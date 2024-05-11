FISHKINET
Человек, который растворил свою жену Человек, который растворил свою жену "Помогу оформить детские пособия". Почему имя Мухаммад бьёт рекорды в ХМАО "Помогу оформить детские пособия". Почему имя Мухаммад бьёт... В Москве девочка-подросток погибла, упав в вентиляционную шахту заброшенного здания В Москве девочка-подросток погибла, упав в вентиляционную шахту... Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Российские ученые разработали новый материал Российские ученые разработали новый материал Мужчину возмутила хамская парковка на тротуаре у "Вкусно и точка" Мужчину возмутила хамская парковка на тротуаре у "Вкусно и точка" Необычный житель Флориды упал в люк и его несколько часов пытались спасти Необычный житель Флориды упал в люк и его несколько часов пытались... В США девушка с лопатой напала на водителя Amazon'а В США девушка с лопатой напала на водителя Amazon'а Бастрыкин заинтересовался нападением вооружённых отвёрткой детей на сверстника в Новосибирске Бастрыкин заинтересовался нападением вооружённых отвёрткой детей... Северное сияние окутало практически всю Россию Северное сияние окутало практически всю Россию Почему моряки 166 лет назад начали носить полосатые тельняшки? Почему моряки 166 лет назад начали носить полосатые тельняшки? "Без шансов": появилось видео падения пассажирского автобуса в реку Мойку "Без шансов": появилось видео падения пассажирского автобуса в... Хищный попугай с большой дороги: почему новозеландские фермеры ненавидят кеа Хищный попугай с большой дороги: почему новозеландские фермеры... Суровые челябинские качели Суровые челябинские качели Только не в мою смену! Только не в мою смену! Самый давний долгострой Таджикистана, который строят уже больше 50 лет Самый давний долгострой Таджикистана, который строят уже больше 50 лет Шведы вышли на митинг с требованием отстранить Израиль от участия в "Евровидении" Шведы вышли на митинг с требованием отстранить Израиль от участия... Неудачная операция по спасению кота Неудачная операция по спасению кота
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
11 мая 2024 21:39
Метки: 90-е   Россия   СССР   история   фото   
400
40
1

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: 90-е   Россия   СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп 4 часа назад
Бог не согласился с митингующими за сохранение СССР, что в общем-то объяснимо))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5435 постов (5405 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1124840



Другие посты автора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Популярные теги
#фото#люди#наука#Прикол#Санкт-Петербург#Еда#автобус#Москва#мойка#преступление
#животные#история#Россия#факты#забавно#реклама#кот#криминал#Юмор#сарказм
#в мире#интересно#СССР#ученые#Китай#конфликт#Спасение#Жизнь#нападение
Как началась история воров в законе Как началась история воров в законе Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Такие разные 90-е: атмосфера, люди и вещи того времени Такие разные 90-е: атмосфера, люди и вещи того времени Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей Что случилось с первыми сиамскими близнецами в СССР и как сложилась их судьба Что случилось с первыми сиамскими близнецами в СССР и как сложилась их судьба

На что жалуетесь?

Вернуться