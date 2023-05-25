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33-летний житель Кемерова впервые в жизни получил паспорт и собирается в школу, чтобы научиться читать и писать

33-летний житель Кемерова впервые в жизни получил паспорт и собирается в школу, чтобы научиться читать и писать

Автор:
25 мая 2023 22:45
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Кемерово   Николай Кузнецов   грамота   паспорт   человек-неведимка   школа   
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21 век, эпоха тотальной цифровизации и Face ID, говорите? Fishki уже писали о 33-летнем сибиряке Николае Сундукове, который завёл двоих детей раньше, чем научился грамоте. Парню не повезло с родителями, и на старте всё пошло не так. Даже свой первый паспорт мужчина получил только на днях. SHOT опубликовал детали этой житейской истории.

Научиться читать, писать, выбрать себе специальность по душе, расписаться с супругой и зарегистрировать детей - это мечты человека, который впервые получил паспорт в 33 года и то только благодаря вмешательству прокуратуры.

Николай Сундуков сразу после рождения оказался в приёмной семье. Никаких документов родители оформлять не стали. В жизни мальчика не было ни детского сада, ни школы и даже в поликлинике он никогда не появлялся - приемные родители просто на всё забили.

Когда Николаю исполнилось 15 лет, он сбежал и начал самостоятельную жизнь: неофициально работал, а позже встретил свою гражданскую супругу, и у них родились двое детей.

По словам Сундукова, документы он долго не восстанавливал, было не до того, а когда решился легализоваться, выяснилось, что для государства он не существует.

В больнице, где он родился, документы давно потерялись, в паспортном столе о нём никто не знает, да и для других госорганов он - человек-невидимка.

Пройдя все круги ада Николай обратился в прокуратуру и только это сработало.

Сейчас гражданин Российской Федерации Николай Сундуков ждёт получение паспорта.

Сначала он хочет узаконить отношения с женой и вписать в первый документ своих детей. Кемеровчанин также собирается наверстать упущенное, сев за школьную парту, чтобы научиться читать и писать. А после освоить какую-нибудь специальность, чтобы официально трудоустроиться.

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Метки: Жизнь   Кемерово   Николай Кузнецов   грамота   паспорт   человек-неведимка   школа   
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13k
Cornho 2 часа назад
В 33 двое детей? Силён.
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0
Jevgenij Jermolajev 2 минуты назад
дальневосточники рассказывали, в соседнем Китае таких детей - нигде не регистрировали и ничему не учили - воз и маленькая тележка, особенно в глухих деревнях. а тут в России целый один человек такой. Ух ты.
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11k
kaboza 12 минут назад
А как не умея читать и писать, можно обратится в Прокуратуру? как-то заяву надо подписать, а как? если ты бл каспер...типок походу на умах, е...т мозги...
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11k
kaboza 18 минут назад
а может чувак лихо так загасился?
неграмотный обратился в прокуратуру...
прокуратура такто должна нахлобучивать ведомства, что за маугли в Кемерово живет...
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14k
Алексей Час назад
Двое детей и никакой социалки для семьи?
Или фокус с матерью - одиночкой?
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9k
Борис Карабанов Час назад
Стало быть, и на воинском учёте не стоит, касатик... Вечер в хату!
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47k
turyst Час назад
Ну... Я читать и писать научился без паспорта.
Он тоже, вполне мог.

Вот как-то совсем странно.
Это же в глухой тайге жить нужно, чтобы хоть мало-мальские навыки чтения, письма и счёта не нужны были.
Хоть на уровне младшей школы.

Или нужно на полном обеспечении жить.
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4k
Горожанин 2 часа назад
А может этот чувак живёт десятки, а может сотни тысяч лет и не стареет. Ну, и надоело ему так. Просто всё, всё за.еб.ло. Вот и решил легализоваться. А там хоть трава не расти - будь что будет. Придумал легенду, которую не проверить. В общем, решил всё поменять в своей вечной жизни. А может не надо было, а?
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64k
doker 2 часа назад
Ну, наконец-то - встал с печи Илюшенька. Ждем изменений во внешней и внутренней политике Руси-матушки. Говорят, Владимир Ясно Солнышко, прислушивался к богатырю русскому.
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199
joiner-ru doker Час назад
Нещитово, калик перехожих не было. Стагнируем дальше.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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