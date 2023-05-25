33-летний житель Кемерова впервые в жизни получил паспорт и собирается в школу, чтобы научиться читать и писать

По словам Сундукова, документы он долго не восстанавливал, было не до того, а когда решился легализоваться, выяснилось, что для государства он не существует.

В больнице, где он родился, документы давно потерялись, в паспортном столе о нём никто не знает, да и для других госорганов он - человек-невидимка.

Пройдя все круги ада Николай обратился в прокуратуру и только это сработало.

Сейчас гражданин Российской Федерации Николай Сундуков ждёт получение паспорта.

Сначала он хочет узаконить отношения с женой и вписать в первый документ своих детей. Кемеровчанин также собирается наверстать упущенное, сев за школьную парту, чтобы научиться читать и писать. А после освоить какую-нибудь специальность, чтобы официально трудоустроиться.