Российские фокусники попали в Книгу рекордов Гиннесса

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Дуэт фокусников-иллюзионистов из Нижнего Новгорода в лице Ильи Рыжкова и Натальи Хазины установил новый мировой рекорд по скорости переодевания. Всего за 39 секунд женщина сменила 30 платьев!
Впечатляющий трюк со скоростной сменой нарядов. Все платья, которые были на фокуснице, она сшила сама.
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