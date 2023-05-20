В Красноярске молодой парень решил в шутку ограбить фитнес-центр и поплатился

Розыгрыш в полиции оценили.
Сегодня днём в одном из спортклубов в Свердловском районе Красноярска молодой человек с похожим на пистолет предметом совершил попытку ограбления. Он наставил оружие на администратора заведения и потребовал деньги из кассы. Когда на его действия обратил внимание один из посетителей, горе-грабитель сделал два "предупредительных" выстрела и скрылся с места преступления.
Оперативники задержали подозреваемого 2005 года рождения буквально полчаса спустя. Тот заявил, что пистолет был игрушечным и грабить он никого не собирался, а хотел просто пошутить и разыграть новенькую сотрудницу заведения.
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Полицейским, конечно, было не до смеха. Смеяться они будут, когда за глупую выходку парня отправят за решётку. Пока же в полиции решают, как квалифицировать действия недоросля с пластиковым пистолетом.
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Статья 162.
Разбой
2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
по Закону - это ВОТ ТАК, как в статье
И никакие рассказы про "пошутить" не имеют значения
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И полиция никакого отношения к уголовному делу иметь не будет
ему нет 18 лет
расследует СледКом дела по несовершеннолетним
Нам было лет 9-10, нарыли где-то приклад от ружья, прикрутили к нему кусок трубы и пришли в переполненный магазин со словами "это ограбление" ))) Кассирша заржала, а какие-то дядьки отобрали наше "ружжо" и дали подсрачник ))
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"пошутили? хвааатит!)" (c)
как раз думал в тяпницу вечером хороший фильм глянуть)
ща гляну «Америкэн бой» 1992 года выпуска