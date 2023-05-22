"Вот это я порыбачил": житель Сахалина поймал крупную сельдевую акулу

Рыбак до последнего полагал, что в сетях запуталась нерпа.
Уже второе видео крупного улова демонстрируют российские рыбаки за неделю. На этот раз в их цепкие руки попался не контрабандный виски, но целая сельдевая акула. Сахалинский рыбак закинул сеть в залив Анива неподалёку от села Новиково, но никак не ожидал, что его уловом станет крупная морская хищница.
Вытягивая тяжёлую сеть, мужчина полагал, что в ней запуталась нерпа. И уже думал, как будет её выпутывать, чтобы выпустить обратно в залив, но тут из воды показался острый акулий плавник.
Нерпа попала в сетку, не знаю, как ее выпутывать. То ли нерпа, то ли что это? А нет. Акула! Акулу поймал! Вообще жесть! Прикол. Вот это рыбалка
Источник:
Стоит отдать должное рыбаку из Сахалина. Он не стал брать от моря больше, чем он и его семья смогут съесть. Акулу он освободил и выпустил. Обессиленная рыбина сначала не могла плыть самостоятельно, но по словам очевидцев, через некоторое время она оклемалась и вернулась в среду обитания.
Источник:
Источник:
- Кто-то выгуливает собак, а кто-то своего питона
- Инструкция как сэкономить на доставке
- Песец подкрался незаметно
- Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул
- Плата за ошибку: болезненный спуск лыжника с горы