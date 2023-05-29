Зачем в старых домах делали окно между кухней и ванной комнатой

Многие, кто бывал в гостях у жильцов старых пятиэтажных домов, наверняка замечали небольшое окошко, расположенное между кухней и ванной. Вокруг его истинного предназначения издавна ходит множество легенд.
Кто-то считает, что с помощью такого окна по свету можно легко узнать, занят ли сейчас санузел. Кто-то искренне уверен, что подобное окно должно было спасти при взрыве газовой колонки на кухне.
Шутники говорят - чтоб поглядывать, по-другому в пуританском СССР увидеть обнаженное женское тело было непросто :)
Точно уж фантазия, что подобное окошко могло спасти бедолагу, внезапно которому становилось плохо в ванной. Помните, как в фильме "Собачье сердце", когда Шарикова выуживали из санузла?
Но нет... Во-первых, через такое отверстие крайне сложно будет взрослому человеку пролезть. Во-вторых, в хрущевке намного проще сломать шпингалет и вообще всю реально картонную дверь в ванную.
Еще один расхожий миф - окно, мол, зрительно расширяет пространство маленькой ванной комнаты. И помогает в борьбе с клаустрофобией.
Другая не совсем верная версия - окно должно было помочь экономить электричество. Мол, днем или при включенном на кухне свете, лампочку в самой ванной комнате можно было не зажигать.
И конечно же окно это вовсе не для вентиляции ванной комнаты. Хотя б по той простой причине, что оно не открывается.
В реальности все дело обстоит намного проще. Согласно нормативам освещенности жилых помещений, написанных еще в далекие 1930-е годы, дневной свет должен проникать во все комнаты квартир. В качестве важной меры борьбы против плесени и туберкулеза - истинного бича той эпохи. Вызывающая это опасное заболевание палочка Коха, как известно, солнечные лучи весьма не любят. Зато любит влажные, темные, сырые пространства.
Потому чтоб помещать этой самой противной палочке размножаться отечественные строители вместе с медиками и предусмотрели то самое знаменитое окошко из кухни в ванную. Через которое в темную ванную комнату должен были проникать живительный дневной свет.
К счастью, туберкулез медицина если не совсем победила, то изрядно обуздала. К тому же само окошко было признано в борьбе с болезнью неэффективным. И уже в 1970-х строители многоквартирных советское домов его делать просто перестали.
Однако знаменитое окошко в ванную в самых старых хрущевках еще осталось. Сегодня этот ставший ненужным рудимент новые владельцы жилплощади старательно закладывают или заделывают - например, витражами или полочками для хранения всякой бытовой всячины.
Источник:
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Сейчас по нормативам колонка в ванне не ставится и окна убраны
С палочкой Коха - бред. Ей губителен не свет, а ультрафиолет. При прохождении двух стёкл от него мало чего остаётся. И туберкулёз, в отличии от оспы, не побеждён, а всего лишь загнан в угол и есть средства лечения. А так им заболеть - говно вопрос, думаете просто так проверки каждый год требуют?
Многие жители хрущевок часто задаются вопросом: почему сделано так, а не иначе? Почему, допустим, кухни такие маленькие? Неужели нельзя было пожертвовать двумя квадратами комнаты, и хоть немного...
Если уж приводим в пример Булгакова, то неплохо было осмыслить и дату написания (1925) - тут несложно догадаться, что данные окошки появились задолго до революции.
Вспомнив, уровень солнечного света на кухнях первых этажей, окна которых выходили обычно на внутренний двор, то дополнительное освещение и якобы вредный для бактерий УФ через несколько закопченых стекол как-то сложно серьёзно воспринимать.
Посмотрев старые постройки на оловянных островах найдем такие-же окна, причем у неоштукатуренных увидим, что некотрые окна были прорублены в стенах позднее, примерно в середине XIX века. В домах постройки позднее середины XIX века небольшие окна в ванной присутствуют изначально.
Насчет вентиляции - несколько мимо - в большинстве своём эти окошки неоткрываемые.
Смотрим что-же появилось в середине XIX века - несколько правил по технике эксплуатации водогрейных котлов (изначально дровяных).
Сами котлы были несколько раньше, нормальный предохранительный клапан на самом котле уже ближе к ХХ веку, нормальное отношение пользователей к своевременной проверке, техобслуживанию и своевременой замене предохранительных клапанов ожидается к концу ХХХ века.
Итого: это окошко своеобразный предохранительный клапан на случай развыва водогрейного котла при перегреве - предназначен для снижения ущерба несущим конструкциям и стенам самого строения. Кто из инженеров-строителей не спал на лекциях истории архитектуры или ТБ в курсе.