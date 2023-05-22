FISHKINET
Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 450 постов • 237 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе
"Вот это я порыбачил": житель Сахалина поймал крупную сельдевую акулу

"Вот это я порыбачил": житель Сахалина поймал крупную сельдевую акулу

Автор:
22 мая 2023 12:16
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Сахалин   Сеть   акула   видео   рыбак   село Новиково   
1330
1
2

Рыбак до последнего полагал, что в сетях запуталась нерпа.

Уже второе видео крупного улова демонстрируют российские рыбаки за неделю. На этот раз в их цепкие руки попался не контрабандный виски, но целая сельдевая акула. Сахалинский рыбак закинул сеть в залив Анива неподалёку от села Новиково, но никак не ожидал, что его уловом станет крупная морская хищница.


Вытягивая тяжёлую сеть, мужчина полагал, что в ней запуталась нерпа. И уже думал, как будет её выпутывать, чтобы выпустить обратно в залив, но тут из воды показался острый акулий плавник.

Нерпа попала в сетку, не знаю, как ее выпутывать. То ли нерпа, то ли что это? А нет. Акула! Акулу поймал! Вообще жесть! Прикол. Вот это рыбалка

Стоит отдать должное рыбаку из Сахалина. Он не стал брать от моря больше, чем он и его семья смогут съесть. Акулу он освободил и выпустил. Обессиленная рыбина сначала не могла плыть самостоятельно, но по словам очевидцев, через некоторое время она оклемалась и вернулась в среду обитания.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Рыбалка, походы, активный отдых на природе"
Метки: Сахалин   Сеть   акула   видео   рыбак   село Новиково   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Здорово, что отпустил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7
Johnny 51 минуту назад
Делай добро и бросай его в воду!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

152857



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Намешалось
Намешалось
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стадии взросления

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#ДТП#забавно#картинки#дети#Москва#США#Жизнь#вода
#Юмор#интересно#люди#кино#Прикол#новости#интересное#удивительно#мир
#история#животные#в мире#Россия#авария#Приколы#полиция#подборка#Загадка
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Инструкция как сэкономить на доставке Инструкция как сэкономить на доставке Песец подкрался незаметно Песец подкрался незаметно Плата за ошибку: болезненный спуск лыжника с горы Плата за ошибку: болезненный спуск лыжника с горы Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул Кто-то выгуливает собак, а кто-то своего питона Кто-то выгуливает собак, а кто-то своего питона

На что жалуетесь?

Вернуться