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В Красноярске молодой парень решил в шутку ограбить фитнес-центр и поплатился

В Красноярске молодой парень решил в шутку ограбить фитнес-центр и поплатился

Автор:
20 мая 2023 16:58
Сообщество : Криминал
Метки: видео   игрушка   красноярск   ограбление   пистодет   полиция   шутка   
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Розыгрыш в полиции оценили.

Сегодня днём в одном из спортклубов в Свердловском районе Красноярска молодой человек с похожим на пистолет предметом совершил попытку ограбления. Он наставил оружие на администратора заведения и потребовал деньги из кассы. Когда на его действия обратил внимание один из посетителей, горе-грабитель сделал два "предупредительных" выстрела и скрылся с места преступления.

Оперативники задержали подозреваемого 2005 года рождения буквально полчаса спустя. Тот заявил, что пистолет был игрушечным и грабить он никого не собирался, а хотел просто пошутить и разыграть новенькую сотрудницу заведения.

Полицейским, конечно, было не до смеха. Смеяться они будут, когда за глупую выходку парня отправят за решётку. Пока же в полиции решают, как квалифицировать действия недоросля с пластиковым пистолетом.

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Метки: видео   игрушка   красноярск   ограбление   пистодет   полиция   шутка   
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15  комментариев
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90k
Херанука Паибалу Час назад
УК РФ
Статья 162.
Разбой

2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

по Закону - это ВОТ ТАК, как в статье
И никакие рассказы про "пошутить" не имеют значения
.
И полиция никакого отношения к уголовному делу иметь не будет
ему нет 18 лет
расследует СледКом дела по несовершеннолетним
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4k
Трям 24 минуты назад
ох уж эти зумеры...
Нам было лет 9-10, нарыли где-то приклад от ружья, прикрутили к нему кусок трубы и пришли в переполненный магазин со словами "это ограбление" ))) Кассирша заржала, а какие-то дядьки отобрали наше "ружжо" и дали подсрачник ))
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47k
turyst Полчаса назад
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14k
a_komolow 36 минут назад
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4k
Dimon_ 37 минут назад
шутить стволом (даже если муляжом --- монопенисуально)? прикольна
.
"пошутили? хвааатит!)" (c)
как раз думал в тяпницу вечером хороший фильм глянуть)
ща гляну «Америкэн бой» 1992 года выпуска
Ссылка www.youtube.com
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8k
Александр Маслов 39 минут назад
Очередная одаренность поколения NEXT (...или NEXT 2.0)
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55k
Олег 40 минут назад
решил от армии откосить и пятерочку на нарах отсидеться, дибил, б,дь...
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315
устал я от вас 44 минуты назад
Посидит подумает...
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83k
grigori80 48 минут назад
вот нахера???
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 56 минут назад
чудак на букву М
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12k
Shtoppi Час назад
е_анько клинический его диагноз.
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