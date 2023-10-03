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Российский "Р-ФОН" оказался похож на смартфон производства Бангладеш

Российский "Р-ФОН" оказался похож на смартфон производства Бангладеш

Автор:
03 октября 2023 14:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Helio 80   Р-ФОН   Рутек   бангладеш   гаджет   смартфон   сравнение   телефоны   технические характеристики   
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Небольшие различия есть в паре технических характеристик.


Совсем недавно компания "Рутек" объявила о начале выпуска российского смартфона, а через неделю после этого события в сети нашли практически копию "Р-ФОНа". Девайс из Бангладеша похож на гаджет из Саранска, как брат из двойни.


Зарубежный аналог называется Helio 80, выпускает его бангладешская компания Symphony.


При первом приближении смартфоны действительно похожи: у них идентичный дизайн камеры, расположение кнопок и габариты.


Даже в технческих характеристиках двух смарфонов много общего:


  • 6,67-дюймовые AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц;
  • Процессоры Mediatek Helio G99 ;
  • Батареи 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт;
  • Память: 128 ГБ ПЗУ;
  • Фронтальная камера 16 Мп.

Но есть и различия (впрочем, небольшие):

  • Оперативная память "Р-ФОН" - 8 Гб, что на 2Гб больше, чем у бангладешского смартфона.
  • Разрешение основной камеры "Р-ФОН" - 50Мп, у Helio 80 - 108 Мп.

Что касается этой характеристики, эксперты утверждают, что Helio 80 указал разрешение с учетом интерполяции (искусственного увеличения расширения), а без неё разрешение камеры будет как у российского аналога.

  • Helio 80 работает на базе Android 13, а российский смартфон - на базе Linux.

После публикации информации о схожести двух смартфонов в официальном Телеграм-канале "Р-ФОН" появился пост, в котором сообщается, что эти устройства абсолютно разные, и объясняется, почему:


"Р-ФОН - это смартфон, созданный на российской операционной системе РОСА Мобайл. Для его изготовления использовались иностранные комплектующие. Мы мониторим данный рынок, однако нам не известно об отечественных аппаратных компонентах, которые можно было бы использовать в современных смартфонах. Компания "Рутек" производит поверхностный монтаж и сборку Р-ФОНа в Саранске на собственных мощностях. Мы делаем российский смартфон, который соответствует всем требованиям и критериям оборудования российского происхождения, установленным Минпромторгом. Сейчас мы проходим процедуры по включению нас в соответствующий реестр."


Также "Рутек" отрицает, что российский смартфон будет продаваться за 40 тысяч рублей, хотя эта сумма фигурировала ранее в беседе с представителем НТЦ ИТ «РОСА».К слову, гаджет из Бангладеша стоит много дешевле - 16 999 така (15 100 рублей).


Источник:

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Метки: Helio 80   Р-ФОН   Рутек   бангладеш   гаджет   смартфон   сравнение   телефоны   технические характеристики   
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16  комментариев
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4k
Ухалус Посовиномус Час назад
То есть нынешние авто, которые друг от друга хрен отличишь толком, это типа никого не смущает.
А дизайн пластикового прямоугольника с одной стеклянной стороной типа у всех уникальный должен быть)))
90% смартов друг на друга похожи, что по внешке, что по железу. Если для кого-то это новость, ну штош... поздравляю с выходом из анабиоза
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56k
dima423 7 минут назад
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4k
Vlad 11 минут назад
И почему пролетарий должен купить не дешёвый китайский ведрофон, а православный дорогущий чебурфон? Что его должно сподвигнуть? Какой софт для него есть, ну окромя госуслуг? Где SDK для разработчиков?
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229
Ви 56 минут назад
Какая то идиотская гонка. Российский телефон. Ну нахрена мне российский телефон? Мне китайский сойдет и вообще любой. Не обязательно вкладывать миллиарды в производство того что производит полмира. Лучше бы операционку свою наваяли или еще что то. Что бы действительно наша была, а не переделанный андроид. Если так заботимся о безопасности, то сойдет любой телефон с российской начинкой. А так сплошные показушные "достижения". Если перекрасить китайский гаджет или впаять проволочку, то он сразу становится российским. Ну бред же.
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113
Макс Ви 12 минут назад
Мне кажется, что все шаги в развитии важны, с какой бы стороны они ни велись. Так что это лучше, чем ничего не делать, все начинается малого. Ну, и там точно не андроид переделанный, а ОС на базе Linux
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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15k
Типа граф Час назад
пахался он мне за 40 к !
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26k
ПаганецЪ Час назад
Ну, не всё же на китайцев свои шильдики клеить. Разнообразие быть должно.
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1k
Dwarf61 Час назад
Конечно он не будет продаваться за 40 тысяч рублей. Т.к. он будет принудительно продаваться госконторам, то цена перевалит за 80)))
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36k
Dobry vojak Svejk Час назад
Никогда такого не было и вот опять? )))))))))
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13k
Андрей А Час назад
Такой фигни у китайцев по 10 тысяч море.
На какого покупателя наши "изобретатели" ориентируются?
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13k
Социум 2 часа назад
Не позорились бы уже
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61k
pynh 2 часа назад
кто-то сомневался?
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