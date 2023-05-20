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Как аниме вызвало нашествие енотов в японских городах

Как аниме вызвало нашествие енотов в японских городах

Автор:
20 мая 2023 09:38
Сообщество : Животные
Метки: Япония   аниме   егот   животные   интересно   факты   фото   
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В Японии до второй половины ХХ века не было енотов, пока все не изменил аниме-сериал.

В 1963 году увидела свет повесть американского писателя Стерлинга Норта «Rascal: A Memoir of a Better Era». Нам эта книга известна мало, но когда-то ей зачитывались дети из многих стран: повесть перевели более, чем на 20 языков, в том числе и на русский.

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У нас ее можно найти под названием «Енот по имени Плут. Воспоминания о лучшем времени моей жизни». Это сборник историй об 11-летнем мальчике и его друге еноте, которого он прозвал Плут. Особый успех повесть имела в Японии. Стране восходящего солнца она полюбилась настолько, что в середине семидесятых годов мультипликаторы приступили к разработке аниме-сериала.

В 1977 году сериал «Araiguma Rasakaru» начали показывать по телевизору. Новые серии мультфильма выходили каждое воскресенье. В России этот мультфильм известен как «Енот по имени Раскал», но это далеко не самое популярное аниме. Зрители влюбились в очаровательного енота, и многие даже решили завести такого домашнего питомца. Увы, к финалу повести и сериала японцы были невнимательны. Заканчивается книга и аниме тем, что мальчик отпускает енота в лес, так как понимает, что Раскал — дикое животное, и ему не место с людьми. В итоге невнимательность японцев и желание обзавестись очаровательным питомцем вылилась в настоящую катастрофу.

Дело в том, что еноты — коренные обитатели Северной Америки, и они не живут на японском архипелаге. Так как японцы мечтали обзавестись милейшим созданием, они начали привозить енотов из Штатов. Животных привозили с невероятной скоростью: до 1500 енотов в месяц. Однако держать таких питомцев для многих оказалось непосильной задачей, поэтому многие люди выпускали своих подопечных в дикую природу.

Климат Японии оказался благоприятным для этих животных: у них не было естественных врагов, поэтому еноты прекрасно размножались. К тому моменту, когда власти начали осознавать, что еноты превращаются в стихийное бедствие, было уже поздно.

Теперь полоскунов считают вредителями как минимум в 44 префектурах. Они гоняют небольших домашних животных, разоряют посевы, а иногда даже нападают на людей, если человек приближается к их добыче (например, мусорному контейнеру). Еноты навредили и местным животным, вытеснив их с территорий. Например, пострадал тануки — это схожий с енотом местный вид, его даже называют енотовидной собакой. Тануки просто был не в силах противостоять нашествию американца, и в итоге уступил ему свои земли.

В 2005 году японские власти отнесли енотов к специфическому иноземному виду, запретили их ввоз и содержание в качестве домашних животных. Однако на численности енотов в стране это мало сказалось. Да и енотов японцы меньше любить не стали, хоть дома сейчас их и не держат. Сегодня изображение Раскала можно встретить на одежде, посуде, продаются и игрушки-еноты.

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Метки: Япония   аниме   егот   животные   интересно   факты   фото   
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