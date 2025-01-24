Мать поймала своего сына в очереди на секс с актрисой фильмов 18+ и загнала его домой

В тот день дама ублажила больше 1000 мужиков. Не перепало только этому парню.
Британская 25-летняя порномодель Бонню Блю организовала 12-часовой секс-марафон с 1000 мужчин. Если что - на каждого пришлось в среднем по 41 секунде.
В день X заранее отобранные кандидаты пришли в арендованный особняк и выстроились в очередь.
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А Бонни принялась отрабатывать «достижение».
Но один страждущий так и не дорвался до тела озабоченный Блю. Парень заранее похвастался в соцсетях, что сегодня у него будет секс с порноактрисой, - эту запись прочитала его мама и ворвалась в особняк в самый разгар марафона.
Надень одежду, иначе я вызову полицию. Выходи отсюда сейчас же! - кричит мамка, пока её сын, утверждающий, что ему 19 лет, разыскивает своё пальто.
Вместе они и покинули особняк - так что юноше не перепало.
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А что касается порноактрисы - рекорд она осилила. Причём с лихвой:
Когда их количество достигла отметки в 1000, в очереди оставалось ещё 57 человек, которым Бонни решила не отказывать, прежде чем закончить 12-часовой рабочий день, - похвастался её представитель.
Вот как выглядела комната после марафона:
А вот так выглядела мадам после тысячи мужчин.
Предыдущий похожий сомнительный «рекорд» установила порноактриса Лиза Спаркс: в 2004 году она за 24 часа переспала с 919 мужчинами.
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За $1000000 согласились бы?))
Не к добру это
Любимая, а я у тебя какой?
Тысячный....за сегодня))))
"Парень заранее похвастался в соцсетях, что сегодня у него будет секс с порноактрисой, - эту запись прочитала его мама и ворвалась в особняк в самый разгар марафона."