальным тросам», — сказал Синьхуа ученый из Китайской инженерной академии Сунь Цзиньшэн.


По данным China National Petroleum, возглавляющей проект, скважина предоставит данные о внутренней структуре Земли, а также испытает новые китайские технологии глубокого подземного бурения.


Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к большему прогрессу в глубоком исследовании Земли в своем выступлении перед ведущими учеными страны в 2021 году. Такая работа может помочь выявить минеральные и энергетические ресурсы и помочь оценить риски экологических бедствий, таких как землетрясения и извержения вулканов.


Самой глубокой рукотворной скважиной на Земле по-прежнему остается российская Кольская сверхглубокая скважина, которая достигла глубины 12 262 метра в 1989 году после 20 лет бурения.

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Метки: Земля   Китай   в мире   новости   скважина   фото   
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7  комментариев
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961
ruslan d Час назад
Молодцы
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wwwoffka 1 8 минут назад
А что там с другой стороны на глобусе?
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Борис Карабанов Час назад
Чего-нибудь нехорошее выпустят из этих самых недр. Большие мастера.
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