В Иркутской области ветром сорвало крышу со здания школы

По данным местного МЧС, пострадавших во время происшествия нет. Сейчас на месте идет проверка, последний ремонт в школе прошел в 2017 году. Завтра там должен был пройти последний звонок.



Ранее власти сообщали, что в южных районах Иркутской области ожидается усиление ветра сильные дожди, ливни, град и грозы.