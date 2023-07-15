Кошка помогла потерявшемуся в горах туристу найти дорогу домой

Походы могут быть очень увлекательными и приятными, но только не в том случае, если вы заблудились. Один путешественник, однажды отправился в горы рядом с деревней Гиммельвальд (Швейцария) и потерялся, но об этом событии он до сих пор вспоминает с улыбкой и теплыми чувствами.
«Гиммельвальд — крошечная и потрясающе красивая деревушка. Когда я заблудился в окружающих горах, был конец лыжного сезона, поэтому подъемники не работали, а многие трассы были закрыты», — вспоминает пользователь Reddit.
Пока парень плутал в горах в поисках тропинки, ведущей обратно к его временному дому в деревне, к нему подошла кошка. Она была очень милой и дружелюбной, и, к тому же, прекрасно знала, как добраться до Гиммельвальда.
Когда человек встал, чтобы убрать в рюкзак карту, кошка пошла в сторону и стала оглядываться на парня, показывая, что ему нужно идти за ней. Через несколько минут она вывела туриста на тропу, ведущую прямо к деревне, получила порцию почесушек и отправилась по своим делам.
Добравшись до дома, пользователь Reddit поделился этой забавной историей в социальных сетях и узнал, что его пушистая спасительница довольно известная среди швейцарских туристов особа. Кошке-проводнику нравится гулять по окрестностям и общаться с людьми, а также иногда помогать им, если это необходимо.
«Общение с этой очаровательной кошкой — мое лучшее воспоминание о поездке в Швейцарию», — признался парень.
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