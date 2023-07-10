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16-летняя американка стала трансгендером, а потом попыталась всё вернуть назад, обвинив Тик Ток в пропаганде ЛГБТ

16-летняя американка стала трансгендером, а потом попыталась всё вернуть назад, обвинив Тик Ток в пропаганде ЛГБТ

Автор:
10 июля 2023 19:05
Сообщество : Истории из жизни
Метки: transgender   США   алгоритмы   пропаганда   смена пола   тикток   
5417
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Американка Эш Эскридж рассказала, как алгоритмы ТикТока внушили ей, что она трансгендер и вынудили сделать операцию по смене пола. Позже Эскридж поняла, что ошиблась и в апреле этого года совершила обратный переход. Кажется, зумеры начали что-то подозревать ...

В возрасте 13 лет Эш Эскридж, жительница Миссулы (штат Монтана) находилась под сильным воздействием, но не наркотиков или алкоголя, а популярного приложения TikTok, - пишет британская The Post.

Впав в депрессию в 12 лет, девочка нашла в ТикТок поддержку. Виртуальная платформа стала для неё, своего рода, эмоциональным костылём:

Я видела видео влиятельных людей на TikTok, в которых они рассказывали, как транс-переход спас им жизнь. Я в тот момент боролась и хотела, чтобы и мне тоже это спасло жизнь.

Сегодня этих подростков называют "дети COVID", а ещё Поколение Z. Эш - одна из представительниц этого поколения, проводила большую часть своего досуга, просматривая социальные сети, где вирусные хэштеги #transgender и #trans, собирали миллиарды просмотров.

Согласно исследованию аналитического центра Pew Research Center 2022, TikTok оказывает огромное влияние на 67% подростков от 13 до 17 лет и содержит контент, наносящий детям психический и эмоциональный ущерб, - приводит статистику NYP.

В случае Эскридж она сказала, что видеоролики из TikTok “промыли ей мозги”, фактически заставив стать трансгендром:

Трансгендерность, безусловно, насаждается этой соцсетью. Больше всего пропаганда влияет на девочек в возрасте от 12 до 14 лет, поскольку они наиболее уязвимы и пока не повзрослели.

13% людей, сменивших пол, со временем совершают детранзишн, т.е возвращение обратно к своему полу, - пишет NYP.

Что касается Эш, то она пройдя через "морок" смены собственной идентичности совершенно уверена в том, что лишь 1% детей в TikTok явлются "настоящими" трансами, все же остальные просто находятся "под влиянием пропаганды".

Судя по всему, в Россию ТикТок вернётся еще не скоро.

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Метки: transgender   США   алгоритмы   пропаганда   смена пола   тикток   
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115
Жан Батист Эммануэль Зорг 5 часов назад
фарш невозможно провернуть назад...
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558
Alexander Sar Час назад
Отсутствие мозгов вина не тиктока а родителей. Ну и системы которая не смогла родителям запретить необдуманный (как это у них называется) а точнее идиотский и непоправимый поступок. В гейропе сейчас это то же модно.
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0
устал я от вас Час назад
Не страшно ибо она и до этого страшная была.
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3k
Pill 2 часа назад
Ой, мне не понравилось
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37
Виктория 2 часа назад
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804
whytez 3 часа назад
Тестостерон пошел. Поумнела.
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3k
Aleks 3 часа назад
Бред для идиотов, реальность в США, если кому то стало плохо, то избегают вызывать скорую из за больших расходов. А тут 16 летнее оно, живущее в тиктоке, делает операцию по смене пола за десятки тысяч долларов, после говорит , не , не понравилось, переделайте, затем платит еще десятки тысяч долларов. Да, страна мечты, где все желания реализуются из воздуха и деньги тоже у всех миллионами.
В реальности она будет работать где то в супермаркете на кассе либо в макдональдсе и денег у нее не будет не то что на операцию а на зубы будет не хватать. Для кого пишут такие статьи?
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613
Aurelian 3 часа назад
Пашла нахер, собака сутулая. У каждого действия есть последствия, этот урок будет усвоен.
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1k
КАКАнгел 3 часа назад
Просто естественный отбор должен работать . Дебилы должны отсеиваться. Головой надо думать хоть немного. Все мы в детстве мечтали стать пиратами , но это не значит что надо отпиливать себе ноги /руки и вырывать глаза. Были хиппи панки эмо готы и прочее , но с годами они взрослели и меняли свои предпочтения - брили головы и отращивали другие причёски , снимали и вешали в шкаф клепаные шипами касухи , радикалы прятали под шкаф биты, кастеты, топоры и моторные цепи . Это течение жизни . и современные дети вырастут и начнут сводить с морд тату с именами забытых кумиров и начнут пришивать себе отрезанные яйца или сиськи - но часть слишком тупых отсеяться в этом естественном отборе.
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169
Jay Freeman 3 часа назад
На это пропаганда и рассчитана - чтобы человек сделал ошибку. Одна ошибка - и всё, обратно вернуться уже невозможно - ущерб телу и психики наносится необратимый.
Таких как она на самом деле огромное количество, но их не пиарят. Пиарят каких-нибудь условных анжелинов жоли, у которой все дети уже исковерканы.
Это ещё хуже, чем принуждение или призывы к самоубийству. Эффект тот же, только агоня намного дольше.
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5k
Евгений Д 3 часа назад
Все это мерзко и гадко.
Но вот поэтому и необходим возраст принятия решений по подобным поводам поднимать, а то поторопятся отрежут а потом бегают пришейте мол назад (прям как в анекдоте про блудливую лису- мол знал бы так тебе бы молнию вставил а не девственность вернул)
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1k
TruckerOrphan 4 часа назад
Х=й на молнии скоро будет прозой жизни ...
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110k
parallax 4 часа назад
Как сказал один американец - хорошо, что в моём детстве не было всяких трансгендеров. Тогда я хотел стать пиратом и ходил бы сегодня с одной ногой и глазом.
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29k
Serg2001 4 часа назад
Я в 13 лет на тренировках впахивал 6 дней в неделю. На депрессии и рефлексии просто тупо не было времени и сил. По жизни благодарен спорту. Он учит преодолевать и физическую боль и усталость... В неудачах винить только себя и, сжав зубы, идти вперед и достигать результата.
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38k
Notan Blaine 4 часа назад
А при чем тут Тик-Ток? Сервисы это просто средство, пропагандой занимается правительство США во всех СМИ, соцсетях и прочих ресурсах. Цель всей этой пропаганды легализация и вывод из под уголовной ответственности педофилии. Они уже об этом говорят, пока тихо и между собой, но пройдет лет 5 и в США точно узаконят браки между мужиками и 12 летними детьми. А следом принудительную эвтаназию и законное изъятие органов, ведь правящей верхушке США уже сейчас нужны новые сердца, печень и прочие органы для продолжения своего существования.
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3k
Доктор Ботов 4 часа назад
Эх, милая.
Тебя б крапивой по заднице отхлестать, а потом таблеточки нужные пропить, глядишь, дурь и прошла бы.
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51
Alex Roland 4 часа назад
Это не поколение .... это натция ....
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56k
Олег 4 часа назад
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27
Алексей Давыдов 4 часа назад
Нихера не понял...отрезали все таки или пришили?)
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4k
Дмитрий Круглов 4 часа назад
Прекратите называть членовредительство "сменой пола"! Дети видят, как взрослые люди всерьез обсуждают хорошо это или плохо "смена пола" и верят, что "смена пола" возможна. Современный уровень медицины не позволяет изменить пол человека, определяемый генами! Операцию следует называть ампутацией, приводящей к инвалидности и бесплодию.
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4k
Артур 4 часа назад
если бы были мозги, то их не промыли бы.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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