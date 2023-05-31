Женщина подала в суд на своих родителей за то, что они родили без её на то согласия, часть 2

Девушка, ранее заявившая, что подала в суд на своих родителей, рассказывает, как узнать, хочет ли ребёнок прийти в этот мир или ему лучше не рождаться.
И нет покоя альтернативно одарённым! Уроженка Нью-Джерси снова развела пользователей соцсетей на эмоции. Известная в TikTok как Kass Theaz (@isatandstared) год назад переполошила интернет заявлением о том, что подала в суд на родителей, которые произвели её на свет без её на то согласия. Американка рассказала, что потребовала от предков по 5000 долларов ежемесячно на своё содержание. Суд якобы согласился с требованиями девицы, но после что-то пошло не так. Мать с отцом хитровыдуманной жительницы США подали апелляцию, и неожиданно она была удовлетворена.
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То самое видео мгновенно стало вирусным. О его героине писали многие СМИ. И лишь спустя время она призналась в том, что всё это было обычным розыгрышем, придуманным ради хайпа и подписчиков.
А сейчас появилось новое видео от той же самой героини, в котором она говорит, как должны поступать будущие родители, чтобы не приводить в этот мир ненужных детей. По словам мадам, поможет обращение к медиуму. Через него пара, которая ждёт ребенка, может узнать, хочет ли тот рождаться или нет и дальше примет решение, исходя из настроения плода.
Ведь люди осознают, через что им приходится проходить в своей жизни: взросление, поиск работы, какие-то разочарования. Если плоду в своё время объяснить все сложности, с которыми он столкнётся, рождённых детей будет меньше.
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Сама женщина сообщила, что у неё есть дети. Правда, приёмные. И это для неё большой плюс, т.к. отпрыски не смогут подать на неё в суд с претензией "зачем нас родила?". Она просто заботится о них, а претензии пусть предъявляют своим биологическим маме и папе.
Тиктокерша говорит столь уверенно и безэмоционально, что многие поверили в её рассказ. Автор позиционирует свой канал как сатирический, хотя чёрт разберет этих американцев. Во всяком случае, среди комментаторов нового видео Kass Theaz оказались и здравомыслящие. Они не стали аплодировать необычному контенту, зато напомнили, что об этике, связанной с рождением ребенка в наши дни, так часто говорят, и, наверное, поэтому дама заходит слишком далеко в своём творчестве.
Вряд ли в ближайшее время может быть рассмотрен подобный иск в суде, но еще несколько лет назад никто не предполагал, что родителей, не подписывающих согласие на операцию по смену пола несовершеннолетнего ребёнка, могут осудить и оштрафовать. А сейчас такие прецеденты есть. Так что, может, пока не поздно, тиктокерше не педалировать эту тему и остановиться? Иначе ведь получается не розыгрыш, а подсказка для подрастающего поколения. Впрочем, эти комментарии остались без ответа.
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<<яйца курицу не учат>>
у пиндосов можно считать не актуальной?
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<<Сама женщина сообщила, что у неё есть дети. Правда, приёмные. И это для неё большой плюс, т.к. отпрыски не смогут подать на неё в суд с претензией "зачем нас родила?">>
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зато смогут подать в суд с претензией "зачем нас усыновила/удочерила?"
На стул и в компост.
Пусть всем мальчикам в США пиписьки отрежут, и девочкам эти пиписьки пришьют.
пусть пьют с рождения горстями антидепрессанты,
бегают по психиатрам,
судятся с родителями, с кошками и собаками,
верят в плоскую землю
платят НЕГРАМ отступные и снабжают их с рождения героином.
пусть курят траву с 3 лет,
пусть туда приедет ещё 100 миллионов мексиканцев и прочих весёлых латиносов
И хохлов пусть побольше заберут с Европы!!!