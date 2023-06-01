15 фильмов, которые были сняты по мотивам сюжетов известных компьютерных игр

Однако паниковать рано. У киноделов всегда припасён запасной план, которым можно воспользоваться, если фантазия завела в тупик.

Например, некоторые студии при съёмках фильмов и сериалов используют сюжетные мотивы компьютерных игр. Такой подход имеет место, так как разработчики прикладывают не меньше сил для создания оригинального сеттинга и запоминающихся персонажей. В итоге на руках киноделов имеется отличная заготовка, которую необходимо просто адаптировать под киноформат. Предлагаем вам ознакомиться со списком фильмов, которые были сняты именно по такому принципу.

Дум (Doom)