15 фильмов, которые были сняты по мотивам сюжетов известных компьютерных игр

Придумать оригинальный сценарий для фильма — та ещё задача. Порой, кажется, что в кинематографе были использованы буквально все существующие идеи. Боевики, ужасы, триллеры — многие из них пестрят хорошо известными сюжетными схемами, которые уже давно не удивляют.
Однако паниковать рано. У киноделов всегда припасён запасной план, которым можно воспользоваться, если фантазия завела в тупик.
Например, некоторые студии при съёмках фильмов и сериалов используют сюжетные мотивы компьютерных игр. Такой подход имеет место, так как разработчики прикладывают не меньше сил для создания оригинального сеттинга и запоминающихся персонажей. В итоге на руках киноделов имеется отличная заготовка, которую необходимо просто адаптировать под киноформат. Предлагаем вам ознакомиться со списком фильмов, которые были сняты именно по такому принципу.
Дум (Doom)
Дата выхода: 2005
Жанр фильма: ужасы, фантастика, боевик
Сайлент Хилл
Дата выхода: 2006, 2012
Жанр фильма: ужасы, детектив
Обитель зла (Resident Evil)
Дата выхода: 2002, 2004, 2007, 2010, 2012, 2016
Жанр фильма: ужасы, боевик, фантастика
Хитмэн (Hitman)
Дата выхода: 2007
Жанр фильма: боевик, триллер, криминал
Варкрафт (Warcraft)
Дата выхода: 2016
Жанр фильма: фэнтези, боевик, приключения
Один в темноте (Alone in the dark)
Дата выхода: 2005, 2008
Жанр фильма: ужасы, фэнтези, боевик
Фар край (Far cry)
Дата выхода: 2007
Жанр фильма: фантастика, боевик, приключения
Постал (Postal)
Дата выхода: 2007
Жанр фильма: боевик, триллер, комедия. криминал
Анчартед (Uncharted)
Дата выхода: 2022
Жанр фильма: приключения, боевик
Оборотни внутри (Werewolves Within)
Дата выхода: 2020
Жанр фильма: ужасы, комедия, детектив
Жажда скорости (Need for Speed)
Дата выхода: 2014
Жанр фильма: боевик, триллер
Живым или мёртвым (Dead or Alive)
Дата выхода: 2006
Жанр фильма: боевик, детектив, приключения
Охотник на монстров (Monster Hunter)
Дата выхода: 2020
Жанр фильма: фэнтези, боевик, приключения
Одни из нас (The last of us)
Дата выхода: 2023
Жанр сериала: фантастика, драма, ужасы, боевик
Рэмпейдж (Rampage)
Дата выхода: 2018
Жанр фильма: фантастика, боевик, приключения
Кредо убийцы (Assassin’s Creed)
Дата выхода: 2016
Жанр фильма: фантастика, боевик, приключения
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