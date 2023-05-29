Зачем в старых домах делали окно между кухней и ванной комнатой

Но нет... Во-первых, через такое отверстие крайне сложно будет взрослому человеку пролезть. Во-вторых, в хрущевке намного проще сломать шпингалет и вообще всю реально картонную дверь в ванную.

Еще один расхожий миф - окно, мол, зрительно расширяет пространство маленькой ванной комнаты. И помогает в борьбе с клаустрофобией.

Другая не совсем верная версия - окно должно было помочь экономить электричество. Мол, днем или при включенном на кухне свете, лампочку в самой ванной комнате можно было не зажигать.

И конечно же окно это вовсе не для вентиляции ванной комнаты. Хотя б по той простой причине, что оно не открывается.

В реальности все дело обстоит намного проще. Согласно нормативам освещенности жилых помещений, написанных еще в далекие 1930-е годы, дневной свет должен проникать во все комнаты квартир. В качестве важной меры борьбы против плесени и туберкулеза - истинного бича той эпохи. Вызывающая это опасное заболевание палочка Коха, как известно, солнечные лучи весьма не любят. Зато любит влажные, темные, сырые пространства.