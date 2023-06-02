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15 заброшенных мест, хранящих в себе красоту увядания и забытые воспоминания

15 заброшенных мест, хранящих в себе красоту увядания и забытые воспоминания

Автор:
02 июня 2023 07:32
Метки: в мире   заброшенное   здание   интересно   место   подборка   
1603
16

Есть особое очарование в местах, оставленных людьми. В мире можно найти множество локаций, которые привлекают путешественников и фотографов своей заброшенностью и какой-то странной таинственностью, скрытой в этой разрухе. Вот лишь некоторые из них.

Тени прошлого остаются в заброшенных местах, как навязчивое напоминание о том, что там когда-то жили люди, с любовью обустроившие свой некогда оживлённый дом, где раньше царила любовь и умиротворение, а теперь наступил упадок.

×
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Эти забытые места, оставленные людьми, вызывают чувство грусти и вместе с тем, желание их исследовать. Облупившаяся краска, разбитые окна и разросшаяся листва — все это служит свидетельством течения времени и непостоянства человеческого существования.

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Метки: в мире   заброшенное   здание   интересно   место   подборка   
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5  комментариев
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−1
1k
Vladimir Час назад
Сием Риеп, Камбоджа. Был там в отпуске.
Кстати, там снимали фильм "Лара Крофт расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли.
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1k
Лимонадный Джо Час назад
Заброшенная синагога... Видать ребе не сторговался со Всевышнем.
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12k
Евгений Час назад


Вообще-то больше на утопленников после наводнения похоже. Ни ржавчины, ни вмятин. Стёкла все целые. Да и покрыты зелёным налётом слишком равномерно.
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108
Роня 2 часа назад
Заброшенный завод по производству сахарного тростника в самом сердце белизских джунглей
Простите, я не в курсе, а сахарный тростник из чего производят? Из сахара видимо?
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