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Мать поймала своего сына в очереди на секс с актрисой фильмов 18+ и загнала его домой

Мать поймала своего сына в очереди на секс с актрисой фильмов 18+ и загнала его домой

Автор:
24 января 2025 19:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия актриса   Британия   Видео   достижение   мама   марафон   рекорд   
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В тот день дама ублажила больше 1000 мужиков. Не перепало только этому парню.

Британская 25-летняя порномодель Бонню Блю организовала 12-часовой секс-марафон с 1000 мужчин. Если что - на каждого пришлось в среднем по 41 секунде.

В день X заранее отобранные кандидаты пришли в арендованный особняк и выстроились в очередь.

А Бонни принялась отрабатывать «достижение».

Но один страждущий так и не дорвался до тела озабоченный Блю. Парень заранее похвастался в соцсетях, что сегодня у него будет секс с порноактрисой, - эту запись прочитала его мама и ворвалась в особняк в самый разгар марафона.

Надень одежду, иначе я вызову полицию. Выходи отсюда сейчас же! - кричит мамка, пока её сын, утверждающий, что ему 19 лет, разыскивает своё пальто.

Вместе они и покинули особняк - так что юноше не перепало.

А что касается порноактрисы - рекорд она осилила. Причём с лихвой:

Когда их количество достигла отметки в 1000, в очереди оставалось ещё 57 человек, которым Бонни решила не отказывать, прежде чем закончить 12-часовой рабочий день, - похвастался её представитель.

Вот как выглядела комната после марафона:

А вот так выглядела мадам после тысячи мужчин.

Предыдущий похожий сомнительный «рекорд» установила порноактриса Лиза Спаркс: в 2004 году она за 24 часа переспала с 919 мужчинами.

Источник:

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Метки: Англия актриса   Британия   Видео   достижение   мама   марафон   рекорд   
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77  комментариев
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2k
surgy 19 часов назад
Друг уже даже и не спрашивает…
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277
SeledkinStar 36 минут назад
сколько ж там заразы.. и не мерзко после 700 мужиков туда свой сувать ? и тройной презик не поможет - прожгет :)))
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24k
Robin Hood 3 часа назад
Ну что же ты, мама, весь кайф обломала

Ссылка vk.com
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4k
Бомбардир 4 часа назад
Это был крутой облом...
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1k
Elnur Agaverdiyev 5 часов назад
соцсети - зло! нефиг было анонсировать. Пусть теперь др0чит
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44k
Сергей 5 часов назад
Пришла пора накрыть этот бля.....дский гадюшник Орешником или ещё чем нибудь похлеще.
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46k
pypkyn 5 часов назад
Морда, как-то, фу!!! Сиськи норм. А мамка всё испортила.
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616
Виктория 5 часов назад
Фу, какая грязь. Омерзительно! Выворачивает от этой Ш-(общительной) дамы и тех кто стоит в очереди к ней.
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558
Дима Новосельский 5 часов назад
А что можно успеть за 41 секунду, чисто головку помокать, даже не кончить, ну разве что до этого рукоблудил...
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879
Александр Поляков 6 часов назад
животные
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3k
Дмитрий 6 часов назад
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−5
Евгений Январский 8 часов назад
Парни, а за сколько бы вы согласились сделать ей куни, если вы 1057й в очереди?)))

За $1000000 согласились бы?))
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336
Чубака Евгений Январский 8 часов назад
Школота, оставь свои влажные фантазии.
Не к добру это
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−5
Евгений Январский 8 часов назад
Самка страшная, выглядит на все 40 в свои 25. Такая приснится - вонючими трусами не отмашешься!
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−5
Евгений Январский 8 часов назад
[мат]...

Любимая, а я у тебя какой?
Тысячный....за сегодня))))
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1k
Андрей Филиппов 9 часов назад
Ну там видимо и собрались те кто ещё с мамой живёт.
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127
Карабас 10 часов назад
Биомусор, генетический отход человечества.
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27k
Slawa49 12 часов назад
один только вопрос! а что в очереди делала мать????
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50
ПОБЕДА Slawa49 8 часов назад
чукча не читатель?©

"Парень заранее похвастался в соцсетях, что сегодня у него будет секс с порноактрисой, - эту запись прочитала его мама и ворвалась в особняк в самый разгар марафона."
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27k
Slawa49 12 часов назад
не ну знал я слабых на передок НО чтобы 1000 за 12 часов)))
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27k
Slawa49 12 часов назад
её после каждой сотни керхером отмывали??
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27k
Slawa49 12 часов назад
1000 одновременно?
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12k
Сергей 12 часов назад
чёто как то фу
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August
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