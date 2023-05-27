Ну очень странная реклама из Викторианской эпохи

Ещё в 19 веке предприимчивые люди догадались, что реклама — это двигатель торговли и придумали нечто такое:
Если вы вдруг не поняли, то это реклама магазина сладостей. Ходячая, так сказать. И да, вам не показалось, юбка и головной убор дамочки обильно покрыты конфетами, а с шеи и рук свисают целые конфетные "бусы".
В общем, если вы думаете, что нынешние зазывалы, переодетые в зверюшек, клоунов или мультяшек — это изобретение современной рекламной индустрии, то вы ошибаетесь. В США, начиная с конца 1800-х годов, владельцы магазинов и лавок поняли, что они могут рекламировать свою продукцию, не только в в газетах, но и напрямую привлекать внимание прохожих при помощи специально обученных людей. Например, таких:
Девушка-модель на роликовых коньках рекламирует обувной магазин некоего Роберта Кирка. Мы видим табличку, сообщающую о распродаже, а также туфли, сапоги и баночки с кремом для обуви, которые чередуются прямо на её наряде.
Что интересно, носителями такой рекламы были почти исключительно женщины. В народе их называли "леди баннер" или "девушка баннер", потому что в руках у них обычно был этот самый баннер. То есть, по сути, флаг.
Печальное выражение лица дамы на фото выше становится логичным, если знать компанию, которую она рекламирует. Дело в том, что мистер Дж. M. Дольф продавал мебельную фурнитуру и ...гробы.
Итак, как вы уже поняли, баннеры, флаги и таблички в этом деле были делом десятым. Простите за тавтологию. Как можно больше товара необходимо было разместить прямо на своей одежде. Даже если вы рекламируете национальный банк:
Всё верно, друзья, вы уже начали понимать самую суть. На платье девушки действительно монеты и денежные купюры.
Честно скажу, мне удалось разыскать довольно многих таких экстравагантных фотографий и я даже в растерянности, какие именно из них выбрать для публикации. Почти все они удивительны и прекрасны. Судите сами:
Вот, например, одна из моих фавориток: дама, рекламирующая пекарню. Её одежда не только покрыта кренделями и пончиками, но даже шляпа сделана из огромного каравая!
Интересно, что таким образом рекламировали даже совершенно не женские товары. Например, электрические лампочки:
Или даже инструмент и скобяные изделия:
Фотографы, к которым приходили фотографироваться девушки-баннеры, тоже не растерялись и переняли их тактику:
Фотокамера с фатой на голове - это ли не лучший рекламный трюк всех времён и народов?
Ниже девушка рекламирует магазин некоего мистера Разэрфорда, торгующий коврами и мебелью.
Надеюсь, что роскошный стул на голове неизвестной нам мисс произвёл на вас такое же неизгладимое впечатление, как и на меня.
Помимо образцов товара, девушки "укомплектовывались" специальными флагами или, если быть точнее, баннерами. Поэтому их так и называли: "леди баннер".
На снимке выше хозяин обувного магазина не смог придумать, чтобы эдакого надеть на голову девушки, но "погоны" из башмаков тоже смотрятся оригинально.
А вот владелец фотоателье по фамилии Ван Норман не растерялся и водрузил на голову милой модели ...фотоаппарат.
Платье модели в стиле "вернисаж" тоже весьма впечатляет, не правда ли?
Далее у нас реклама магазина посуды и инструментов Крисвелла и Миллера. И это, друзья мои, просто праздник какой-то!
Интересно, сколько весило такое платье, расшитое не бисером или стразами, а ложками, свёрлами, поварёшками и ножницами?
На этом фоне достаточно бледно выглядит "ходячая реклама" магазина, специализирующегося на продаже подков и гвоздей:
Согласитесь, эти бумажные подковы на её платье и голове должны сразу вызывать подозрения о низком качестве товара.
Совсем другое дело мы видим на следующем кадре, где мать и дочь рекламируют скобяную лавку мистера Уильямса и сыновей.
Выглядят обе грустновато, но, должно быть, им тяжело или натирает где-то.
Впрочем, у меня получилось отыскать ещё одно фото с рекламой подков. Смотрим рекламу кузнеца F.P. Diehl из Пенсильвании.
Да, согласен, подковы тут тоже бутафорские, но всё таки, похоже, что из метала, а не из картона.
Далее редлагаю добавить в подборку немножечко экзотики и оригинальной творческой мысли. Например, как вам дама, рекламирующая
кошачий корм сигареты «Черная кошка»?
Роликовые коньки на её ногах, уверен, в разы повышают "охваты" сей рекламной кампании.
Закончить подборку хочу фотокарточкой, на которой две леди рекламируют две аптеки в Миссури.
Вот что бывает, когда два конкурента вполне мирно уживаются.
Источник:
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