Замок на острове в Шотландии продается всего за 3 млн рублей — но есть один нюанс

Замок Броу Лодж на острове Фетлар в 1825 году построил Артур Николсон, торговец из Леруика. За основу строительного проекта торговец взял архитектуру Франции, Швейцарии и Италии, где часто бывал, поэтому замок не похож на шотландские аналоги. Особняк и башни-фолли, обнесенные каменными стенами, продаются вместе с 16 га земли. Потенциальных покупателей предупреждают, что им придется вложить в мини-крепость еще около £12 млн (1,2 млрд рублей), так как за 200 лет замок поизносился.

В предложение фонда Brough Lodge Trust, которому принадлежит замок, входит сохранение существующих зданий, а также постройка ресторана и гостевого дома на 24 места. Если проект будет реализован, туристы будут наслаждаться прекрасными видами на Северное море, а также смогут познакомиться здесь с шетландскими традициями музыки, вязания и ткачества. Выручка от продажи замка пойдет на обучение детей вязанию, что позволит сохранить главный элемент культурного наследия острова.