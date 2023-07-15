Кошка помогла потерявшемуся в горах туристу найти дорогу домой

«Гиммельвальд — крошечная и потрясающе красивая деревушка. Когда я заблудился в окружающих горах, был конец лыжного сезона, поэтому подъемники не работали, а многие трассы были закрыты», — вспоминает пользователь Reddit.

Пока парень плутал в горах в поисках тропинки, ведущей обратно к его временному дому в деревне, к нему подошла кошка. Она была очень милой и дружелюбной, и, к тому же, прекрасно знала, как добраться до Гиммельвальда.