Российский "Р-ФОН" оказался похож на смартфон производства Бангладеш

Небольшие различия есть в паре технических характеристик.
Совсем недавно компания "Рутек" объявила о начале выпуска российского смартфона, а через неделю после этого события в сети нашли практически копию "Р-ФОНа". Девайс из Бангладеша похож на гаджет из Саранска, как брат из двойни.
Зарубежный аналог называется Helio 80, выпускает его бангладешская компания Symphony.
При первом приближении смартфоны действительно похожи: у них идентичный дизайн камеры, расположение кнопок и габариты.
Даже в технческих характеристиках двух смарфонов много общего:
- 6,67-дюймовые AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц;
- Процессоры Mediatek Helio G99 ;
- Батареи 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт;
- Память: 128 ГБ ПЗУ;
- Фронтальная камера 16 Мп.
Но есть и различия (впрочем, небольшие):
- Оперативная память "Р-ФОН" - 8 Гб, что на 2Гб больше, чем у бангладешского смартфона.
- Разрешение основной камеры "Р-ФОН" - 50Мп, у Helio 80 - 108 Мп.
Что касается этой характеристики, эксперты утверждают, что Helio 80 указал разрешение с учетом интерполяции (искусственного увеличения расширения), а без неё разрешение камеры будет как у российского аналога.
- Helio 80 работает на базе Android 13, а российский смартфон - на базе Linux.
После публикации информации о схожести двух смартфонов в официальном Телеграм-канале "Р-ФОН" появился пост, в котором сообщается, что эти устройства абсолютно разные, и объясняется, почему:
"Р-ФОН - это смартфон, созданный на российской операционной системе РОСА Мобайл. Для его изготовления использовались иностранные комплектующие. Мы мониторим данный рынок, однако нам не известно об отечественных аппаратных компонентах, которые можно было бы использовать в современных смартфонах. Компания "Рутек" производит поверхностный монтаж и сборку Р-ФОНа в Саранске на собственных мощностях. Мы делаем российский смартфон, который соответствует всем требованиям и критериям оборудования российского происхождения, установленным Минпромторгом. Сейчас мы проходим процедуры по включению нас в соответствующий реестр."
Также "Рутек" отрицает, что российский смартфон будет продаваться за 40 тысяч рублей, хотя эта сумма фигурировала ранее в беседе с представителем НТЦ ИТ «РОСА».К слову, гаджет из Бангладеша стоит много дешевле - 16 999 така (15 100 рублей).
Источник:
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А дизайн пластикового прямоугольника с одной стеклянной стороной типа у всех уникальный должен быть)))
90% смартов друг на друга похожи, что по внешке, что по железу. Если для кого-то это новость, ну штош... поздравляю с выходом из анабиоза
Я не отрицаю, может там и такая схема, но Бангладеш , мне кажется, тут лишний.
Скорее всего, китайцы втюхали одну и туже модель двум покупателям.
На какого покупателя наши "изобретатели" ориентируются?