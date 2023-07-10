16-летняя американка стала трансгендером, а потом попыталась всё вернуть назад, обвинив Тик Ток в пропаганде ЛГБТ

Впав в депрессию в 12 лет, девочка нашла в ТикТок поддержку. Виртуальная платформа стала для неё, своего рода, эмоциональным костылём:

Я видела видео влиятельных людей на TikTok, в которых они рассказывали, как транс-переход спас им жизнь. Я в тот момент боролась и хотела, чтобы и мне тоже это спасло жизнь.

Сегодня этих подростков называют "дети COVID", а ещё Поколение Z. Эш - одна из представительниц этого поколения, проводила большую часть своего досуга, просматривая социальные сети, где вирусные хэштеги #transgender и #trans, собирали миллиарды просмотров.