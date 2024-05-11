Почему моряки 166 лет назад начали носить полосатые тельняшки?

Сегодня тельняшки нередко ассоциируются с живописным побережьем Бретани, находящемся на северо-западной оконечности Франции.

И это неспроста. Легенда гласит, что один простой рыбак по имени Сент Джеймс решил открыть своё собственное ателье в середине XIX века, чтобы производить качественные "бретонские свитера" для рыбаков и моряков.

Первые полосатые свитера Джеймс изготавливал из плотной шерсти, чтобы обеспечить рыбакам защиту от холодных ветров и укусов различных насекомых.

А полоскам на свитерах Сент Джеймс также добавил определенный посыл. Во Франции полосатая одежда издревле ассоциировалась с сумасшедшими, пpoкаженными и заключенными. Джеймс считал, что простые мужчины, живущие на окраине Франции, относительно мирной жизнью, пользуются свободой, и для них не существует модных запретов. Поэтому черно-белые полосы на его одежде стали символом свободы сильных и трудолюбивых мужчин.

Кстати, компания Сент Джеймса существует до сих пор и продолжает выпускать полосатые тельняшки, но уже ориентированных на настоящих модников.

Как бретонские полосатые рубашки стали частью официальной униформы среди военных моряков?