Как сложилась судьба Ренаты Блюме - возлюбленной Гойко Митича и самой красивой женщины ГДР

Затем был фильм “Кит и Компания”, на этом проекте Рината встретила Дина Рида - иммигранта из США, актёра и певца Дина Рида. Сейчас о нём мало кто слышал, а в 1970-х он гремел на весь Союз. После долгих ухаживаний и свиданий, Блюме и Рид поженились в 1981 году. Тогда Рината находилась на пике популярности и много времени проводила в Москве и Ленинграде - например, снималась в картине “Карл Маркс. Молодые годы”. Кстати, она и сейчас с теплотой вспоминает то время и величественные города, в которых провела столько времени.