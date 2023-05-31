Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 мая

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Сегодня отмечают сразу два памятных дня: Международный день блондинов и блондинок, а также Всемирный день без табака. Поэтому если вы курящий брюнет, то этот день не про вас.
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