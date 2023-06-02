FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8281 пост • 840 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Замок на острове в Шотландии продается всего за 3 млн рублей — но есть один нюанс

Замок на острове в Шотландии продается всего за 3 млн рублей — но есть один нюанс

Автор:
02 июня 2023 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Замок Броу Лодж   в мире   замок   история   продажа   фото   шотландия   
680
2

В Шотландии выставили на продажу небольшой замок, расположенный на Шетландских островах. Симпатичная крепость продается всего за £30 000 (около 3 млн рублей), но новому владельцу придется вложиться в реконструкцию памятника архитектуры.

Замок Броу Лодж на острове Фетлар в 1825 году построил Артур Николсон, торговец из Леруика. За основу строительного проекта торговец взял архитектуру Франции, Швейцарии и Италии, где часто бывал, поэтому замок не похож на шотландские аналоги. Особняк и башни-фолли, обнесенные каменными стенами, продаются вместе с 16 га земли. Потенциальных покупателей предупреждают, что им придется вложить в мини-крепость еще около £12 млн (1,2 млрд рублей), так как за 200 лет замок поизносился.


В предложение фонда Brough Lodge Trust, которому принадлежит замок, входит сохранение существующих зданий, а также постройка ресторана и гостевого дома на 24 места. Если проект будет реализован, туристы будут наслаждаться прекрасными видами на Северное море, а также смогут познакомиться здесь с шетландскими традициями музыки, вязания и ткачества. Выручка от продажи замка пойдет на обучение детей вязанию, что позволит сохранить главный элемент культурного наследия острова.

Уникальное строение на острове, где проживает всего 61 человек, пустовало с 1980-х годов, когда его покинул последний член семьи Николсонов. После этого фонд потратил более £500 000 из пожертвований, чтобы защитить здания от повышенной влажности и построить новую крышу.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Замок Броу Лодж   в мире   замок   история   продажа   фото   шотландия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Диагноз Полчаса назад
А потом что-нибудь заморозят, еще что то задержат и потом передадут кому-нибудь для чего-нибудь... Наши богатеи только что по этим граблям скакали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Минуту назад
За такой замок еще доплатить должны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мистер Фикс 15 минут назад
Тоись, по факту из нихрена сделать вещь. Умно. За какой срок отобьётся вложение средств?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex Полчаса назад
Где замок-то? Один забор какой-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

854516



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о запахах

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#факты#Автовсячина#ДТП#дети#фильм#удивительно#США
#интересно#автомобили#интересное#Прикол#история#люди#кино#знаменитости#забавно#Ynews
#машина#автомир#животные#подборка#аварии#авто аварии#позитив#СССР#искусство#Жизнь
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения 7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться