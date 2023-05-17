265
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.
×
×
5.
Участок проверки холодильников на Московском автомобильном заводе имени Лихачёва
Участок проверки холодильников на Московском автомобильном заводе имени Лихачёва; ~ 1970-е годы. Холодильники на ЗиЛе производились с 1951-го по 2000-й гг. Всего было произведено около 5,5 миллионов холодильников марки ЗиЛ.
10.
В июле 1962 года с конвейера Кировского завода сошел первый «Кировец». А в 1975 году был выпущен стотысячный трактор, которым стал этот К-700
15.
Продукция московского государственного подшипникового завода на Всемирной выставке в Брюсселе, 1958 год
28.
Кинорежиссер Татьяна Лиознова и актер Николай Рыбников (слева) на съемках фильма «Им покоряется небо», 1963 год
31.
Компьютер "Мир - 1". Этот «Мир» второго поколения, один из первых персональных компьютеров.
Для работы на первом советском персональном компьютере "Мир-1", "отцом" которого общепризнанно считают Виктора Глушкова, не требовалась специальная подготовка.
32.
Мельница-ресторан по дороге из Паневежиса в Шауляй на повороте в городок Шедува, 1970. Мельница построена в 1905 году. С 1967 года в ней на трех этажах расположился ресторан
38.
Советская киноактриса Лариса Голубкина и алжирская киноактриса Самия Денден пробуют вафли на кондитерской фабрике «Рот Фронт», 1965 год
39.
Заасфальтированный Волконский переулок.
Кстати, когда-то эти места были вымощены булыжником. Но булыжник убрали в конце 50-х годов, и стали повсеместно укладывать асфальт.
Источник:
Еще крутые истории!
- Девушка из Кыргызстана вышла замуж за японца и рассказывает про особенности семейной жизни в Азии
- 18 фото людей, которые решительно дали бой своим зависимостям
- 15 жутких фотографий, которым так и не нашлось объяснения
- 15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов
Новости партнёров