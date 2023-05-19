Бывший небинарный чиновник администрации Байдена арестован за «уклонение от правосудия»

Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)

Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером

"Что происходит?": американки начинают подозревать, что трансгендеры переиграют и уничтожат даже...

Студентки колледжа в Вайоминге подали в суд на трансгендера, заметив его реакцию в раздевалке

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