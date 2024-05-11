Почему моряки 166 лет назад начали носить полосатые тельняшки?

Полосатая тельняшка имеет славную 160-летнюю историю. Хотя для многих людей тельняшки считаются неотъемлемой частью морской культуры и стиля.
Но мало кто задумывался о том, каким образом и почему они вообще появились на флоте у моряков в качестве официальной военной униформы?
Первые полосатые рубашки были придуманы и пошиты французским рыбаком из Бретани
Сегодня тельняшки нередко ассоциируются с живописным побережьем Бретани, находящемся на северо-западной оконечности Франции.
И это неспроста. Легенда гласит, что один простой рыбак по имени Сент Джеймс решил открыть своё собственное ателье в середине XIX века, чтобы производить качественные "бретонские свитера" для рыбаков и моряков.
Первые полосатые свитера Джеймс изготавливал из плотной шерсти, чтобы обеспечить рыбакам защиту от холодных ветров и укусов различных насекомых.
А полоскам на свитерах Сент Джеймс также добавил определенный посыл. Во Франции полосатая одежда издревле ассоциировалась с сумасшедшими, пpoкаженными и заключенными. Джеймс считал, что простые мужчины, живущие на окраине Франции, относительно мирной жизнью, пользуются свободой, и для них не существует модных запретов. Поэтому черно-белые полосы на его одежде стали символом свободы сильных и трудолюбивых мужчин.
Кстати, компания Сент Джеймса существует до сих пор и продолжает выпускать полосатые тельняшки, но уже ориентированных на настоящих модников.
Как бретонские полосатые рубашки стали частью официальной униформы среди военных моряков?
Тельняшки в тёмно-синию полоску (или цвета индиго) стали частью официальной униформы французского военно-морского флота в 1858 году, поскольку большая часть военных моряков Франции были выходцами из Бретани, где Сент Джеймс совершил маленькую модную революцию.
Да и штаб-квартира французского военно-морского флота располагалась в Бретани, поэтому стиль этих полосатых свитеров стал известен как la marinière или мариньерка (тельняшка) в бретонскую полоску.
Занимательно то, что именно Сент Джеймс был назначен Францией официальным поставщиком бретонских полосатых тельняшек для французских моряков, что способствовало развитию его персонального бренда.
- 27 марта 1858 года в бюллетене французского военно-морского флота, составленном адмиралом и морским министром Гамеленом, была оглашена следующая информация: "С сегодняшнего дня официальной униформой матросов французского флота становится белая (marinière) мариньирка с полосками цвета индиго из хлопка. На мариньерке (тельняшке) в обязательном порядке должно быть расположено ровно 21 белая горизонтальная полоса шириной 10 миллиметров каждая на расстоянии вдвое больше, чем 20 или 21 полос цвета индиго".
Вскоре все матросы и квартирмейстеры французского флота были обязаны носить тельняшки, но не офицеры. Полосы в то время символизировали низшее звено корабельной иерархии, что порой вызывало бpeзгливое отношение к простым морякам со стороны молодых офицеров высокого происхождения.
Но почему в указе было указано точное количество полос, которые должны были располагаться на тельняшке военных моряков?
Многие историки сходятся во мнении, что полосы на тельняшках французских моряков несли в себе символическое значение.
Изначальный дизайн французских тельняшек включал в себя ровно 21 белую полосу, которая символизировала 21 выдающуюся победу французского флота над британским флотом, последняя из которых состоялась в Битве при Гранд-Порте (22–27 августа 1810 г.) во время Наполеоновских войн.
Однако в наше время количество полос в первую очередь определяется эстетическими предпочтениями.
Но зачем морякам из других стран вообще нужны были полосы на тельняшках?
На самом деле темные полосы на белоснежных тельняшках имеют невероятно практическое применение. Ведь благодаря им, любого моряка, оказавшимся за бортом, было гораздо легче заметить на водяной глади и волн из-за сильного контраста цвета темных полос и морской воды.
Также сама по себе тельняшка была спроектирована специальным образом с глубоким лодочным вырезом вокруг шеи, чтобы оказавшись в воде, моряк мог быстро её снять через себя и помахать ею (как флагом). Полосатая тельняшка обеспечивала отличную видимость на воде даже издалека.
С течением времени официальный стиль полосатых тельняшек (как раз из-за того, что полосы были сильно заметны на воде) был принят во многих морских флотах мира, включая Российскую Империю.
Кстати, в Российской Империи даже существовала различная градация по числу полос и цветов на тельняшках, исходя от принадлежности матроса к определенному флотскому подразделению. Например, существовали как зеленые, синие, белые и даже красные полосы тельняшек и цвета их воротников, по которым можно было легко определить, к какой дивизии флота моряк принадлежал.
Уход тельняшек от военной униформы
Переход от официальной одежды морского флота к миру высокой моды полосатые мариньерки совершили благодаря влиянию Коко Шанель, основательницы дома моды Chanel. Когда Шанель посетила Бретань в начале 1900-х годов, она восхитилась полосатым узором на одежде у местных моряков и начала использовать полосы в производстве своих новых свитеров, как для женщин, так и для мужчин.
Именно Шанель помогла тельняшкам завоевать популярной в мире высокой моды, привлекая звезд и модников во Франции и за её пределами.
Всё остальное — это уже история.
Источник:
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