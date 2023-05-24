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ТОП-16 трендовых идей, что сделать из старых джинс

ТОП-16 трендовых идей, что сделать из старых джинс

Автор:
24 мая 2023 12:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идеи   из старых вещей   из старых джинс   моды   новая жизнь старых вещей   фото   
939
17

Иногда жаль выбрасывать старые джинсы. Оказывается, иногда этого и не требуется, просто надо включить фантазию. Скоро лето, девушки особенно любят джинсовые юбки, поэтому большая часть идей для них. В конце поста есть немного безумные, но всё равно забавные идеи от умельцев.

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Метки: идеи   из старых вещей   из старых джинс   моды   новая жизнь старых вещей   фото   
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5  комментариев
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7k
sedoisever Час назад
Из старых "джинсОВ", блин...!
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447
tanpopo 4 минуты назад
что-то мне подсказывает, что на эту "дизайнерскую" дребедень идут не старые, а вполне себе новые джинсы из магазина. в этом отличие DIY (do it yourself) от скучающих европейцев, которые переводят в мусор дорогостоящие материалы и инструменты ради рукожопия нелепых безделух, от каких-нибудь абреков с Ближнего Востока, которые из металлолома, резиновых обрезков и прочего пром.мусора от бедности клепают в кустарных цехах что-то действительно полезное по хозяйству
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15k
banzai7 Полчаса назад
Как-то нелепо выглядит
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