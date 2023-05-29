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Зачем в старых домах делали окно между кухней и ванной комнатой

Зачем в старых домах делали окно между кухней и ванной комнатой

Автор:
29 мая 2023 07:39
Метки: СССР   интересно   любопытно   окно   факты   хрущевки   
2433
5

Многие, кто бывал в гостях у жильцов старых пятиэтажных домов, наверняка замечали небольшое окошко, расположенное между кухней и ванной. Вокруг его истинного предназначения издавна ходит множество легенд.

Кто-то считает, что с помощью такого окна по свету можно легко узнать, занят ли сейчас санузел. Кто-то искренне уверен, что подобное окно должно было спасти при взрыве газовой колонки на кухне.

Шутники говорят - чтоб поглядывать, по-другому в пуританском СССР увидеть обнаженное женское тело было непросто :)

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Точно уж фантазия, что подобное окошко могло спасти бедолагу, внезапно которому становилось плохо в ванной. Помните, как в фильме "Собачье сердце", когда Шарикова выуживали из санузла?

Но нет... Во-первых, через такое отверстие крайне сложно будет взрослому человеку пролезть. Во-вторых, в хрущевке намного проще сломать шпингалет и вообще всю реально картонную дверь в ванную.

Еще один расхожий миф - окно, мол, зрительно расширяет пространство маленькой ванной комнаты. И помогает в борьбе с клаустрофобией.

Другая не совсем верная версия - окно должно было помочь экономить электричество. Мол, днем или при включенном на кухне свете, лампочку в самой ванной комнате можно было не зажигать.

И конечно же окно это вовсе не для вентиляции ванной комнаты. Хотя б по той простой причине, что оно не открывается.

В реальности все дело обстоит намного проще. Согласно нормативам освещенности жилых помещений, написанных еще в далекие 1930-е годы, дневной свет должен проникать во все комнаты квартир. В качестве важной меры борьбы против плесени и туберкулеза - истинного бича той эпохи. Вызывающая это опасное заболевание палочка Коха, как известно, солнечные лучи весьма не любят. Зато любит влажные, темные, сырые пространства.

Потому чтоб помещать этой самой противной палочке размножаться отечественные строители вместе с медиками и предусмотрели то самое знаменитое окошко из кухни в ванную. Через которое в темную ванную комнату должен были проникать живительный дневной свет.

К счастью, туберкулез медицина если не совсем победила, то изрядно обуздала. К тому же само окошко было признано в борьбе с болезнью неэффективным. И уже в 1970-х строители многоквартирных советское домов его делать просто перестали.

Однако знаменитое окошко в ванную в самых старых хрущевках еще осталось. Сегодня этот ставший ненужным рудимент новые владельцы жилплощади старательно закладывают или заделывают - например, витражами или полочками для хранения всякой бытовой всячины.

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Метки: СССР   интересно   любопытно   окно   факты   хрущевки   
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14  комментариев
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33k
Андрей Иванов Час назад
Это окно сделано согласно нормам противопожарной безопасности. Делалось во времена установки газовых колонок, а до этого титанов, в ванных комнатах. "В случае взрыва газовой колонки, ударная волна (и\или пламя) должна идти в сторону окна кухни, а не в сторону жилых помещений". Стекло - это такой предохранитель.
Сейчас по нормативам колонка в ванне не ставится и окна убраны

С палочкой Коха - бред. Ей губителен не свет, а ультрафиолет. При прохождении двух стёкл от него мало чего остаётся. И туберкулёз, в отличии от оспы, не побеждён, а всего лишь загнан в угол и есть средства лечения. А так им заболеть - говно вопрос, думаете просто так проверки каждый год требуют?
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17k
seller-k 4 минуты назад
Вечная тема! Пытливые умы фишкян ( НУ ЗАЧЕМ ЖЕ?.. ) не дают покрыться пылью этому баяну, уж раз в год точно из кладовки памяти на свет божий достают.

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58k
Die Safari Полчаса назад
Мне строители рассказывали, что окно в ванной сделано, чтобы при отключении света человек мог хоть что-то видеть, закончить мытье и выйти из ванны. В те времена были внезапные отключения света чуть ли не ежедневно.
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443
Maksim 47 минут назад
В который раз стряхнули с баяна плесень.
Если уж приводим в пример Булгакова, то неплохо было осмыслить и дату написания (1925) - тут несложно догадаться, что данные окошки появились задолго до революции.
Вспомнив, уровень солнечного света на кухнях первых этажей, окна которых выходили обычно на внутренний двор, то дополнительное освещение и якобы вредный для бактерий УФ через несколько закопченых стекол как-то сложно серьёзно воспринимать.
Посмотрев старые постройки на оловянных островах найдем такие-же окна, причем у неоштукатуренных увидим, что некотрые окна были прорублены в стенах позднее, примерно в середине XIX века. В домах постройки позднее середины XIX века небольшие окна в ванной присутствуют изначально.
Насчет вентиляции - несколько мимо - в большинстве своём эти окошки неоткрываемые.
Смотрим что-же появилось в середине XIX века - несколько правил по технике эксплуатации водогрейных котлов (изначально дровяных).
Сами котлы были несколько раньше, нормальный предохранительный клапан на самом котле уже ближе к ХХ веку, нормальное отношение пользователей к своевременной проверке, техобслуживанию и своевременой замене предохранительных клапанов ожидается к концу ХХХ века.
Итого: это окошко своеобразный предохранительный клапан на случай развыва водогрейного котла при перегреве - предназначен для снижения ущерба несущим конструкциям и стенам самого строения. Кто из инженеров-строителей не спал на лекциях истории архитектуры или ТБ в курсе.
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17k
sonic24a 47 минут назад
постучать на кухню, чтоб полотенце принесли.
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1k
Seryi_spb 50 минут назад
Иногда поражаешься неспособности автора осмыслить собственный текст. Ведь сам же упомянул Шарикова, подумать над тем что тот дом был построен несколько раньше, чем принимались правила по борьбе с туберкулёзом, мозгов не хватило. Да, и где тогда окна в туалетах?
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596
Nevad Black Час назад
Картонные двери сейчас делают, а в хрущевках, по крайней мере в нашей, такие двери были, что в жизни не сломаешь.
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