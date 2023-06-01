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15 фильмов, которые были сняты по мотивам сюжетов известных компьютерных игр

15 фильмов, которые были сняты по мотивам сюжетов известных компьютерных игр

Автор:
01 июня 2023 08:36
Сообщество : Кино
Метки: игра   кино   съемка   факты   фильм   фото   
1864
17

Придумать оригинальный сценарий для фильма — та ещё задача. Порой, кажется, что в кинематографе были использованы буквально все существующие идеи. Боевики, ужасы, триллеры — многие из них пестрят хорошо известными сюжетными схемами, которые уже давно не удивляют.

Однако паниковать рано. У киноделов всегда припасён запасной план, которым можно воспользоваться, если фантазия завела в тупик.

Например, некоторые студии при съёмках фильмов и сериалов используют сюжетные мотивы компьютерных игр. Такой подход имеет место, так как разработчики прикладывают не меньше сил для создания оригинального сеттинга и запоминающихся персонажей. В итоге на руках киноделов имеется отличная заготовка, которую необходимо просто адаптировать под киноформат. Предлагаем вам ознакомиться со списком фильмов, которые были сняты именно по такому принципу.


Дум (Doom)

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Дата выхода: 2005

Жанр фильма: ужасы, фантастика, боевик


Сайлент Хилл

Дата выхода: 2006, 2012

Жанр фильма: ужасы, детектив


Обитель зла (Resident Evil)

Дата выхода: 2002, 2004, 2007, 2010, 2012, 2016

Жанр фильма: ужасы, боевик, фантастика


Хитмэн (Hitman)

Дата выхода: 2007

Жанр фильма: боевик, триллер, криминал


Варкрафт (Warcraft)

Дата выхода: 2016

Жанр фильма: фэнтези, боевик, приключения


Один в темноте (Alone in the dark)

Дата выхода: 2005, 2008

Жанр фильма: ужасы, фэнтези, боевик


Фар край (Far cry)

Дата выхода: 2007

Жанр фильма: фантастика, боевик, приключения


Постал (Postal)

Дата выхода: 2007

Жанр фильма: боевик, триллер, комедия. криминал


Анчартед (Uncharted)

Дата выхода: 2022

Жанр фильма: приключения, боевик


Оборотни внутри (Werewolves Within)

Дата выхода: 2020

Жанр фильма: ужасы, комедия, детектив


Жажда скорости (Need for Speed)

Дата выхода: 2014

Жанр фильма: боевик, триллер


Живым или мёртвым (Dead or Alive)

Дата выхода: 2006

Жанр фильма: боевик, детектив, приключения


Охотник на монстров (Monster Hunter)

Дата выхода: 2020

Жанр фильма: фэнтези, боевик, приключения


Одни из нас (The last of us)

Дата выхода: 2023

Жанр сериала: фантастика, драма, ужасы, боевик


Рэмпейдж (Rampage)

Дата выхода: 2018

Жанр фильма: фантастика, боевик, приключения


Кредо убийцы (Assassin’s Creed)

Дата выхода: 2016

Жанр фильма: фантастика, боевик, приключения


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Метки: игра   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
А Лара Крофт где?
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17k
Alex_Ato 16 минут назад
Mortal Kombat
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969
ruslan d 45 минут назад
Наверное только Варкрафт и Резидент удались , Анчартед не посмотрел пока ...
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3k
Past Час назад
Не знаю, но не упомянуть Mortal Kombat... Можно сказать основателя жанра. Это как то фу!
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1k
Polotenchick Час назад
Принца Персии забыли... Хотя фильм так себе. Игры конечно же лучше.
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2k
Петрович Час назад
Аркейн - вполне себе годный мультик "по мотивам". Ждем второй сезон.
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2k
александр Час назад
А этот шедевр помните?

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11k
Николай Час назад
Не понял, а где самая известная игра Ведьмак?? Хотя конечно фильм снимали не по игре а по книге.
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9k
SSD Час назад
Заканчивали бы вы со своей рекламой, а то на экстремизм себе "нарекламируете"... *сарказм*
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