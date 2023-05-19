Бывший небинарный чиновник администрации Байдена арестован за «уклонение от правосудия»

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Трансгендер, похититель чужих чемоданов и платьев, некогда гордость байденской администрации, Сэм Бринтон все же попал за решетку.
«Сэмюэл Бринтон, бывший чиновник администрации Байдена, уволенный в прошлом году после обвинений в крупном воровстве - попытке украсть багаж из аэропорта, был арестован за «уклонение от правосудия».
Бринтон считает себя небинарным, его назначение чиновником по ядерным отходам в администрации Байдена широко рекламировалось как историческое достижение для ЛГБТ-сообщества. Министерство энергетики уволило Бринтона в декабре после того, как стало известно про два инцидента с похищениями чемоданов в аэропортах»
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Метки: transgender США Сэм Бринтон
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