Китай приступил к бурению 10-километровой скважины в Земле

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к большему прогрессу в глубоком исследовании Земли в своем выступлении перед ведущими учеными страны в 2021 году. Такая работа может помочь выявить минеральные и энергетические ресурсы и помочь оценить риски экологических бедствий, таких как землетрясения и извержения вулканов.





Самой глубокой рукотворной скважиной на Земле по-прежнему остается российская Кольская сверхглубокая скважина, которая достигла глубины 12 262 метра в 1989 году после 20 лет бурения.