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Ну очень странная реклама из Викторианской эпохи

Ну очень странная реклама из Викторианской эпохи

Автор:
27 мая 2023 09:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: Странная реклама   забавно   интересно   история   реклама из Викторианской эпохи   факты   фото   
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Ещё в 19 веке предприимчивые люди догадались, что реклама — это двигатель торговли и придумали нечто такое:

Если вы вдруг не поняли, то это реклама магазина сладостей. Ходячая, так сказать. И да, вам не показалось, юбка и головной убор дамочки обильно покрыты конфетами, а с шеи и рук свисают целые конфетные "бусы".

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В общем, если вы думаете, что нынешние зазывалы, переодетые в зверюшек, клоунов или мультяшек — это изобретение современной рекламной индустрии, то вы ошибаетесь. В США, начиная с конца 1800-х годов, владельцы магазинов и лавок поняли, что они могут рекламировать свою продукцию, не только в в газетах, но и напрямую привлекать внимание прохожих при помощи специально обученных людей. Например, таких:

Девушка-модель на роликовых коньках рекламирует обувной магазин некоего Роберта Кирка. Мы видим табличку, сообщающую о распродаже, а также туфли, сапоги и баночки с кремом для обуви, которые чередуются прямо на её наряде.

Что интересно, носителями такой рекламы были почти исключительно женщины. В народе их называли "леди баннер" или "девушка баннер", потому что в руках у них обычно был этот самый баннер. То есть, по сути, флаг.

Печальное выражение лица дамы на фото выше становится логичным, если знать компанию, которую она рекламирует. Дело в том, что мистер Дж. M. Дольф продавал мебельную фурнитуру и ...гробы.

Итак, как вы уже поняли, баннеры, флаги и таблички в этом деле были делом десятым. Простите за тавтологию. Как можно больше товара необходимо было разместить прямо на своей одежде. Даже если вы рекламируете национальный банк:

Всё верно, друзья, вы уже начали понимать самую суть. На платье девушки действительно монеты и денежные купюры.

Честно скажу, мне удалось разыскать довольно многих таких экстравагантных фотографий и я даже в растерянности, какие именно из них выбрать для публикации. Почти все они удивительны и прекрасны. Судите сами:

Вот, например, одна из моих фавориток: дама, рекламирующая пекарню. Её одежда не только покрыта кренделями и пончиками, но даже шляпа сделана из огромного каравая!

Интересно, что таким образом рекламировали даже совершенно не женские товары. Например, электрические лампочки:

Или даже инструмент и скобяные изделия:

Фотографы, к которым приходили фотографироваться девушки-баннеры, тоже не растерялись и переняли их тактику:

Фотокамера с фатой на голове - это ли не лучший рекламный трюк всех времён и народов?

Ниже девушка рекламирует магазин некоего мистера Разэрфорда, торгующий коврами и мебелью.

Надеюсь, что роскошный стул на голове неизвестной нам мисс произвёл на вас такое же неизгладимое впечатление, как и на меня.

Помимо образцов товара, девушки "укомплектовывались" специальными флагами или, если быть точнее, баннерами. Поэтому их так и называли: "леди баннер".

На снимке выше хозяин обувного магазина не смог придумать, чтобы эдакого надеть на голову девушки, но "погоны" из башмаков тоже смотрятся оригинально.

А вот владелец фотоателье по фамилии Ван Норман не растерялся и водрузил на голову милой модели ...фотоаппарат.

Платье модели в стиле "вернисаж" тоже весьма впечатляет, не правда ли?

Далее у нас реклама магазина посуды и инструментов Крисвелла и Миллера. И это, друзья мои, просто праздник какой-то!

Интересно, сколько весило такое платье, расшитое не бисером или стразами, а ложками, свёрлами, поварёшками и ножницами?

На этом фоне достаточно бледно выглядит "ходячая реклама" магазина, специализирующегося на продаже подков и гвоздей:

Согласитесь, эти бумажные подковы на её платье и голове должны сразу вызывать подозрения о низком качестве товара.

Совсем другое дело мы видим на следующем кадре, где мать и дочь рекламируют скобяную лавку мистера Уильямса и сыновей.

Выглядят обе грустновато, но, должно быть, им тяжело или натирает где-то.

Впрочем, у меня получилось отыскать ещё одно фото с рекламой подков. Смотрим рекламу кузнеца F.P. Diehl из Пенсильвании.

Да, согласен, подковы тут тоже бутафорские, но всё таки, похоже, что из метала, а не из картона.

Далее редлагаю добавить в подборку немножечко экзотики и оригинальной творческой мысли. Например, как вам дама, рекламирующая кошачий корм сигареты «Черная кошка»?

Роликовые коньки на её ногах, уверен, в разы повышают "охваты" сей рекламной кампании.

Закончить подборку хочу фотокарточкой, на которой две леди рекламируют две аптеки в Миссури.

Вот что бывает, когда два конкурента вполне мирно уживаются.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: Странная реклама   забавно   интересно   история   реклама из Викторианской эпохи   факты   фото   
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