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Российские фокусники попали в Книгу рекордов Гиннесса

Российские фокусники попали в Книгу рекордов Гиннесса

Автор:
29 мая 2023 09:05
Метки: Книга рекордов Гинесса   видео   передевание   рекорд   трюк   фокус   
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Дуэт фокусников-иллюзионистов из Нижнего Новгорода в лице Ильи Рыжкова и Натальи Хазины установил новый мировой рекорд по скорости переодевания. Всего за 39 секунд женщина сменила 30 платьев!

Впечатляющий трюк со скоростной сменой нарядов. Все платья, которые были на фокуснице, она сшила сама.

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Метки: Книга рекордов Гинесса   видео   передевание   рекорд   трюк   фокус   
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3  комментария
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12k
Евгений 18 минут назад
Ещё пару "нарядов", и концовка была бы гораздо эффектнее.
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9k
Александр Маслов 12 минут назад
Зачётная техническая работа! «Впечатляющий трюк» можно было бы сделать более эффективным, если на финише девушка осталось бы в неглиже (или лучше вообще без оного), да и объём реквизита остался бы прежним.
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8k
Puans-on 12 минут назад
Так и не раздел.
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