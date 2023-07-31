Особенности жизни высоких людей, которые поймут только люди выше 180 см

В разных странах цифры роста мужчин и женщин варьируется. Принято считать, что мужчины в мире в среднем около 175 см в высоту, а женщины - 160 см. Но есть те, кто вымахал покрупнее. И не всё в мире удобно для тех, чей рост выше 180 см. Давайте узнаем, с какими трудностями сталкиваются "великаны".