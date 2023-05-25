33-летний житель Кемерова впервые в жизни получил паспорт и собирается в школу, чтобы научиться читать и писать

21 век, эпоха тотальной цифровизации и Face ID, говорите? Fishki уже писали о 33-летнем сибиряке Николае Сундукове, который завёл двоих детей раньше, чем научился грамоте. Парню не повезло с родителями, и на старте всё пошло не так. Даже свой первый паспорт мужчина получил только на днях. SHOT опубликовал детали этой житейской истории.
Научиться читать, писать, выбрать себе специальность по душе, расписаться с супругой и зарегистрировать детей - это мечты человека, который впервые получил паспорт в 33 года и то только благодаря вмешательству прокуратуры.
Источник:
Николай Сундуков сразу после рождения оказался в приёмной семье. Никаких документов родители оформлять не стали. В жизни мальчика не было ни детского сада, ни школы и даже в поликлинике он никогда не появлялся - приемные родители просто на всё забили.
Когда Николаю исполнилось 15 лет, он сбежал и начал самостоятельную жизнь: неофициально работал, а позже встретил свою гражданскую супругу, и у них родились двое детей.
По словам Сундукова, документы он долго не восстанавливал, было не до того, а когда решился легализоваться, выяснилось, что для государства он не существует.
В больнице, где он родился, документы давно потерялись, в паспортном столе о нём никто не знает, да и для других госорганов он - человек-невидимка.
Пройдя все круги ада Николай обратился в прокуратуру и только это сработало.
Сейчас гражданин Российской Федерации Николай Сундуков ждёт получение паспорта.
Сначала он хочет узаконить отношения с женой и вписать в первый документ своих детей. Кемеровчанин также собирается наверстать упущенное, сев за школьную парту, чтобы научиться читать и писать. А после освоить какую-нибудь специальность, чтобы официально трудоустроиться.
Источник:
- Мальчик зажёг на школьной линейке
- Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп
- Самая маленькая обезьянка в мире
- Мужчине был послан знак свыше
- Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна
неграмотный обратился в прокуратуру...
прокуратура такто должна нахлобучивать ведомства, что за маугли в Кемерово живет...
Или фокус с матерью - одиночкой?
Он тоже, вполне мог.
Вот как-то совсем странно.
Это же в глухой тайге жить нужно, чтобы хоть мало-мальские навыки чтения, письма и счёта не нужны были.
Хоть на уровне младшей школы.
Или нужно на полном обеспечении жить.