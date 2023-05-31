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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 мая

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 мая

Автор:
31 мая 2023 18:41
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1357
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Сегодня отмечают сразу два памятных дня: Международный день блондинов и блондинок, а также Всемирный день без табака. Поэтому если вы курящий брюнет, то этот день не про вас.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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2  комментария
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9k
Billi_Bons 5 минут назад
Каникулы начались. Тупого «юмора» от школоло становится все больше.
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9k
Garpia121 4 минуты назад
Где купить такой пистолетик?
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Никифоридис

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