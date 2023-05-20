Как аниме вызвало нашествие енотов в японских городах

В 1977 году сериал «Araiguma Rasakaru» начали показывать по телевизору. Новые серии мультфильма выходили каждое воскресенье. В России этот мультфильм известен как «Енот по имени Раскал», но это далеко не самое популярное аниме. Зрители влюбились в очаровательного енота, и многие даже решили завести такого домашнего питомца. Увы, к финалу повести и сериала японцы были невнимательны. Заканчивается книга и аниме тем, что мальчик отпускает енота в лес, так как понимает, что Раскал — дикое животное, и ему не место с людьми. В итоге невнимательность японцев и желание обзавестись очаровательным питомцем вылилась в настоящую катастрофу.