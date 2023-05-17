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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
17 мая 2023 22:29
Метки: СССР   история   фото   
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40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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2k
Змей Горыныч 3 часа назад
Подшипники - продукция высокотехнологичная и стратегическая. Очень не многие их делать могут. И когда-то СССР производил всё - от иголок до авианосцев. А не только галоши
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22k
babuby 2 часа назад
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31k
Ashabad 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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