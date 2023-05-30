Что такое харалужный меч и при чём здесь наши предки?

Загадочный клинок упоминается в двух летописях, а потом просто исчезает.
Харалуг упоминается в “Слове о полку Игореве” и “Задонщине” - летописи сражения на Куликовом поле. Больше их нет нигде. И вот уже не одну сотню лет, исследователи и энтузиасты ломают голову над этой загадкой.
Есть негласная договорённость: “Харалуг” - это булат. Так считал Даль, а технологию русского булата воспроизвёл (а может и придумал) генерал-лейтенант Аносов. Но среди дошедших до нас древних мечей нет ни одного булатного.
Кстати, в “Слове” упоминается не только харалужные мечи, но и копья. Несколько раз даже говорится о харалужном цепе. Тут споров ещё больше: если уж булатный меч имеет право на жизнь (может и не в Древней Руси, но всё же), то копьё из булата или цеп, никто делать бы не стал. Копьё - это, по-сути, расходник, драгоценный металл на него тратить не будут. А цеп - оружие крестьянского ополчения, никакого булата те и близко не использовали.
Так что с булатной русской сталью вопросов больше, чем ответов. Зат есть несколько интересных версий “харалужных” мечей.
Одни историки считают, что “харалужные” происходят от древнегерманского "car(a)l-ung/ing". Говоря проще - это “каролингские” мечи. Например, сделаны по образцу франкских клинков.
Другие полагают, что это производная слова “харлух” или “карлук” - тюркского народа, который отлично знал металлургию и тесно общался с нашими предками. Хотя есть исследователи, которые думают, что “хара” - это означает чёрный цвет. Та самая “вороная сталь”.
Есть и совсем экзотическая версия: якобы “харалужные” мечи - от слова “хоролудь”, “блеск Хорса”. Древнего бога персов. А клинки - их дар в знак союза с русичами.
Так что версий полно и все они имеют право на существование. А над тем, почему “хоролужные” клинки появились всего в двух летописях, а потом пропали - будет биться ещё не один десяток учёных.
Источник:
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Что такое харалужный меч? Да хер его знает.
а "православные летописцы" писали фактически другим языком.