13 смелых людей, которые поделились снимками до и после того, как смогли победить свою алкогольную зависимость

Я поступил в реабилитационный центр 20 июля 2021 года , потому что выпивал по 20–30 порций алкоголя в день. С тех пор я похудел и начал восстанавливать свою жизнь. Но потеря веса ничего не значит, если я всё ещё психически нездоров, но думаю, что у меня хорошее начало.

Алкоголизм против трезвости