12 фото парка Бабе, где живет муха-цокотуха

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Муха-цокотуха выбрала для своей жизни сказочное место — национальный парк Бабе, предлагаю узнать о нем подробнее.
Будем честны с нашими читателями, отыскал муху-цокотуху все-таки энтомолог А.Л. Озеров. В 1992 году он исследовал леса Вьетнама, где нашел новое насекомое семейства муравьевидок. Так как вид не был ранее известен, Озеров дал ему имя в честь известного персонажа из сказки Корнея Чуковского — Mucha tzokotucha.
Бабе находится в 240 км от столицы Вьетнама
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Эту территорию объявили нацпарком в 1992 году, с тех пор она охраняется
Площадь Бабе — 76 кв.км, на его территории расположено несколько деревушек
Свое название парк получил по озеру Бабе, которое находится в центре парка
«hồ Ba bể» с диалекта местного народа переводится как «три залива»
Дело в том, что озеро Бабе состоит из трех озер поменьше, которые связаны между собой реками
Также озеро соединяется с рекой Нанг, которая несет свои воды из Китая
На реке есть небольшие водопады, например, на фото водопад Дауданг
Сам парк представляет собой вечнозеленый лес, расположенный вокруг озера
Леса тут растут на известняковых скалах, где есть несколько больших пещер
Среди этих вечнозеленых лесов и живет муха-цокотуха
Долгое время она считалась эндемиком Бабе, пока в 2014 году ее не обнаружили в китайских лесах
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