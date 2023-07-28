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13 смелых людей, которые поделились снимками до и после того, как смогли победить свою алкогольную зависимость

13 смелых людей, которые поделились снимками до и после того, как смогли победить свою алкогольную зависимость

Автор:
28 июля 2023 10:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: алкоголь   алкогольная зависимость   было стало   зависимость   люди   сила духа   фото   
1196
14

Жизнь — штука многогранная, состоящая из взлётов и падений. Главное, не забывать, что если ты упал, то всегда есть возможность подняться. Ночь всегда темнее перед рассветом, но никогда не стоит отчаиваться!

Это доказывают наши сегодняшние герои, которые поделились своими снимками до и после того, как начали свою борьбу с зависимостями и вышли из этой борьбы победителями!


1 год, 7 месяцев трезвости

×
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Март 2020 и июль 2021


Я рада, что сдалала этот выбор!


1000 дней трезвости


Сегодня исполнился тысячный день трезвости. Реабилитационный центр и смелость попросить о помощи спасли мне жизнь.


Год и 16 дней трезвости


В январе прошлого года я начал своё путешествие к трезвости и здоровью. Сейчас я трезв больше года.


30 дней трезвости


1 год трезвости


2,5 года трезвости и пауэрлифтинга


220 дней


Трезвость вернула мне многое, легче всего это наглядно увидеть на фото. С каждым днём становится всё лучше.


Путь к здоровью

Я поступил в реабилитационный центр 20 июля 2021 года , потому что выпивал по 20–30 порций алкоголя в день. С тех пор я похудел и начал восстанавливать свою жизнь. Но потеря веса ничего не значит, если я всё ещё психически нездоров, но думаю, что у меня хорошее начало.


Алкоголизм против трезвости

100 дней трезвости

«Праздную 5-летие трезвости»

Время перемен

Я подстригла свои длинные волосы после шести месяцев трезвости. Это было абсолютное освобождение! Чувствую себя намного более уверенной в себе, чем когда-либо.

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Метки: алкоголь   алкогольная зависимость   было стало   зависимость   люди   сила духа   фото   
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7  комментариев
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57k
alertol 54 минуты назад
Большинство просто сбросили вес, а некоторые и вовсе просто подобрали лучший ракурс.
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48
synco 2 минуты назад
Только фотка с 220 днями наглядна. Остальное - спорт, косметика, диета.
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2k
Вадим 10 минут назад
Это не пьяницы, это неряхи!
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138
Уставший путник 18 минут назад
Трындежь! Я как посмотрю фотографии, когда пил, так веселый и жизнерадостный. А сейчас злой и суровый, ибо не пью (((
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8k
Пуриц Жорж Полчаса назад
Я вот 10 лет как курить бросил. Из минусов прибавил 20 кг
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