Фотограф заснял, как ударные волны преломляют свет вокруг самолета F-35C

2455
5
Самолет-невидимка F-35C, летящий по тренировочному маршруту в южной Калифорнии, был «пойман» в объектив одним из американских фотографов — и у него получились очень впечатляющие снимки.
На фотографиях заметен эффект, случающийся, когда воздух вокруг летящего с околозвуковой и тем более сверхзвуковой скоростью самолета искривляется, сжимаясь или расширяясь в зависимости от того, как воздушный поток ведет себя в соприкосновении с различными частями самолета. Эти изменения давления, в свою очередь, изменяют то, как свет преломляется — и эти искажения затем хороши видны на снимках.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядит самый загруженный пешеходный переход
- Напряженный момент из жизни утиного семейства
- Известные баскетболисты обменялись симуляциями во время матча
- В Московском зоопарке слоны вынуждены обниматься через забор
- «Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети
Новости партнёров
реклама