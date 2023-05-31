Странные и необычные лапы животных могут показаться случайной шуткой природы. Однако все они выполняют важные эволюционные функции, которые позволяют благополучно выживать и чувствовать себя хозяевами жизни. Нестандартные лапки помогают нашим друзьям карабкаться, балансировать и бегать.
Некоторые животные могут удивить нас не только своими повадками, но и строением конечностей. Вы видели лапы лемура ай-ай или гигантские когти ленивца? Если нет, то вы многое потеряли, потому что это довольно любопытное и познавательное зрелище.
Голубоногая олуша — настоящая милашка
Брюхоногий моллюск
Перед вами единственный многоклеточный организм на Земле, включивший в состав своего скелета соединения железа. Моллюск имеет сверхпрочную раковину, а его нога покрыта множеством минерализованных чешуек повышенной плотности.
Утконос
Броненосец
Лапы броненосца — настоящее чудо. Ими животное легко разоряет огромные термитники и копает ямки для укрытия и отдыха.
Ай-ай или мадагаскарская руконожка
Американская лысуха
Африканская якана
Геккон
Благодаря своим лапам, которые покрыты сотнями крошечных волосков, гекконы могут беспрепятственно бегать не только по стенам, но и по потолку.
Крот
Ленивец
Паучья лапка
Лапки многих разновидностей пауков отдалённо напоминают кошачьи.
Гигантская черепаха
Страус
Страус является единственным существующим видом птиц, у которого есть два пальца на каждой ноге. Эта особенность позволяет самой крупной птице на планете развивать скорость до 70 километров в час на больших расстояниях.
Златорукий тамарин. Идеально подходящее название для этого зверька
Лапки гусеницы в многократном увеличении
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Главная задача ног – ходить и бегать. Ещё животные могут использовать их для рытья ям, защиты, нападения, во время брачных игр.