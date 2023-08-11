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Огненный апокалипсис на Гавайях попал на видео

Огненный апокалипсис на Гавайях попал на видео

Автор:
11 августа 2023 14:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Гавайи   США   курорт   пожары   стихия   
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От него уже погибло 53 человека и эта цифра буде только расти.

Гавайи считаются райским местечком с прекрасным климатом и тёплым океаном. Теперь этот американский штат стал не таким уж и «райским». На Гавайях началась настоящая засуха и лесные пожары, а потом налетел шквалистый ветер и разнёс пламя во все стороны.

В результате, множественные очаги возгорания достигают 400 гектар каждый. Разрушен или повреждён 271 объект инфраструктуры, полностью выгорел туристический и культурный центр - город Лахайна. Десятки людей получили сильнейшие ожоги. Пятьдесят три человека погибли.

Из-за стены пламени, людям приходилось отсиживаться в океане:

А это кадры из самолёта:

И видео с последствиями пожаров:

Источник:

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Метки: Видео   Гавайи   США   курорт   пожары   стихия   
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3  комментария
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11k
Владимир 59 минут назад
Вырубили все пальмы и продали китайцам, и заметают следы.
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20k
Александр Час назад
Гавайи голосовали за Бидона, так что так им и надо.
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14k
KotSkripaley Час назад
У Байдена тундра горит...
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