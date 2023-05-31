Некоторые животные могут удивить нас не только своими повадками, но и строением конечностей. Вы видели лапы лемура ай-ай или гигантские когти ленивца? Если нет, то вы многое потеряли, потому что это довольно любопытное и познавательное зрелище.

Голубоногая олуша — настоящая милашка