Что такое харалужный меч и при чём здесь наши предки?

Кстати, в “Слове” упоминается не только харалужные мечи, но и копья. Несколько раз даже говорится о харалужном цепе. Тут споров ещё больше: если уж булатный меч имеет право на жизнь (может и не в Древней Руси, но всё же), то копьё из булата или цеп, никто делать бы не стал. Копьё - это, по-сути, расходник, драгоценный металл на него тратить не будут. А цеп - оружие крестьянского ополчения, никакого булата те и близко не использовали.

Так что с булатной русской сталью вопросов больше, чем ответов. Зат есть несколько интересных версий “харалужных” мечей.

Одни историки считают, что “харалужные” происходят от древнегерманского "car(a)l-ung/ing". Говоря проще - это “каролингские” мечи. Например, сделаны по образцу франкских клинков.