В Красноярске молодой парень решил в шутку ограбить фитнес-центр и поплатился

Сегодня днём в одном из спортклубов в Свердловском районе Красноярска молодой человек с похожим на пистолет предметом совершил попытку ограбления. Он наставил оружие на администратора заведения и потребовал деньги из кассы. Когда на его действия обратил внимание один из посетителей, горе-грабитель сделал два "предупредительных" выстрела и скрылся с места преступления.



Оперативники задержали подозреваемого 2005 года рождения буквально полчаса спустя. Тот заявил, что пистолет был игрушечным и грабить он никого не собирался, а хотел просто пошутить и разыграть новенькую сотрудницу заведения.