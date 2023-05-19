Почему в Европе так любили носить треуголки

Впервые эти шляпы появились во второй половине 17-го века. Их использовали испанские солдаты во время сражений во Фландрии. Они стреляли из длинноствольных ружей с фитилями, и вот они-то прожигали полы обычных шляп.

Тогда солдаты стали подворачивать поля и в итоге получилось что-то наподобие треуголки. Такой стиль очень понравился французам - законодателям моды того времени. И они принесли треуголки ко двору короля Людовика XIV. Вскоре, треуголки носили все. Потом они расползлись по Европе и колониям.