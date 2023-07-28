10 видов спорта, о которых вы могли не знать

Устали от привычных видов спорта? Быть может, пришло время попробовать что-то новое? Перед вами список уникальных спортивных дисциплин. В существование некоторых из них сложно поверить.
10. Борьба на пальцах ног
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Борьба на пальцах ног - причудливый и малоизвестный вид спорта, зародившийся в Великобритании. Правила игры просты: два противника сцепляют пальцы ног и пытаются прижать ногу соперника к земле. Побеждает тот, кто первым прижмет ногу противника на три секунды. В Великобритании ежегодно проводятся соревнования, на которые съезжаются спортсмены из разных стран, чтобы побороться за звание чемпиона мира. В этом виде спорта может участвовать каждый, независимо от возраста и уровня подготовки. Он не требует дорогостоящего оборудования или подготовки, это веселый способ физической активности и общения с другими людьми.
9. Огненный футбол
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Огненный футбол - захватывающая версия классического вида спорта. В керосине замачивается кокос, а затем поджигается, что добавляет элемент опасности и азарта. Игроки должны владеть как техникой футбола, так и знать правила пожарной безопасности. Цель игры та же, что и в традиционном футболе: забить гол в ворота соперника. Огненный футбол - это не только спорт, но и искусство. Пламя, вырывающееся из мяча, создает завораживающее зрелище. Игры проводятся под наблюдением профессионалов, которые строго следят за тем, чтобы никто не пострадал.
8. Соревнование гоанн (перетягивание ремня)
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Соревнование гоанн - традиционный австралийский вид спорта, напоминающий перетягивание каната. Но вместо рук используется шея. Победителем становится тот, кто перетянет соперника за линию. Игра получила свое название от позы, которую участники принимают - поза ящерицы гоанны. Первый национальный чемпионат по перетягиванию ремня прошел в 1984 году в городе Вули, Новый Южный Уэльс, Австралия. Данный вид спорта - это не только сила, но и стратегия, техника. Игроки могут получить такие травмы, как растяжение мышц, вывихи, а иногда и переломы.
7. Хоббихорсинг
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Хоббихорсинг имитирует конный спорт. Только вместо лошади спортсмен скачет на игрушке. Также сохраняются такие дисципины, как выездка и конкур, проводятся соревнования. Катание на воображаемой лошади - это не только веселое и увлекательное занятие, но и отличный способ улучшить баланс, координацию и общие навыки владения лошадью.
6. Битье пощечин
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Битье пощечин - уникальный и нетрадиционный вид спорта. Правила просты: игроки по очереди дают пощечину друг другу. Боец может победить нокаутом, техническим нокаутом, решением судей или дисквалификацией соперника. Этот вид спорта требует грубой силы и выносливости.
5. Бузкаши
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Бузкаши - традиционная и захватывающая игра Афганистана и Средней Азии. Цель - схватить обезглавленную тушу козла или теленка (этот традиционный элемент иногда заменяется мячом, символизирующим животное) и донести ее до другого конца поля, отбиваясь от соперников. Игра требует большого мастерства, физической силы и мужества, и только лучшие игроки могут преуспеть в ней. Бузкаши - не просто забава, а культурное событие, объединяющее людей и воспевающее их историю и культуру.
4. Поедание хот-догов
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Чемпионаты по поеданию хот-догов популярны в США. Самый известный проводится ежегодно 4 июля в Кони-Айленде, Нью-Йорк. Тысячи зрителей следят за тем, как участники стараются проглотить как можно больше хот-догов за определенное время. Одни считают, что такие турниры несут развлекательный характер, другие винят их в пропаганде нездорового питания. Несмотря на критику, такие конкурсы часто используются в благотворительных целях - собираются средства для продовольственных банков и других некоммерческих организаций.
3. Зорбинг
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Зорбинг - экстремальный вид спорта, заключающийся в спуске человека в прозрачном шаре - зорбе - с горы. Он понравится тем, кто любит приключения на свежем воздухе. Зорбинг можно также проводить на воде и на снегу. Безопасность - главное условие, поэтому участники должны надевать ремни и шлем. Также важно заниматься зорбингом в специально отведенных местах и под наблюдением специалистов. А для любителей жесткой борьбы и футбола есть зорб-футбол.
2. Велобол
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Велобол - уникальный вид спорта, сочетающий в себе элементы велоспорта и футбола. Игра ведется на поле размером с баскетбольную площадку двумя командами по два участника в каждой. Цель игры - забить гол в ворота соперника, используя только колеса велосипеда. Велобол требует хорошей физической подготовки, четкого пространственного восприятия и стратегического мышления.
1. Бег с хорьками в штанах
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Бег с хорьками в штанах - состязание на выносливость. Побеждает тот, кто первым, минуя препятствия, добежит до финиша с хорьками в штанах. Считается, что этот вид спорта появился в Великобритании в начале 1900-х годов и с тех пор стал популярен в других странах, в том числе в США и Канаде. Это относительно безопасный вид спорта, но и он имеет риски. Например, хорьки могут укусить или поцарапать, а также вырваться и убежать. Кроме того, при падении игроки и животные могут получить травмы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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