Женщина подала в суд на своих родителей за то, что они родили без её на то согласия, часть 2





То самое видео мгновенно стало вирусным. О его героине писали многие СМИ. И лишь спустя время она призналась в том, что всё это было обычным розыгрышем, придуманным ради хайпа и подписчиков.





А сейчас появилось новое видео от той же самой героини, в котором она говорит, как должны поступать будущие родители, чтобы не приводить в этот мир ненужных детей. По словам мадам, поможет обращение к медиуму. Через него пара, которая ждёт ребенка, может узнать, хочет ли тот рождаться или нет и дальше примет решение, исходя из настроения плода.





Ведь люди осознают, через что им приходится проходить в своей жизни: взросление, поиск работы, какие-то разочарования. Если плоду в своё время объяснить все сложности, с которыми он столкнётся, рождённых детей будет меньше.



