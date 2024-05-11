Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Мама с сыном во время празднования годовщины победы в войне 1812 года против наполеоновской Франции, 1992 год.
7.
Сотрудники московского ОМОНа конвоирует группу задержанных во время рейда на одном из столичных рынков. 1999 год.
8.
Электровоз ВЛ23-456 с грузовым поездом проходит мимо пассажирской платформы, ст. Поварово-1, Московская обл. 1996 год
10.
На Дорогомиловском рынке в Москве
15.
Приморский авторитет Анатолий Ковалев (Коваль), Владимир Пресняков и президент Дальневосточной федерации кендо Борис Мишин. Владивосток, 1992 год
17.
Анна Илона Шталлер, также известная, как Чиччолина, во время своего визита в Москву. Сентябрь, 1995 год.
22.
Ветераны войн в Афганистане и Чечне собирают деньги на благотворительность. Москва, 1990-е годы.
27.
Уличная торговля
32.
Владимир Путин среди бойцов федеральных сил РФ на Северном Кавказе. Чеченская Республика. 31 декабря 1999 года.
34.
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