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Бывший небинарный чиновник администрации Байдена арестован за «уклонение от правосудия»

Бывший небинарный чиновник администрации Байдена арестован за «уклонение от правосудия»

Автор:
19 мая 2023 13:14
Метки: transgender   США   Сэм Бринтон   
1072
6
Трансгендер, похититель чужих чемоданов и платьев, некогда гордость байденской администрации, Сэм Бринтон все же попал за решетку.
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11  комментариев
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12k
Shtoppi Час назад
на месте тамошних зеков, я бы его сразу убил и сжег от греха подальше.
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1k
ДимаМоs 12 минут назад
М-да... Тут у меня сосед ощутил себя Наполеоном... Теперь доказывает свою правоту в ином заведении...
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7k
КремлеКот 12 минут назад
Чуть не стошнило
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2k
Змей Горыныч 18 минут назад
Там таких, как дерьма за баней
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10k
Летучий Мыш Час назад
Столько диагнозов в одном говнюке, да его в поликлинику надо, на опыты
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7k
Дмитрий Час назад
На ...я это здесь?
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265
ЧЕбуратор Дмитрий Полчаса назад
Наверное это родственник автора...
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13k
Ivan Час назад
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8k
Александр Маслов Час назад
Тьфу, бл@!
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