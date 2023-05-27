Ну очень странная реклама из Викторианской эпохи

Девушка-модель на роликовых коньках рекламирует обувной магазин некоего Роберта Кирка. Мы видим табличку, сообщающую о распродаже, а также туфли, сапоги и баночки с кремом для обуви, которые чередуются прямо на её наряде.

Что интересно, носителями такой рекламы были почти исключительно женщины. В народе их называли "леди баннер" или "девушка баннер", потому что в руках у них обычно был этот самый баннер. То есть, по сути, флаг.