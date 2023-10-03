Российский "Р-ФОН" оказался похож на смартфон производства Бангладеш

Совсем недавно компания "Рутек" объявила о начале выпуска российского смартфона, а через неделю после этого события в сети нашли практически копию "Р-ФОНа". Девайс из Бангладеша похож на гаджет из Саранска, как брат из двойни.

Зарубежный аналог называется Helio 80, выпускает его бангладешская компания Symphony.

При первом приближении смартфоны действительно похожи: у них идентичный дизайн камеры, расположение кнопок и габариты.