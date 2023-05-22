"Вот это я порыбачил": житель Сахалина поймал крупную сельдевую акулу

Уже второе видео крупного улова демонстрируют российские рыбаки за неделю. На этот раз в их цепкие руки попался не контрабандный виски, но целая сельдевая акула. Сахалинский рыбак закинул сеть в залив Анива неподалёку от села Новиково, но никак не ожидал, что его уловом станет крупная морская хищница.





Вытягивая тяжёлую сеть, мужчина полагал, что в ней запуталась нерпа. И уже думал, как будет её выпутывать, чтобы выпустить обратно в залив, но тут из воды показался острый акулий плавник.



