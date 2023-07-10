16-летняя американка стала трансгендером, а потом попыталась всё вернуть назад, обвинив Тик Ток в пропаганде ЛГБТ

Американка Эш Эскридж рассказала, как алгоритмы ТикТока внушили ей, что она трансгендер и вынудили сделать операцию по смене пола. Позже Эскридж поняла, что ошиблась и в апреле этого года совершила обратный переход. Кажется, зумеры начали что-то подозревать ...
В возрасте 13 лет Эш Эскридж, жительница Миссулы (штат Монтана) находилась под сильным воздействием, но не наркотиков или алкоголя, а популярного приложения TikTok, - пишет британская The Post.
Впав в депрессию в 12 лет, девочка нашла в ТикТок поддержку. Виртуальная платформа стала для неё, своего рода, эмоциональным костылём:
Я видела видео влиятельных людей на TikTok, в которых они рассказывали, как транс-переход спас им жизнь. Я в тот момент боролась и хотела, чтобы и мне тоже это спасло жизнь.
Сегодня этих подростков называют "дети COVID", а ещё Поколение Z. Эш - одна из представительниц этого поколения, проводила большую часть своего досуга, просматривая социальные сети, где вирусные хэштеги #transgender и #trans, собирали миллиарды просмотров.
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Согласно исследованию аналитического центра Pew Research Center 2022, TikTok оказывает огромное влияние на 67% подростков от 13 до 17 лет и содержит контент, наносящий детям психический и эмоциональный ущерб, - приводит статистику NYP.
В случае Эскридж она сказала, что видеоролики из TikTok “промыли ей мозги”, фактически заставив стать трансгендром:
Трансгендерность, безусловно, насаждается этой соцсетью. Больше всего пропаганда влияет на девочек в возрасте от 12 до 14 лет, поскольку они наиболее уязвимы и пока не повзрослели.
13% людей, сменивших пол, со временем совершают детранзишн, т.е возвращение обратно к своему полу, - пишет NYP.
Что касается Эш, то она пройдя через "морок" смены собственной идентичности совершенно уверена в том, что лишь 1% детей в TikTok явлются "настоящими" трансами, все же остальные просто находятся "под влиянием пропаганды".
Судя по всему, в Россию ТикТок вернётся еще не скоро.
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В реальности она будет работать где то в супермаркете на кассе либо в макдональдсе и денег у нее не будет не то что на операцию а на зубы будет не хватать. Для кого пишут такие статьи?
Таких как она на самом деле огромное количество, но их не пиарят. Пиарят каких-нибудь условных анжелинов жоли, у которой все дети уже исковерканы.
Это ещё хуже, чем принуждение или призывы к самоубийству. Эффект тот же, только агоня намного дольше.
Но вот поэтому и необходим возраст принятия решений по подобным поводам поднимать, а то поторопятся отрежут а потом бегают пришейте мол назад (прям как в анекдоте про блудливую лису- мол знал бы так тебе бы молнию вставил а не девственность вернул)
Очень легко обвинить отдельную сферу или социальную группу во всех бедах не замечая причины по которым происходят данные процессы. Отдельные американские политики уже начинают обвинять Россию и Китай в этой пропаганде, мол это не они сами или те, кого они сами избрали в правительство занимается пропагандой, а злобные русские и китайцы затеяли так уничтожить "свободный" мир навязав им эти идеи. И да, там тоже хотя запретить Тик-Ток, ведь это сразу решит все проблемы.
Тебя б крапивой по заднице отхлестать, а потом таблеточки нужные пропить, глядишь, дурь и прошла бы.