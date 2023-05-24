ТОП-16 трендовых идей, что сделать из старых джинс

Иногда жаль выбрасывать старые джинсы. Оказывается, иногда этого и не требуется, просто надо включить фантазию. Скоро лето, девушки особенно любят джинсовые юбки, поэтому большая часть идей для них. В конце поста есть немного безумные, но всё равно забавные идеи от умельцев.