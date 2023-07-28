13 смелых людей, которые поделились снимками до и после того, как смогли победить свою алкогольную зависимость

Жизнь — штука многогранная, состоящая из взлётов и падений. Главное, не забывать, что если ты упал, то всегда есть возможность подняться. Ночь всегда темнее перед рассветом, но никогда не стоит отчаиваться!
Это доказывают наши сегодняшние герои, которые поделились своими снимками до и после того, как начали свою борьбу с зависимостями и вышли из этой борьбы победителями!
1 год, 7 месяцев трезвости
Март 2020 и июль 2021
Я рада, что сдалала этот выбор!
1000 дней трезвости
Сегодня исполнился тысячный день трезвости. Реабилитационный центр и смелость попросить о помощи спасли мне жизнь.
Год и 16 дней трезвости
В январе прошлого года я начал своё путешествие к трезвости и здоровью. Сейчас я трезв больше года.
30 дней трезвости
1 год трезвости
2,5 года трезвости и пауэрлифтинга
220 дней
Трезвость вернула мне многое, легче всего это наглядно увидеть на фото. С каждым днём становится всё лучше.
Путь к здоровью
Я поступил в реабилитационный центр 20 июля 2021 года , потому что выпивал по 20–30 порций алкоголя в день. С тех пор я похудел и начал восстанавливать свою жизнь. Но потеря веса ничего не значит, если я всё ещё психически нездоров, но думаю, что у меня хорошее начало.
Алкоголизм против трезвости
100 дней трезвости
«Праздную 5-летие трезвости»
Время перемен
Я подстригла свои длинные волосы после шести месяцев трезвости. Это было абсолютное освобождение! Чувствую себя намного более уверенной в себе, чем когда-либо.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша