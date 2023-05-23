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Фотограф заснял, как ударные волны преломляют свет вокруг самолета F-35C

Фотограф заснял, как ударные волны преломляют свет вокруг самолета F-35C

Автор:
23 мая 2023 09:40
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: красота   самолет   самолет F-35C   свет   ударные волны   удивительно   фото   
2455
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Самолет-невидимка F-35C, летящий по тренировочному маршруту в южной Калифорнии, был «пойман» в объектив одним из американских фотографов — и у него получились очень впечатляющие снимки.

На фотографиях заметен эффект, случающийся, когда воздух вокруг летящего с околозвуковой и тем более сверхзвуковой скоростью самолета искривляется, сжимаясь или расширяясь в зависимости от того, как воздушный поток ведет себя в соприкосновении с различными частями самолета. Эти изменения давления, в свою очередь, изменяют то, как свет преломляется — и эти искажения затем хороши видны на снимках.


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Метки: красота   самолет   самолет F-35C   свет   ударные волны   удивительно   фото   
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25  комментариев
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939
Uganda 2 часа назад
А может это обтекаемое корыто сделать мертвую петлю?
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3k
lekha-fil 6 минут назад
Выхлоп с турбины.
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7k
Nikolay 13 минут назад
А есть кадры где F-35 преломляется об ракету ПВО ?
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15k
banzai7 51 минуту назад
Зачем публиковать фото самолёта - невидимки? Видно только красивую природу, а не самолёт.
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33k
Dobry vojak Svejk Час назад
Кадры - красивые, самолёт - гавно
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13
EDOK Час назад
кто видел, как су-27, 20+ летний, на кончике крыла разворачивается на 180" ????? видосов не будет, нам такое не покажут )))))) я глазами видел, высота метров 500-........
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30k
Владимир 2 часа назад
Это тот невидимка, который чуть ли не лопатой сбили?
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Ну и в каком месте он невидимка , а точно он плащ Гари слямзил)))
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3k
DerDimon 2 часа назад
Видимка
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