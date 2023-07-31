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Особенности жизни высоких людей, которые поймут только люди выше 180 см

Особенности жизни высоких людей, которые поймут только люди выше 180 см

Автор:
31 июля 2023 13:56
Сообщество : Юмор
Метки: 180 см   высокие люди   выше   как живут высокие   особенности жизни   рост   трудности высоких   фото   
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В разных странах цифры роста мужчин и женщин варьируется. Принято считать, что мужчины в мире в среднем около 175 см в высоту, а женщины - 160 см. Но есть те, кто вымахал покрупнее. И не всё в мире удобно для тех, чей рост выше 180 см. Давайте узнаем, с какими трудностями сталкиваются "великаны".

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А какого вы роста?

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Метки: 180 см   высокие люди   выше   как живут высокие   особенности жизни   рост   трудности высоких   фото   
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2  комментария
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Б.Касторский 44 минуты назад
180 весьма средний рост для мужчины, когда ниже это уже как-то странно. Так что пост бы назвать явно 190 и выше, там начинаются реальные проблемы, как представитель того самого среднего роста (181 см) говорю. У меня лично проблем нет. А коротышкам и вовсе хорошо, везде поместятся.
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Lehoia 42 минуты назад
У меня рост 179 см. Не самый высокий, конечно. Но у меня жена- ниже 160см, и вся ее семья не превышает этот порог. Поездки к ним на дачу для меня-это "русский ниндзя" в действии. Все двери низкие. Ветки всех деревьев нацелены прямо в глаз или в лицо. Не было ни одного визита, чтобы я вернулся оттуда без синяков или царапин)
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