12 фото парка Бабе, где живет муха-цокотуха

Будем честны с нашими читателями, отыскал муху-цокотуху все-таки энтомолог А.Л. Озеров. В 1992 году он исследовал леса Вьетнама, где нашел новое насекомое семейства муравьевидок. Так как вид не был ранее известен, Озеров дал ему имя в честь известного персонажа из сказки Корнея Чуковского — Mucha tzokotucha.

Бабе находится в 240 км от столицы Вьетнама