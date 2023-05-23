Фотограф заснял, как ударные волны преломляют свет вокруг самолета F-35C

На фотографиях заметен эффект, случающийся, когда воздух вокруг летящего с околозвуковой и тем более сверхзвуковой скоростью самолета искривляется, сжимаясь или расширяясь в зависимости от того, как воздушный поток ведет себя в соприкосновении с различными частями самолета. Эти изменения давления, в свою очередь, изменяют то, как свет преломляется — и эти искажения затем хороши видны на снимках.