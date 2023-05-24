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В Иркутской области ветром сорвало крышу со здания школы

В Иркутской области ветром сорвало крышу со здания школы

Автор:
24 мая 2023 15:09
Метки: Иркутская область   Слюдянка   ветер   крыша   школа   
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В городе Слюдянка снесло часть крыши школы № 4, порывы ветра в этот момент достигали 26 метров в секунду.
По данным местного МЧС, пострадавших во время происшествия нет. Сейчас на месте идет проверка, последний ремонт в школе прошел в 2017 году. Завтра там должен был пройти последний звонок.

Ранее власти сообщали, что в южных районах Иркутской области ожидается усиление ветра сильные дожди, ливни, град и грозы.

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Метки: Иркутская область   Слюдянка   ветер   крыша   школа   
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1  комментарий
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Константин Полчаса назад
Вопрос не к ветру. 26 м\с это сильно, но не критично. Вопрос к кровельщикам!!!
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