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Женщина подала в суд на своих родителей за то, что они родили без её на то согласия, часть 2

Женщина подала в суд на своих родителей за то, что они родили без её на то согласия, часть 2

Автор:
31 мая 2023 16:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   дети   родители   розыгрыш   содержание   суд   тикток   
2012
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Девушка, ранее заявившая, что подала в суд на своих родителей, рассказывает, как узнать, хочет ли ребёнок прийти в этот мир или ему лучше не рождаться.

И нет покоя альтернативно одарённым! Уроженка Нью-Джерси снова развела пользователей соцсетей на эмоции. Известная в TikTok как Kass Theaz (@isatandstared) год назад переполошила интернет заявлением о том, что подала в суд на родителей, которые произвели её на свет без её на то согласия. Американка рассказала, что потребовала от предков по 5000 долларов ежемесячно на своё содержание. Суд якобы согласился с требованиями девицы, но после что-то пошло не так. Мать с отцом хитровыдуманной жительницы США подали апелляцию, и неожиданно она была удовлетворена.



То самое видео мгновенно стало вирусным. О его героине писали многие СМИ. И лишь спустя время она призналась в том, что всё это было обычным розыгрышем, придуманным ради хайпа и подписчиков.


А сейчас появилось новое видео от той же самой героини, в котором она говорит, как должны поступать будущие родители, чтобы не приводить в этот мир ненужных детей. По словам мадам, поможет обращение к медиуму. Через него пара, которая ждёт ребенка, может узнать, хочет ли тот рождаться или нет и дальше примет решение, исходя из настроения плода.


Ведь люди осознают, через что им приходится проходить в своей жизни: взросление, поиск работы, какие-то разочарования. Если плоду в своё время объяснить все сложности, с которыми он столкнётся, рождённых детей будет меньше.



Сама женщина сообщила, что у неё есть дети. Правда, приёмные. И это для неё большой плюс, т.к. отпрыски не смогут подать на неё в суд с претензией "зачем нас родила?". Она просто заботится о них, а претензии пусть предъявляют своим биологическим маме и папе.


Тиктокерша говорит столь уверенно и безэмоционально, что многие поверили в её рассказ. Автор позиционирует свой канал как сатирический, хотя чёрт разберет этих американцев. Во всяком случае, среди комментаторов нового видео Kass Theaz оказались и здравомыслящие. Они не стали аплодировать необычному контенту, зато напомнили, что об этике, связанной с рождением ребенка в наши дни, так часто говорят, и, наверное, поэтому дама заходит слишком далеко в своём творчестве.


Вряд ли в ближайшее время может быть рассмотрен подобный иск в суде, но еще несколько лет назад никто не предполагал, что родителей, не подписывающих согласие на операцию по смену пола несовершеннолетнего ребёнка, могут осудить и оштрафовать. А сейчас такие прецеденты есть. Так что, может, пока не поздно, тиктокерше не педалировать эту тему и остановиться? Иначе ведь получается не розыгрыш, а подсказка для подрастающего поколения. Впрочем, эти комментарии остались без ответа.

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Метки: видео   дети   родители   розыгрыш   содержание   суд   тикток   
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28  комментариев
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13k
Shtoppi 2 часа назад
видимо поговорку:
<<яйца курицу не учат>>
у пиндосов можно считать не актуальной?
------------
<<Сама женщина сообщила, что у неё есть дети. Правда, приёмные. И это для неё большой плюс, т.к. отпрыски не смогут подать на неё в суд с претензией "зачем нас родила?">>
------------
зато смогут подать в суд с претензией "зачем нас усыновила/удочерила?"
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53k
dima423 14 минут назад
да она просто больная на голову похоже...)
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 17 минут назад
у тёти ....не не правильно...у родителя№1 шизоидная биполярка.
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29k
Sama 18 минут назад
Блд, как скучно я живу!
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8k
Puans-on 21 минуту назад
Ну раз не хочет жить, пусть возвращается от куда пришла.
На стул и в компост.
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383
устал я от вас Полчаса назад
В целом логично ))) раз такое воспитали, то пусть платят.
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43k
Карандаш Полчаса назад
Ну так застрелите эту тварь. Исправьте ошибку.
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1k
Павел Кузнецов 38 минут назад
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10k
Бритва 39 минут назад
А что она сделала не так? сша - верующая страна, значит, перед тем, как произвести тело, нужно удостовериться в небесной канцелярии, есть ли наверху свободные души. И не заняты ли они важными делами.
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2
Дашка Комиссарова 48 минут назад
Прихлопните эту муху и дело с концом
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963
ruslan d 54 минуты назад
А вы говорите аборты запретить ...
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29k
Ваня 57 минут назад
включите железный занавес...
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17k
RDen 57 минут назад
не ну она права, не надо было её рожать....
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3
serjiodementini Час назад
Как говорила бабуля - знала бы, в п..зде задушила бы-
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1k
Mrak OBOY Час назад
стремная как трущебы индии, наверное и пахнет также!!
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23k
sssss3 Час назад
Боженьки, так это здорово!!!
Пусть всем мальчикам в США пиписьки отрежут, и девочкам эти пиписьки пришьют.
пусть пьют с рождения горстями антидепрессанты,
бегают по психиатрам,
судятся с родителями, с кошками и собаками,
верят в плоскую землю
платят НЕГРАМ отступные и снабжают их с рождения героином.
пусть курят траву с 3 лет,
пусть туда приедет ещё 100 миллионов мексиканцев и прочих весёлых латиносов
И хохлов пусть побольше заберут с Европы!!!
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15k
Элитный тигр Час назад
Кто таким ипанутым разрешает детей усыновлять?
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10k
BWSHARK Час назад
Да купите ей валыну, пускай застрелится, овца.
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5k
pinbalist 2 часа назад
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3k
fkamash 2 часа назад
По факту дама не дура - нашла нишу пиара, предки в доле. Рубят бабло )))
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15k
Smiley 2 часа назад
Ипанутым нет покоя.
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