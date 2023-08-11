Огненный апокалипсис на Гавайях попал на видео

От него уже погибло 53 человека и эта цифра буде только расти.
Гавайи считаются райским местечком с прекрасным климатом и тёплым океаном. Теперь этот американский штат стал не таким уж и «райским». На Гавайях началась настоящая засуха и лесные пожары, а потом налетел шквалистый ветер и разнёс пламя во все стороны.
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В результате, множественные очаги возгорания достигают 400 гектар каждый. Разрушен или повреждён 271 объект инфраструктуры, полностью выгорел туристический и культурный центр - город Лахайна. Десятки людей получили сильнейшие ожоги. Пятьдесят три человека погибли.
Из-за стены пламени, людям приходилось отсиживаться в океане:
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А это кадры из самолёта:
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И видео с последствиями пожаров:
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