10 видов спорта, о которых вы могли не знать

Бег с хорьками в штанах - состязание на выносливость. Побеждает тот, кто первым, минуя препятствия, добежит до финиша с хорьками в штанах. Считается, что этот вид спорта появился в Великобритании в начале 1900-х годов и с тех пор стал популярен в других странах, в том числе в США и Канаде. Это относительно безопасный вид спорта, но и он имеет риски. Например, хорьки могут укусить или поцарапать, а также вырваться и убежать. Кроме того, при падении игроки и животные могут получить травмы.