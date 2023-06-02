15 заброшенных мест, хранящих в себе красоту увядания и забытые воспоминания

Есть особое очарование в местах, оставленных людьми. В мире можно найти множество локаций, которые привлекают путешественников и фотографов своей заброшенностью и какой-то странной таинственностью, скрытой в этой разрухе. Вот лишь некоторые из них.
Тени прошлого остаются в заброшенных местах, как навязчивое напоминание о том, что там когда-то жили люди, с любовью обустроившие свой некогда оживлённый дом, где раньше царила любовь и умиротворение, а теперь наступил упадок.
Эти забытые места, оставленные людьми, вызывают чувство грусти и вместе с тем, желание их исследовать. Облупившаяся краска, разбитые окна и разросшаяся листва — все это служит свидетельством течения времени и непостоянства человеческого существования.
Это было частью бывшего сталелитейного гиганта в Бегиуме. Отрасль, которая сильно пострадала и не пережила стальной кризис 2008-2014 годов
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Кстати, там снимали фильм "Лара Крофт расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли.
Вообще-то больше на утопленников после наводнения похоже. Ни ржавчины, ни вмятин. Стёкла все целые. Да и покрыты зелёным налётом слишком равномерно.
Простите, я не в курсе, а сахарный тростник из чего производят? Из сахара видимо?