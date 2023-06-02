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Как сложилась судьба Ренаты Блюме - возлюбленной Гойко Митича и самой красивой женщины ГДР

Как сложилась судьба Ренаты Блюме - возлюбленной Гойко Митича и самой красивой женщины ГДР

Автор:
02 июня 2023 01:02
Сообщество : RealFishki
Метки: ГДР   Гойко Митич   Дин Рид   Рената Блюме   СССР   актриса   
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У неё хватало взлётов, падений и ярких романов.

Первую роль в кино Рената сыграла ещё студенткой Берлинского театрального - в 1964 году. Фильм назывался “Расколотое небо”.

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Затем Блюме перебралась в Дрезден и встретила будущего мужа - режиссера и сценариста Франка Байера. Вскоре у пары родился сын и Рената выглядела счастливой. Но потом стала жаловаться на то, что муж постоянно занят, его никогда не бывает дома и он совершенно не занимается женой и сыном. Странно такое слышать от начинающей актрисы, которая вышла замуж за известного и востребованного деятеля кино, но тем не менее. Вскоре они развелись. Спустя годы Рената призналась, что нужно было сохранить семью и тот развод был главной ошибкой в её жизни.

Делать было нечего и Блюме с головой ушла в работу. Самая яркая роль той поры - в фильме “Ульзана” 1974 года. Там Рената сыграла жену индейского вождя и полюбилась многим зрителям. На съёмках она познакомилась с Гойко Митичем и закрутила роман. Через пару лет они расстались из-за того, что Митич не мог пропустить ни одной юбки.

Затем был фильм “Кит и Компания”, на этом проекте Рината встретила Дина Рида - иммигранта из США, актёра и певца Дина Рида. Сейчас о нём мало кто слышал, а в 1970-х он гремел на весь Союз. После долгих ухаживаний и свиданий, Блюме и Рид поженились в 1981 году. Тогда Рината находилась на пике популярности и много времени проводила в Москве и Ленинграде - например, снималась в картине “Карл Маркс. Молодые годы”. Кстати, она и сейчас с теплотой вспоминает то время и величественные города, в которых провела столько времени.

А потом случилась беда - Дин Рид разбился в автокатастрофе. У Ренаты началась затяжная депрессия и она надолго пропала с экранов. Затем новая напасть - падение Берлинской стены и закрытие киностудии DEFA, на которой Блюме трудилась не один десяток лет. Некогда знаменитая актриса вспомнила о театральной сцене и несколько лет играла незначительные роли в театрах Дюссельдорфа и Мюнхена.

Сейчас Рената Блюме давно отошла от дел и мирно живёт в доме на юго-востоке Берлина. О театре и кино уже и не помышляет и лишь следит за карьерой сына - он пошёл по её стопам и стал актёром.

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Метки: ГДР   Гойко Митич   Дин Рид   Рената Блюме   СССР   актриса   
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Vital Idol Полчаса назад
Очень убогий пост! Дин Рид "утонул" с помощью Штази, захотел обратно в США ! Рид до Блюме женился на родственнице лидера ГДР Эриха Хонеккера Вибке Дорндек. Любовницей Рида была Эва Киви, роман продолжался более 15 лет.

https://amarok-man.livejournal.com/6312015.htmlhttps://amarok-man.livejournal.com/6312015.html
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Fishki_surfer 24 минуты назад
>> А потом случилась беда - Дин Рид разбился в автокатастрофе.
Wiki: Вечером 13 июня 1986 года после ссоры с женой Дин Рид уехал из дома на своей машине, взяв с собой паспорт и тёплые вещи, после чего бесследно пропал. Его брошенный автомобиль, врезавшийся в дерево, был обнаружен в 300 метрах от Цойтенского озера. 17 июня после нескольких дней безуспешных поисков тело певца было обнаружено в озере недалеко от его дома в Восточном Берлине. В тот же день официально было объявлено, что он утонул в результате несчастного случая. Его друзья в ГДР подозревали, что смерть певца была самоубийством, а его семья в США утверждала, что он был убит. Позже, благодаря изучению документов по данному делу, взятых из архива Штази, была подтверждена версия о самоубийстве: в результате вскрытия в желудке певца была обнаружена не растворившаяся до конца таблетка сильнодействующего снотворного. Предсмертная записка Рида была позже найдена на обороте сценария в его машине. В ней артист выразил своё сожаление по поводу своих отношений с третьей женой Ренатой. Он извинился перед Эрихом Хонеккером за свои действия, которые могли привести к ухудшению образа ГДР. Записка была помещена в государственные архивы как секретная информация, которая всплыла только после воссоединения Германии.
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