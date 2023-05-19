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Почему в Европе так любили носить треуголки

Почему в Европе так любили носить треуголки

Автор:
19 мая 2023 00:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Людовик XIV   Наполеон Бонапарт   головной убор   двууголка   треуголка   франция   цилиндр   шляпа   
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От них были без ума и военные, и гражданские.

Впервые эти шляпы появились во второй половине 17-го века. Их использовали испанские солдаты во время сражений во Фландрии. Они стреляли из длинноствольных ружей с фитилями, и вот они-то прожигали полы обычных шляп.

Тогда солдаты стали подворачивать поля и в итоге получилось что-то наподобие треуголки. Такой стиль очень понравился французам - законодателям моды того времени. И они принесли треуголки ко двору короля Людовика XIV. Вскоре, треуголки носили все. Потом они расползлись по Европе и колониям.

Стандартную треуголку делали тёмной, из войлока или бобровой шерсти.  В армии и на флоте её называли “трикорн”, если надо было подчеркнуть статус владельца, то к ней крепили кокарду. Ну а на гражданке ценили её практичность:

  • Треуголку считали стильной и носили с париками.
  • При случае, её можно было сложить, убрать под мышку или использовать для поклона перед статусной персоной.
  • Трикорн не сдувало ветром и она отлично защищала от дождя.

Их с удовольствием носили более ста лет, а потом во Франции, на смену кокетливому стилю рококо, пришла суровая революционная Директория. Она поменяла всё, в том числе и моду. В прошлое ушли парики, чулки и ещё множество вещей. Не избежала этого и треуголка.

На смену ей пришёл бикорн (двууголка). Её очень любил Бонапарт, возможно, он и поспособствовал моде на этот головной убор. Бикорны стали носить только в армии, через несколько десятилетий их сменили на киверы. Гражданские лица тоже быстро забыли о треуголках и стали носить более удобные цилиндры.

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Метки: Людовик XIV   Наполеон Бонапарт   головной убор   двууголка   треуголка   франция   цилиндр   шляпа   
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1  комментарий
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Bill 6 минут назад
Хотелось бы посмотреть как треуголка "отлично защищала от дождя".
А то, может, зря я зонт купил на Али, надо было треуголку?
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